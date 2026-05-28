ทางด่วนฟรี 3 มิถุนายน 2569 ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ 3 สายทาง

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 28 พ.ค. 2569 09:58 น.| อัปเดต: 28 พ.ค. 2569 09:57 น.
กทพ. ประกาศยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ ทางด่วนฟรี 3 มิถุนายน 2569 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ สมเด็จพระราชินี รวม 3 เส้นทาง ตลอด 24 ชั่วโมง

ในวันพุธที่ 3 มิถุนายน 2569 ตรงกับ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ รวม 3 สายทาง ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ถึง 24.00 น. ดังนี้

  • ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ทางด่วนขั้นที่ 1)
  • ทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่ 2)
  • ทางพิเศษอุดรรัถยา (ช่วงบางปะอิน-ปากเกร็ด)

3 มิ.ย. 69 “วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี” ซึ่งเป็นวันหยุดราชการประจำปีตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี โดยเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมที่ปรากฏในสัญญาสัมปทานฉบับแก้ไขใหม่ระหว่าง กทพ. บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) และบริษัททางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (NECL) เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในวันหยุดและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน รวมทั้งช่วยลดปัญหาจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษได้อีกด้วย

อ้างอิงจาก : การทางพิเศษแห่งประเทศไทย EXAT

