เปิดนโยบาย ผู้สมัครผู้ว่ากทม. 2569 ทุกหมายเลข สู้ชัชชาติ ลุ้นสมัย 2
เริ่มแล้ว ศึกชิงเก้าอี้ผู้ว่ากรุงเทพมหานคร 2569 เปิดรับสมัครวันที่ 28 พ.ค. – 1 มิ.ย. 2569 วันเลือกตั้ง อาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2569 หมายความว่า วันแรกของการรับสมัคร พร้อมจับหมายเลขผู้สมัคร
ผลการจับหมายเลขของผู้รับสมัครผู้ว่าฯ กทม. 69 ดังนี้
- หมายเลข 1 ม.ล.กรกสิวัฒน์ เกษมศรี
- หมายเลข 2 นายสมัย ละเลิศ
- หมายเลข 3 นายพงษ์ศักดิ์ พัวพรพงษ์
- หมายเลข 4 นายประทีป วัชรโชคเกษม
- หมายเลข 5 นายอนุชา บูรพชัยศรี
- หมายเลข 6 นายพิศาล กิตติเยาวมาลย์
- หมายเลข 7 นายภาสพงศ์ ไชยวิริญะวาณิชย์
- หมายเลข 8 นายวีระพล ลือประสิทธิกุล
- หมายเลข 9 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์
- หมายเลข 10 นายชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร
- หมายเลข 11 นายประยูร ครองยศ
- หมายเลข 12 พล.ต.ท.ชาญเทพ เสสะเวช
- หมายเลข 13 นายคมสัน พันธุ์วิชาติกุล
- หมายเลข 14 มัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข
เปิดตัวนโยบาย ผู้สมัครผู้ว่า กรุงเทพมหานคร 2569
เบอร์ 1 ม.ล.กรกสิวัฒน์ เกษมศรี (หม่อมกร)
ผู้สมัครอิสระ · อดีตรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ · อายุ 59 ปี
- กรุงเทพปลอดภัย: ยกระดับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สร้างเมืองที่น่าอยู่สำหรับทุกคน
- พลังงานและสิ่งแวดล้อม: ใช้ความเชี่ยวชาญด้านพลังงานพัฒนาระบบสาธารณูปโภคของกรุงเทพฯ
- คุณภาพชีวิตครบวงจร: แก้ปัญหาเมืองแบบบูรณาการ ดูแลทั้งด้านความปลอดภัย เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
เบอร์ 3 ดร.พงษ์ศักดิ์ พัวพรพงษ์ (ดร.ซัน)
ผู้สมัครอิสระ · วิศวกรและนักเทคโนโลยี
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี ลงทะเบียนเป็นคนแรก 05.30 น.
นโยบายหลัก
- A.I. Capital: พลิกโฉมกรุงเทพฯ ให้เป็นศูนย์กลาง AI ของภูมิภาค ใช้ปัญญาประดิษฐ์บริหารเมืองทุกมิติ จราจรที่ติดขัด วางระบบระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วม และเป็นศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารแบบเรียลไทม์
- Smart City เต็มรูปแบบ: โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล เชื่อมทุกระบบในเมืองด้วยข้อมูลเรียลไทม์ เพิ่มพื้นที่สาธารณะให้ครอบคลุมทั้ง 50 เขต และยกระดับสถานอนามัยของ กทม.
- A.I. เศรษฐกิจและปากท้อง: ฟื้นฟูเศรษฐกิจเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME และสร้างตำแหน่งงานใหม่รองรับคนกรุงเทพฯ กว่า 2-3 แสนตำแหน่ง
เบอร์ 5 นายอนุชา บูรพชัยศรี (เจมส์)
พรรคประชาธิปัตย์ · อดีต สส. กรุงเทพฯ 2 สมัย อดีตย้ายมาจากพรรคภูมิใจไทย ส่ง ส.ก. ครบ 50 เขต ประสบการณ์ สส. กทม.
5 นโยบายหลัก “เมืองฟ้าอมร AND MORE”
- เดินทางสะดวก: โอนกิจการรถโดยสาร ขสมก. มาให้ กทม. ดูแลโดยตรง เพิ่มเส้นทางขนส่งสาธารณะให้ครอบคลุม ลดรอยต่อระหว่างระบบ
- เมืองสะอาด: พลิกโฉมระบบกำจัดขยะ เพิ่มศูนย์กำจัดขยะนอกเหนือจาก 3 แห่งเดิม (หนองแขม–อ่อนนุช–สายไหม) ขยายไปทางเหนือและตะวันออก
- ใช้ชีวิตสบาย: เพิ่มบ้านพักผู้สูงอายุรองรับสังคมผู้สูงอายุ ต่อยอดระบบ Fast Track ทำฟันฟรีผู้สูงอายุ ปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุขเชื่อมคลินิกเอกชน
- มีรายได้เพิ่ม: ผลักดันเพิ่มรายได้ให้ กทม. และประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน สร้างโอกาสทางธุรกิจในระดับเขต
- ตรวจสอบได้หมด: นำแพลตฟอร์ม “ส่องรัฐ” มาใช้กับ กทม. เปิดเผยข้อมูลการใช้งบประมาณ ยึดอุดมการณ์การเมืองสุจริตของพรรค
เบอร์ 9 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์
ผู้สมัครอิสระ · ผู้ว่าฯ กทม. คนปัจจุบัน สมัยที่ 2 · อดีต รมว. คมนาคม
ชนะเลือกตั้ง 2565 ด้วยคะแนน 1.38 ล้านเสียง สถิติสูงสุดในประวัติศาสตร์
สานต่องานเดิม 250+ นโยบาย
- ต่อยอดผลงาน 4 ปีที่ผ่านมา ไม่เริ่มนับหนึ่งใหม่ นำงานที่ค้างอยู่ไปให้ถึงเส้นชัย
- เข้าถึงระดับชุมชน เน้นการทำงานเส้นเลือดฝอย ลงพื้นที่รับฟังปัญหาจากประชาชนตัวจริง นำข้อมูลไปแก้ไขตรงจุด
- บริหารเชิงรุก รูปแบบทำงานแบบ Active Management ลงพื้นที่จริง ตรวจงานด้วยตัวเอง ตัดสินใจเร็ว
- เมืองน่าอยู่สำหรับทุกคน พัฒนาคุณภาพชีวิตในทุกมิติ ทั้งระบบขนส่ง สาธารณสุข การศึกษา และพื้นที่สีเขียว
เปิดเวทีประกาศนโยบายเต็มรูปแบบ 250+ ข้อ คืนวันที่ 28 พ.ค. 2569 เวลา 18.00 น.
เบอร์ 10 นายชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร (ดร.โจ)
พรรคประชาชน · สส. บัญชีรายชื่อ · อายุ 44 ปี ทีมบริหารรัฐบาลประชาชน ด้านเศรษฐกิจ ผู้เชี่ยวชาญเศรษฐศาสตร์
4 ฉากทัศน์ “กรุงเทพง่ายๆ” (25 นโยบาย)
- หาเลี้ยงครอบครัวง่าย: ยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ กทม. ให้ได้มาตรฐาน พ่อแม่มั่นใจฝากลูก ดูแลผู้สูงวัย สร้างอาชีพให้คนตกงาน
- ค้าขายง่าย: แก้ปัญหาการค้าแผงลอยไร้ส่วย ลดการคอร์รัปชันรายย่อย เปิดโอกาสผู้ค้ารายเล็กเข้าถึงพื้นที่ค้าขายอย่างเป็นธรรม
- เดินทางง่าย: เพิ่มเส้นทางรถสาธารณะเชื่อมรถไฟฟ้า ตั๋วครึ่งราคา ยกระดับป้ายรถเมล์ พัฒนาคลองเป็นเส้นทางขนส่ง สร้างเมืองที่เดินเท้าได้
- ใช้ชีวิตง่าย: แก้ปัญหาโรงขยะอ่อนนุชเป็นวาระแรก เพิ่มอำนาจ กทม. จัดการปัญหาเชิงโครงสร้าง วิสัยทัศน์ “เมืองเป็นหลังพิงเมื่อล้ม และลมใต้ปีกเมื่อพร้อมเติบโต”
เบอร์ 12 พล.ต.ท.ชาญเทพ เสสะเวช (บิ๊กหยม)
พรรคเศรษฐกิจ · อดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาล (ผบช.น.) พร้อมทำงานให้คนกรุงฯ
อดีต ผบช.น. มีประสบการณ์ตำรวจโดยตรง พรรคเศรษฐกิจส่ง ส.ก. 49 เขต
นโยบายหลัก
- ปราบอาชญากรรม ใช้ประสบการณ์ตำรวจนครบาลโดยตรง ลดอาชญากรรม เพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคนกรุง
- เมืองปลอดภัย 24 ชั่วโมง ยกระดับระบบกล้อง CCTV และเทคโนโลยีความปลอดภัย เสริมกำลังดูแลพื้นที่เสี่ยงทั่วกรุงเทพ
- ทำงานเพื่อคนกรุงฯ ภายใต้แนวคิด “พร้อมทำงานให้คนกรุงเทพมหานคร” บริหารงานเชิงรุก แก้ปัญหาได้จริงด้วยทีมและเครือข่าย
เบอร์ 13 นายคมสัน พันธุ์วิชาติกุล (ดร.โจ้)
อดีต สก. เขตบางพลัด มีประสบการณ์การเมืองท้องถิ่น
นโยบายหลัก
- กรุงเทพฯ ต้อง Move on: ก้าวออกจากปัญหาเดิมๆ ที่ค้างมานาน เปลี่ยนวิธีคิดและการบริหารเมือง ไม่ติดอยู่กับรูปแบบเดิม
ประสบการณ์ท้องถิ่น
- ใช้ความรู้จากการเป็น สก. เข้าใจปัญหาระดับพื้นที่จริง บริหารงานอย่างใกล้ชิดกับชุมชน
เบอร์ 14 ดร. มัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข (ดร.มอลลี่)
นโยบายหลัก
- AI แก้ปัญหาฝุ่นและน้ำท่วม: ใช้ระบบ AI ประมวลผลด้วยเรดาร์ (AI-X Band) เพื่อเตือนภัยน้ำท่วมล่วงหน้า และใช้เทคโนโลยี “ล้างฝุ่นด้วยฝน” เพื่อลดปัญหา PM 2.5
- ระบบจราจรและภัยพิบัติ: นำ AI Traffic มาบริหารจัดการไฟจราจรเพื่อลดรถติด และใช้ AI-Drone ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- CCTV 24 ชั่วโมง: ยกระดับความปลอดภัยด้วยการใช้ AI ควบคุมระบบกล้องวงจรปิดทั่วกรุงตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมเพิ่มแสงสว่างในพื้นที่จุดเสี่ยงเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต
- “เมืองไม่หลับใหล”Street Food Paradise: ผลักดันให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่ “หากินได้ 24 ชั่วโมง” เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและลดค่าครองชีพสนับสนุน SMEs: ใช้ระบบจับคู่กู้เงินและอี-คอมเมิร์ซเพื่อช่วยผู้ประกอบการรายย่อยให้เข้าถึงแหล่ง
- ทุนได้ง่ายขึ้นพื้นที่ทำงานยุคใหม่: เพิ่มสวนสาธารณะและ Coffee Cafe ในทุกเขต เพื่อรองรับการทำงานที่ยืดหยุ่น (Remote Work) ของคนรุ่นใหม่การบริหารจัดการเมืองฟื้น
- ส.ข. (สมาชิกสภาเขต): มุ่งเน้นการกระจายอำนาจเพื่อให้การแก้ปัญหาระดับชุมชนรวดเร็วขึ้นยกระดับสาธารณสุขใกล้บ้าน: ปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพและเข้าถึงได้ง่ายในทุกพื้นที่
