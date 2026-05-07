ข่าวดี บัตรคนจน ได้เงิน 1,000 บาท 4 เดือน ไม่น้อยหน้า คนละครึ่งพลัส

คลังเปิดลงทะเบียนคนละครึ่งพลัสควบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ 25 พฤษภาคมนี้ เริ่มใช้สิทธิ 1 มิถุนายน 2569 บัตรคนจนแบ่งจ่าย 2 รอบ
นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีพ่วงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เผยแผนการดำเนินงานโครงการไทยช่วยไทยพลัส เตรียมเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งพลัส รวมถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่พร้อมกันวันที่ 25 พฤษภาคม 2569
ผู้ที่ผ่านการคัดกรอง เริ่มใช้สิทธิได้ทันทีตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนเป็นต้นไป ส่วนจำนวนผู้ได้รับสิทธิจะครอบคลุมถึง 43 ล้านคนหรือไม่ รัฐบาลกำลังพิจารณาความเหมาะสม
โครงการแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ระยะละ 2 เดือน เฟสแรกตั้งเป้าสนับสนุนค่าใช้จ่ายประชาชนเดือนละ 1,000 บาท นาน 2 เดือน สำหรับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งปกติได้รับเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคเดือนละ 300 บาท รัฐบาลจะโอนเงินเพิ่มให้อีก 700 บาท เพื่อให้มียอดรวม 1,000 บาทเท่ากับกลุ่มทั่วไป
การต่อยอดสู่เฟสที่ 2 รัฐบาลจะพิจารณาจากความจำเป็นรวมถึงสถานการณ์เศรษฐกิจโลกประกอบกัน กระทรวงการคลังเตรียมทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อตรวจสอบสิทธิผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ให้เสร็จสิ้นภายใน 2 เดือน หากพบว่าประชาชนกลุ่มใดมีรายได้เพิ่มขึ้นจนพ้นเกณฑ์ความยากจน รัฐบาลจะปรับเปลี่ยนให้ไปรับสิทธิผ่านโครงการคนละครึ่งพลัสในวงเงิน 1,000 บาทแทน
นอกจากช่วยเหลือผู้บริโภค รัฐบาลยังมีนโยบายสนับสนุนพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยกว่า 1.5 ล้านรายทั่วประเทศ โครงการไทยช่วยไทยพลัสเตรียมนำระบบ AI เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้แอปพลิเคชันถุงเงิน เทคโนโลยีนี้จะช่วยวิเคราะห์ยอดขาย บริหารจัดการต้นทุน พร้อมจัดทำรายงานเดินบัญชีอัตโนมัติ ข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้ร้านค้าตัวเล็กใช้เป็นหลักฐานขอกู้เงินจากธนาคารรัฐได้ง่ายขึ้น เพื่อลดปัญหาการพึ่งพาหนี้นอกระบบในอนาคต
