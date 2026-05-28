โก๊ะตี๋ พูดระบาย อดีตภรรยายังอยู่ในบ้าน จ่ายให้ 3 ล้าน เครียดหนัก พึ่งยานอนหลับ 12 เม็ด

โก๊ะตี๋ อารามบอย เปิดใจเล่ามรสุมชีวิต เคยติดยา-เสียพนันมหาศาล เผยอดีตภรรยายังอยู่ในบ้าน ให้เงิน 3 ล้าน ปัญหาถาโถม ต้องพึ่งยานอนหลับ 9-12 เม็ด เหมือนโรคซึมเศร้า
พาไปเจาะบทสัมภาษณ์ของตลกชื่อดัง โก๊ะตี๋ อารามบอย ผ่านรายการ #คนล้มลุก EP.20 เปิดหมดเปลือกทุกแง่มุมชีวิตแบบไม่มีกั๊ก ตั้งแต่เกิด วิกฤตหลงระเริง มรสุมยาเสพติดและการพนัน ไปจนถึงมหากาพย์ความรักที่เพิ่งปิดฉากลง และผู้มีพระคุณที่คอยฉุดรั้งเขาขึ้นมาจากจุดต่ำสุดของชีวิต
ชีวิตของโก๊ะตี๋ต้องต่อสู้ตั้งแต่แรกเกิด ตนเองเกือบเสียชีวิตตั้งแต่ลืมตาดูโลกด้วยน้ำหนักเพียงกิโลครึ่ง ตัวเริ่มเขียวม่วง จนต้องใช้วิธีพื้นบ้านเอาหัวหอมตำแล้วโปะ เพื่อให้สำลักน้ำคร่ำออกมาจนรอดชีวิตมาได้
ทว่าเมื่อเติบโตและมีชื่อเสียง เงินทองที่หลั่งไหลเข้ามาทำให้เขาหลงระเริง คิดว่าตัวเองเก่งจนถึงขั้นมีปัญหากับผู้มีพระคุณอย่าง “อาต๋อย ไตรภพ ลิมปพัทธ์” กลายเป็นเด็กอกตัญญูและก้าวเข้าสู่วังวนยาเสพติดอย่างหนักถึงวันละ 30 เม็ด ก่อนที่ในเวลาต่อมาจะตัดสินใจกราบเท้าขอโทษ “พี่แฮ็ค” เพื่อเลิกยาเสพติด ซึ่งหลังจากเลิกได้ เขาก็เกลียดมันเข้ากระดูกดำ
ฟ้าหลังฝนของโก๊ะตี๋ไม่ได้เป็นสีทองผ่องอำไพ เพราะเมื่อเลิกยาได้ เขากลับก้าวเข้าสู่การพนันแทน โดยรับสารภาพว่าทั้งสองสิ่งนี้มาคู่กัน
ด้วยความที่อยู่กับวงการลิเกมาตั้งแต่เด็ก ทำให้เขารู้จักการพนันทุกรูปแบบ ทั้งไพ่ตอง ไฮโล ป๊อกเด้ง สนุกเกอร์ เมื่อเริ่มมีเงินเยอะเขาจึงเริ่มเล่นอย่างหนัก โดยเฉพาะการพนันฟุตบอล โก๊ะตี๋เผยว่าเคยเสียเงินพนันฟุตบอลมากที่สุดถึงคู่ละ 500,000 บาท ด้วยนิสัยอยากได้ทุนคืนทำให้เขาแทงทบไปเรื่อย ๆ ท้ายที่สุดเงินสดที่หามาได้กว่า 11 ล้านบาท มลายหายไปเหลือติดบัญชีเพียง 200 บาท
แม้จะเป็นคนที่หาเงินเก่งมาก แต่กลับเป็นคนเก็บเงินไม่เป็น โก๊ะตี๋เคยเก็บหอมรอมริบด้วยการซื้อทองคำแท่งเก็บไว้ในตู้เซฟมากถึง 550 บาท แต่สุดท้ายก็ต้องขายเกลี้ยงจนไม่เหลือแม้แต่บาทเดียว เพื่อนำเงินไปใช้หนี้สินที่เกิดจากการทำธุรกิจและอื่น ๆ พร้อมลั่นวาจาว่าตราบใดที่ยังมีลมหายใจและสองมือ เขาไม่เคยยอมแพ้ที่จะสร้างชีวิตใหม่
อีกหนึ่งรสชาติชีวิตที่หนักหน่วงคือเรื่องความรัก ตลกคนดังเผยถึงความรักที่คบหาดูใจกันมา 12 ปี แต่กลับแต่งงานได้เพียง 1 ปีก็ต้องเลิกรา โดยแต่งงานเมื่อ 17 ธันวาคม 2566 และประกาศเลิกในวันที่ 17 ธันวาคม 2567 ส่วนตัวตนเองไม่อยากจัดงานแต่งงานใหญ่โต แต่ต้องทำตามความต้องการของญาติผู้ใหญ่ ก่อนแต่งเขาได้เตือนแล้วว่าหากไม่ปรับ Mindset เปลี่ยนความยืดหยุ่น สุดท้ายก็ต้องเลิกกันและก็เป็นจริง เพราะก่อนแต่งและหลังแต่งงานกลายเป็นคนละเรื่อง
โก๊ะตี๋ยืนยันว่า เขาเป็นคนบอกเลิกเอง และบินหนีไปดูฟุตบอลที่อังกฤษทันทีโดยปิดเครื่องไม่รับการติดต่อ ตนยอมให้สังคมตราหน้าว่าเป็นคนเลวและไม่ขอพูดให้ร้ายผู้หญิง
ทว่าปัญหาหลังการเลิกรานั้นซับซ้อนยิ่งกว่า ปัจจุบันอดีตภรรยายังคงอาศัยอยู่ในบ้านของตน โดยไม่ทราบสาเหตุ และต้องการบ้าน 1 หลัง แต่โก๊ะตี๋ปฏิเสธเนื่องจากเป็นสมบัติที่หามาก่อนรู้จักกันและไม่ได้จดทะเบียนสมรส อีกทั้งเงินรายได้จากการขายแคคตัสทุกบาทก็โอนเข้าบัญชีฝ่ายหญิงตลอด ในท้ายที่สุดมีการตกลงกันที่เงิน 3 ล้านบาท และรถ BMW 1 คัน พร้อมกระเป๋าและทองคำในเซฟที่เคยให้ไป และให้อาต๋อยหักเงินเดือนตัวเองเดือนละ 30,000 บาทเพื่อผ่อนจ่ายเงินส่วนที่เหลือ
จากมรสุมความรักทำให้เขาเครียดจัดจนต้องพึ่งยานอนหลับ บางคืนต้องกินยาถึง 9-12 เม็ด และมีสภาวะคล้ายโรคซึมเศร้า ซ้ำร้ายยังต้องเจอกับเพจข่าวปลอมที่จับแพะชนแกะ
ปัจจุบันแม้โก๊ะตี๋จะไม่ได้ร่ำรวยเงินทองมหาศาลเหมือนยุคที่รุ่งเรืองที่สุด แต่เขายืนยันว่า “มีความสุขมากกว่าตอนนั้นเยอะมาก” เพราะได้ใช้ชีวิตอยู่กับตัวเอง เลี้ยงนก เลี้ยงหมา ปลูกต้นไม้ ทำสวนแคคตัส
สำหรับความรักครั้งใหม่ไม่รู้สึกกลัวและหวังให้เป็นรักครั้งสุดท้าย โดยยึดคติว่าถ้าไม่อยากเจอคนแบบไหนก็จะไม่ทำตัวแบบนั้น จะยึดมั่นในความซื่อสัตย์และไม่เจ้าชู้
ท้ายที่สุด โก๊ะตี๋ได้ฝากข้อคิดถึงคนที่กำลังล้มลุกคลุกคลานว่าให้ลดอีโก้ ลองเปิดใจฟังคนอื่น และยอมรับความผิดพลาดเพื่อเปลี่ยนวิธีคิด เพราะชีวิตที่ไม่ยอมปรับเปลี่ยนคือชีวิตที่หลงทาง และที่สำคัญที่สุดหากล้มขอให้ลุกขึ้นและใช้สติในการดำเนินชีวิต
