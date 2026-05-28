เปิดนโยบาย ผู้สมัครผู้ว่ากทม. 2569 ทุกหมายเลข สู้ชัชชาติ ลุ้นสมัย 2

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 28 พ.ค. 2569 10:45 น.| อัปเดต: 28 พ.ค. 2569 10:55 น.
เริ่มแล้ว ศึกชิงเก้าอี้ผู้ว่ากรุงเทพมหานคร 2569 เปิดรับสมัครวันที่ 28 พ.ค. – 1 มิ.ย. 2569 วันเลือกตั้ง อาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2569 หมายความว่า วันแรกของการรับสมัคร พร้อมจับหมายเลขผู้สมัคร

ผลการจับหมายเลขของผู้รับสมัครผู้ว่าฯ กทม. 69 ดังนี้

  • หมายเลข 1 ม.ล.กรกสิวัฒน์ เกษมศรี
  • หมายเลข 2 นายสมัย ละเลิศ
  • หมายเลข 3 นายพงษ์ศักดิ์ พัวพรพงษ์
  • หมายเลข 4 นายประทีป วัชรโชคเกษม
  • หมายเลข 5 นายอนุชา บูรพชัยศรี
  • หมายเลข 6 นายพิศาล กิตติเยาวมาลย์
  • หมายเลข 7 นายภาสพงศ์ ไชยวิริญะวาณิชย์
  • หมายเลข 8 นายวีระพล ลือประสิทธิกุล
  • หมายเลข 9 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์
  • หมายเลข 10 นายชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร
  • หมายเลข 11 นายประยูร ครองยศ
  • หมายเลข 12 พล.ต.ท.ชาญเทพ เสสะเวช
  • หมายเลข 13 นายคมสัน พันธุ์วิชาติกุล
  • หมายเลข 14 มัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข

เปิดตัวนโยบาย ผู้สมัครผู้ว่า กรุงเทพมหานคร 2569

เบอร์ 1 ม.ล.กรกสิวัฒน์ เกษมศรี (หม่อมกร)

ผู้สมัครอิสระ · อดีตรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ · อายุ 59 ปี

ทายาทราชสกุลเกษมศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน นักเคลื่อนไหวนโยบายสาธารณะ
นโยบายหลัก
  • กรุงเทพปลอดภัย: ยกระดับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สร้างเมืองที่น่าอยู่สำหรับทุกคน
  • พลังงานและสิ่งแวดล้อม: ใช้ความเชี่ยวชาญด้านพลังงานพัฒนาระบบสาธารณูปโภคของกรุงเทพฯ
  • คุณภาพชีวิตครบวงจร: แก้ปัญหาเมืองแบบบูรณาการ ดูแลทั้งด้านความปลอดภัย เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

เบอร์ 3 ดร.พงษ์ศักดิ์ พัวพรพงษ์ (ดร.ซัน)

ผู้สมัครอิสระ · วิศวกรและนักเทคโนโลยี

ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี ลงทะเบียนเป็นคนแรก 05.30 น.

นโยบายหลัก

  • A.I. Capital: พลิกโฉมกรุงเทพฯ ให้เป็นศูนย์กลาง AI ของภูมิภาค ใช้ปัญญาประดิษฐ์บริหารเมืองทุกมิติ จราจรที่ติดขัด วางระบบระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วม และเป็นศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารแบบเรียลไทม์
  • Smart City เต็มรูปแบบ: โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล เชื่อมทุกระบบในเมืองด้วยข้อมูลเรียลไทม์ เพิ่มพื้นที่สาธารณะให้ครอบคลุมทั้ง 50 เขต และยกระดับสถานอนามัยของ กทม.
  • A.I. เศรษฐกิจและปากท้อง: ฟื้นฟูเศรษฐกิจเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME และสร้างตำแหน่งงานใหม่รองรับคนกรุงเทพฯ กว่า 2-3 แสนตำแหน่ง

ดร.พงษ์ศักดิ์ พัวพรพงษ์ (ดร.ซัน)

เบอร์ 5 นายอนุชา บูรพชัยศรี (เจมส์)

พรรคประชาธิปัตย์ · อดีต สส. กรุงเทพฯ 2 สมัย อดีตย้ายมาจากพรรคภูมิใจไทย ส่ง ส.ก. ครบ 50 เขต ประสบการณ์ สส. กทม.

5 นโยบายหลัก “เมืองฟ้าอมร AND MORE”

  1. เดินทางสะดวก: โอนกิจการรถโดยสาร ขสมก. มาให้ กทม. ดูแลโดยตรง เพิ่มเส้นทางขนส่งสาธารณะให้ครอบคลุม ลดรอยต่อระหว่างระบบ
  2. เมืองสะอาด: พลิกโฉมระบบกำจัดขยะ เพิ่มศูนย์กำจัดขยะนอกเหนือจาก 3 แห่งเดิม (หนองแขม–อ่อนนุช–สายไหม) ขยายไปทางเหนือและตะวันออก
  3. ใช้ชีวิตสบาย: เพิ่มบ้านพักผู้สูงอายุรองรับสังคมผู้สูงอายุ ต่อยอดระบบ Fast Track ทำฟันฟรีผู้สูงอายุ ปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุขเชื่อมคลินิกเอกชน
  4. มีรายได้เพิ่ม: ผลักดันเพิ่มรายได้ให้ กทม. และประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน สร้างโอกาสทางธุรกิจในระดับเขต
  5. ตรวจสอบได้หมด: นำแพลตฟอร์ม “ส่องรัฐ” มาใช้กับ กทม. เปิดเผยข้อมูลการใช้งบประมาณ ยึดอุดมการณ์การเมืองสุจริตของพรรค

อนุชา บูรพชัยศรี (เจมส์)

เบอร์ 9 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์

ผู้สมัครอิสระ · ผู้ว่าฯ กทม. คนปัจจุบัน สมัยที่ 2 · อดีต รมว. คมนาคม

ชนะเลือกตั้ง 2565 ด้วยคะแนน 1.38 ล้านเสียง สถิติสูงสุดในประวัติศาสตร์

สานต่องานเดิม 250+ นโยบาย

  • ต่อยอดผลงาน 4 ปีที่ผ่านมา ไม่เริ่มนับหนึ่งใหม่ นำงานที่ค้างอยู่ไปให้ถึงเส้นชัย
  • เข้าถึงระดับชุมชน เน้นการทำงานเส้นเลือดฝอย ลงพื้นที่รับฟังปัญหาจากประชาชนตัวจริง นำข้อมูลไปแก้ไขตรงจุด
  • บริหารเชิงรุก รูปแบบทำงานแบบ Active Management ลงพื้นที่จริง ตรวจงานด้วยตัวเอง ตัดสินใจเร็ว
  • เมืองน่าอยู่สำหรับทุกคน พัฒนาคุณภาพชีวิตในทุกมิติ ทั้งระบบขนส่ง สาธารณสุข การศึกษา และพื้นที่สีเขียว

เปิดเวทีประกาศนโยบายเต็มรูปแบบ 250+ ข้อ คืนวันที่ 28 พ.ค. 2569 เวลา 18.00 น.

ขัชชาติ สิทธิพันธุ์

เบอร์ 10 นายชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร (ดร.โจ)

พรรคประชาชน · สส. บัญชีรายชื่อ · อายุ 44 ปี ทีมบริหารรัฐบาลประชาชน ด้านเศรษฐกิจ ผู้เชี่ยวชาญเศรษฐศาสตร์

4 ฉากทัศน์ “กรุงเทพง่ายๆ” (25 นโยบาย)

  1. หาเลี้ยงครอบครัวง่าย: ยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ กทม. ให้ได้มาตรฐาน พ่อแม่มั่นใจฝากลูก ดูแลผู้สูงวัย สร้างอาชีพให้คนตกงาน
  2. ค้าขายง่าย: แก้ปัญหาการค้าแผงลอยไร้ส่วย ลดการคอร์รัปชันรายย่อย เปิดโอกาสผู้ค้ารายเล็กเข้าถึงพื้นที่ค้าขายอย่างเป็นธรรม
  3. เดินทางง่าย: เพิ่มเส้นทางรถสาธารณะเชื่อมรถไฟฟ้า ตั๋วครึ่งราคา ยกระดับป้ายรถเมล์ พัฒนาคลองเป็นเส้นทางขนส่ง สร้างเมืองที่เดินเท้าได้
  4. ใช้ชีวิตง่าย: แก้ปัญหาโรงขยะอ่อนนุชเป็นวาระแรก เพิ่มอำนาจ กทม. จัดการปัญหาเชิงโครงสร้าง วิสัยทัศน์ “เมืองเป็นหลังพิงเมื่อล้ม และลมใต้ปีกเมื่อพร้อมเติบโต”
ว่าที่ผู้ลงสมัคร ผู้ว่า กทม. ฯ ดร.โจ ชัยวัฒน์
ภาพจาก : พรรคประชาชน

เบอร์ 12 พล.ต.ท.ชาญเทพ เสสะเวช (บิ๊กหยม)

พรรคเศรษฐกิจ · อดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาล (ผบช.น.) พร้อมทำงานให้คนกรุงฯ

อดีต ผบช.น. มีประสบการณ์ตำรวจโดยตรง พรรคเศรษฐกิจส่ง ส.ก. 49 เขต

นโยบายหลัก

  • ปราบอาชญากรรม ใช้ประสบการณ์ตำรวจนครบาลโดยตรง ลดอาชญากรรม เพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคนกรุง
  • เมืองปลอดภัย 24 ชั่วโมง ยกระดับระบบกล้อง CCTV และเทคโนโลยีความปลอดภัย เสริมกำลังดูแลพื้นที่เสี่ยงทั่วกรุงเทพ
  • ทำงานเพื่อคนกรุงฯ ภายใต้แนวคิด “พร้อมทำงานให้คนกรุงเทพมหานคร” บริหารงานเชิงรุก แก้ปัญหาได้จริงด้วยทีมและเครือข่าย

พล.ต.ท.ชาญเทพ เสสะเวช (บิ๊กหยม)

เบอร์ 13 นายคมสัน พันธุ์วิชาติกุล (ดร.โจ้)

อดีต สก. เขตบางพลัด มีประสบการณ์การเมืองท้องถิ่น

นโยบายหลัก

  • กรุงเทพฯ ต้อง Move on: ก้าวออกจากปัญหาเดิมๆ ที่ค้างมานาน เปลี่ยนวิธีคิดและการบริหารเมือง ไม่ติดอยู่กับรูปแบบเดิม
    ประสบการณ์ท้องถิ่น
  • ใช้ความรู้จากการเป็น สก. เข้าใจปัญหาระดับพื้นที่จริง บริหารงานอย่างใกล้ชิดกับชุมชน

เบอร์ 14 ดร. มัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข (ดร.มอลลี่)

นโยบายหลัก

  • AI แก้ปัญหาฝุ่นและน้ำท่วม: ใช้ระบบ AI ประมวลผลด้วยเรดาร์ (AI-X Band) เพื่อเตือนภัยน้ำท่วมล่วงหน้า และใช้เทคโนโลยี “ล้างฝุ่นด้วยฝน” เพื่อลดปัญหา PM 2.5
  • ระบบจราจรและภัยพิบัติ: นำ AI Traffic มาบริหารจัดการไฟจราจรเพื่อลดรถติด และใช้ AI-Drone ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  • CCTV 24 ชั่วโมง: ยกระดับความปลอดภัยด้วยการใช้ AI ควบคุมระบบกล้องวงจรปิดทั่วกรุงตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมเพิ่มแสงสว่างในพื้นที่จุดเสี่ยงเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต
  • “เมืองไม่หลับใหล”Street Food Paradise: ผลักดันให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่ “หากินได้ 24 ชั่วโมง” เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและลดค่าครองชีพสนับสนุน SMEs: ใช้ระบบจับคู่กู้เงินและอี-คอมเมิร์ซเพื่อช่วยผู้ประกอบการรายย่อยให้เข้าถึงแหล่ง
  • ทุนได้ง่ายขึ้นพื้นที่ทำงานยุคใหม่: เพิ่มสวนสาธารณะและ Coffee Cafe ในทุกเขต เพื่อรองรับการทำงานที่ยืดหยุ่น (Remote Work) ของคนรุ่นใหม่การบริหารจัดการเมืองฟื้น
  • ส.ข. (สมาชิกสภาเขต): มุ่งเน้นการกระจายอำนาจเพื่อให้การแก้ปัญหาระดับชุมชนรวดเร็วขึ้นยกระดับสาธารณสุขใกล้บ้าน: ปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพและเข้าถึงได้ง่ายในทุกพื้นที่

Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

