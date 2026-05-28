ลูกปัด ชลนรรจ์ ยอมรับคือคนในข่าว นักร้องยุค 90 แย่งสามี ยันเรื่องเก่า เคลียร์จบนานแล้ว

ลูกปัด ชลนรรจ์ ยอมรับคือคนในข่าว “นักร้องสาวยุค 90 แย่งสามี” ยันเรื่องเก่าเคลียร์จบนานแล้ว ขอโฟกัสปัจจุบัน คาดสาเหตุหลุดแฉอีกเพราะความแค้นส่วนตัว
จากกรณีที่เพจ อยากดังเดี๋ยวจัดให้ รีเทริน์ part 7 ออกมาโพสต์ปริศนาคำใบ้ นักร้องสาวยุค 90 แย่งสามีคนอื่น “#เรื่องชาวบ้านคืองานของเรา นักร้องยุค90เจ้าของเพลง รัก….(คลิปวีดีโอคลอในคอมเม้นต์)..สื่อสังคมช่วยเป็นคนกลางชี้แนะแนวทางดีว่าปัญหาควรจบอย่างไร” พร้อมแนบแชต และเปิดคำใบ้เป็นอักษรย่อเพลงฮิตที่เป็นผลงานของนักร้องคนนี้เอาไว้ใต้โพสต์ กระทั่งชาวเน็ตคาดเดาจนไปจับโยงที่ ลูกปัด ชลนรรจ์ ลิ่มไทย เจ้าของเพลงดังในตำนาน “รักเท่าไหร่ก็ยังไม่พอ” แต่ก็ยังไม่ได้มีการเคลื่อนไหวใด ๆ ออกมา
จนกระทั่งล่าสุด (27 พ.ค. 69) ข่าวสดบันเทิง ได้ติดต่อไปยังนักร้องสาว ลูกปัด ชลนรรจ์ ซึ่งเจ้าตัวเปิดใจยอมรับว่า ข่าวและคำใบ้ที่ออกมานั้น คือ ตนเอง ซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานานแล้ว และได้มีการขอโทษกันเรียบร้อย คุยกันรู้เรื่องหมดแล้ว จบไปนานแล้ว ประมาณปีครึ่ง จริง ๆ ไม่อยากพูดถึงอดีต เห็นใจและสงสารน้องผู้หญิงในมุมทรมานใจ แต่มันจบไปแล้ว ตนเป็นผู้ใหญ่ก็ไปขอโทษแล้ว ตอนนั้นก็เห็นว่าจบด้วยดี แต่อยู่ดี ๆ ก็มามีเรื่องอย่างนี้ขึ้นมาอีก ตนไม่ได้ต่อสู้อะไรเขาเลย มันไม่ใช่เรื่องปัจจุบัน เรื่องปัจจุบันมองว่าเป็นเรื่องความแค้นส่วนตัวมากกว่า
เมื่อทีมงานข่าวสดบันเทิงย้อนถามถึงเรื่องราวและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้่นในตอนนั้น ใช่ประเด็นชู้สาวหรือไม่ ซึ่งทาง ลูกปัด ชลนรรจ์ กล่าวว่า “มีจริงบ้าง ไม่จริงบ้าง หนูต้องยอมรับในสิ่งที่หนูผิด แต่มันจบไปนานแล้ว ลูกปัดโตแล้วไม่ได้อยากจะมานั่งโทษอะไรเพื่อให้ลุกส์ดูดี ที่บ้านก็รู้ว่าหนูดื่ม ตอนนั้นอาจจะพลาดที่เมาไปนิดหนึ่ง ซึ่งเราไม่ได้เป็นคนตั้งกล้องถ่ายเอง เราไม่ได้มีอะไรที่จะมีพฤติกรรมแบบนั้น”
อ้างอิงจาก : ข่าวสด, FB อยากดังเดี๋ยวจัดให้ รีเทริน์ part 7
