ข่าว

รองโฆษก ป.ป.ช. เมาแล้วขับ ซิ่งชนไรเดอร์เสียชีวิต อ้างตัวเองยศใหญ่รู้จักตำรวจ

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 28 พ.ค. 2569 08:27 น.| อัปเดต: 28 พ.ค. 2569 08:27 น.
จรงค์ เกราะเหมาะ รองโฆษก ป.ป.ช. เมาแล้วขับ ซิ่งชนไรเดอร์เสียชีวิต สภาพศพแขนขาด อ้างตัวเองยศใหญ่รู้จักตำรวจเมืองนนท์

เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บางศรีเมือง ได้รับแจ้งเหตุรถจักรยานยนต์ถูกรถกระบะชนแล้วหนี มีรายงานผู้เสียชีวิต 1 ศพ บริเวณ สะพานต่างระดับบางรักน้อย ถนนราชพฤกษ์ (ขาออก) มุ่งหน้าถนน 345 ต.บางรักน้อย อ.เมือง จ.นนทบุรี จึงประสานเจ้าหน้าที่และกู้ภัยลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุ

เมื่อไปถึงทราบชื่อผู้เสียชีวิตคือนายศรนรินทร์ นาคงสี อายุ 43 ปี อาชีพขับไรเดอร์ เลนซ้ายสุดของถนนพบ แขนซ้ายขาด 1 ท่อน ถัดไปตีนสะพานพบรถกระบะคู่กรณี ยี่ห้อ มิตซูบิชิ ไททัน สีดำ ถัดไปตีนสะพานพบรถกระบะคู่กรณี ยี่ห้อ มิตซูบิชิ ไททัน สีดำ หมายเลขทะเบียน สภาพรถกระบะกันชนด้านซ้ายพังยับ ล้อรถข้างหน้าด้านซ้ายแตก ทราบชื่อคนขับคือ นาย จรงค์ เกราะเหมาะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ และทำหน้าที่รองโฆษกสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

ขณะที่ ผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่า ตนกำลังขี่รถจยย. กลับมาจากเตะบอล หลังจากนั้นขี่รถมาบนสะพานทางไปราชพฤกษ์ขับต่อ จากผู้เสียชีวิตเขาขับไรเดอร์ ซึ่งเขาอยู่บริเวณเลนซ้ายของถนน หลังจากนั้นกระบะคู่กรณีขับมาเลนขวา และขับเป๋มาเลนซ้ายชนท้ายรถจยย. ของไรเดอร์ และลากไปไกลมาก ซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นต่อหน้าตน หลังจากที่เขาชนเขาพยายามขับรถกระบะหนี ลงมาตรงตีนสะพานปรากฏว่ารถกระบะของเขาขับต่อไปไม่ได้เนื่องจากยางแตก

จึงมีพลดีขับรถตามหลังตนมา ขับไล่ตามรถกระบะ และลงไปคุย จนจนอยู่ดูผู้เสียชีวิตอยู่ข้างบนสะพานพบว่าสภาพศพเละและแขนขาด ซึ่งคนขับรถกระบะมีอาการเมา พวกตนจึงล้อมกระบะเอาไว้เพื่อไม่ให้เขาขับหนี พอเขาลงจากรถมา เขาพูดว่าเป็นคนใหญ่โต และเป็นข้าราชการ อ้างตัวเองยศใหญ่รู้จักตำรวจเมืองนนท์ ซึ่งตรงที่เกิดเหตุจะมีการสลับตัวคนขับรถแต่ตนได้ถ่ายคลิปไว้หมดแล้วซึ่งคนขับกระบะใส่เสื้อสีขาวแต่คนจะมาสลับตัวใส่เสื้อสีดำ

เบื้องต้นทางเจ้าที่ตำรวจรวจสภ. บางศรีเมือง ได้นำตัวนายจรงค์ เป่าแอลกอฮอล์พบขึ้น 189 มิลลิกรัมเปอร์เซนต์ ซึ่งอ้างอิงตามกฎหมาย ผู้ขับขี่ทั่วไปที่มีอายุเกิน 20 ปี (บุคคลทั่วไป) หากตรวจพบปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ จะเข้าข่ายผิดฐานเมาแล้วขับ

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

