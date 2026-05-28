บันเทิง

“สิตางศุ์” ฉะเดือด “ลีน่าจัง” ใส่ร้าย “ทราย สมุทร” ไม่ดูกำพืด ไม่มีสิทธิ์วิจารณ์ชีวิตคนอื่น

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 28 พ.ค. 2569 10:30 น.| อัปเดต: 28 พ.ค. 2569 10:30 น.
71
"สิตางศุ์" ฉะเดือด "ลีน่าจัง" ใส่ร้าย "ทราย สมุทร" ไม่ดูกำพืด ไม่มีสิทธิ์วิจารณ์ชีวิตคนอื่น

“สิตางศุ์” ฉะเดือด “ลีน่าจัง” ใส่ร้าย “ทราย สมุทร” ไม่ดูกำพืด ไม่มีสิทธิ์วิจารณ์ชีวิตคนอื่น ลั่นความคิดเด็กยังสูงส่งกว่า

เรียกได้ว่าทำเอาโซเชียลเดือดเป็นไฟ หลังจากที่ “สิตางศุ์ บัวทอง” เจ้าของวลีเด็ดอย่าง “ส้มหยุด” ได้ไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊กเดือดถึง “ลีน่าจัง” เมื่อวันที่ 27 พ.ค. ที่ผ่านมา ต่อกรณีที่ ลีน่าจัง สลิ้งแตกกล่าวพาดพิง “ทราย สมุทร” ว่าเป็นกะเทยหัวโปก รวมถึงอ้างว่าเคยพาเพื่อนไปขโมยของในบ้าน หลังจากที่ทรายตอบโต้ผ่านสื่อว่าเขาเป็นคนที่สติไม่นิ่ง

สิตางศุ์ กล่าวว่า “การใส่ร้ายคนโดยที่ใช้กำพืดตัวเองมากำหนด อยู่ ๆ มีอิอ้วน อิแก่ อิอึ่งอ่าง แถวประตูน้ำ เอายอดติดตาม เอาความดังตัวเองมาใส่ร้ายเขาว่าเขาเป็นกะเทยหัวโปกบ้าง เขาเอาเพื่อนกะเทยไปขโมยของในบ้านบ้าง อิวอก เล่าสตอรี่เป็นมึงเองหรือเป็นลูกมึง ไม่ได้ดูกำพืดคนเลย จะใส่ร้ายเขาเอาในระดับคนที่โดยใส่ร้ายหน่อย อิชั้นต่ำ คืออิอ้วนตัวนี้ไม่ควรอยู่ในระบบของจักรวาลแล้ว

สิตางศุ์ บัวทอง ไลฟ์สดเดือดถึง ลีน่าจัง ปมใส่ร้าย ทราย สมุทร
FB/ สิตางศุ์ บัวทอง

ระวังปากด้วย มาทำลายคน ข่าวนี้เขาตามกันมา อันนี้ความต่ำตัวเองมาใส่ร้ายคนอื่นเขา ฟังดูก็ไม่ใช่ ทราย สมุทร ที่อิปากเน่าพูดถึง ระวังตัวด้วยนะ ไปเที่ยวเอาคำพูดตัวเอง ความต่ำของตัวเองจากกำพืดของตัวเอง รากเหง้าของตัวเอง

น่าเกลียดแล้วเอาความแก่มาบัง คนใต้เขายังรอกระทืบมึงอยู่ สังวรณ์ไว้ด้วย แรงงานอีสานเขาก็ยังมีคำพูดมึง สร้างความเจ็บช้ำให้คนอื่นเขาเยอะ มึงภูมิใจอะไรหนักหนา โรครุมเร้าทุกโรคเลย ขอสาปแช่งต่อเลย …

… อย่ามาบอกว่าไม่เกาะ อันนี้มึงเกาะกูดูแล้วเหมือนรับจ้างมา เพราะอินี่เห็นแก่เงินด้วย รวยนักรวยหนา ฝากไว้ด้วย ตอบกูด้วยว่าใครคือกะเทยหัวโปก ใครคือคนที่เอาเพื่อนกะเทยไปขโมยของในบ้าน ไม่ใช่ลูกมึง ไม่ใช่ตัวมึง คิดได้ต่ำขนาดนั้น เรื่องต่ำ ๆ กูเข้าใจมาไฟต์กับกูนี่ แก่พอ ๆ กัน …

… มันไม่มีสิทธิ์ที่จะมาวิจารณ์ชีวิตคนอื่น เอาความดัง มันน่ะไปรับจ้างใครมา ข่าวนี้เราตามกันมาเป็นเดือน เราร้องไห้กับน้องทรายเขามาทุกคำพูดของทราย ความคิดเด็กเขาสูงส่งกว่ามึง แล้วไปใส่ร้ายอิกะเทยหัวโปก มาใช้คำพูดต่ำ ๆ อย่างนี้ฉันโดนบ่อย แต่น้องเขาไม่รู้สึกหรอก เขาไม่ได้ต่ำเท่าโคตรเหง้ามึง …”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เลขเด็ด

สรุปเลขเด็ด ศึกชิงผู้ว่าฯ กทม. รับงวด 1 มิ.ย. 69 ถอดรหัสจิตวิทยาการเมือง

1 นาที ที่แล้ว
ศาลกัมพูชา สั่งคุกตลอดชีวิต 6 ชาวจีน ฆ่าทรมานนักศึกษาเกาหลีใต้ เหยื่อสแกมเมอร์ ข่าวต่างประเทศ

ศาลกัมพูชา สั่งคุกตลอดชีวิต 6 ชาวจีน ฆ่าทรมานนักศึกษาเกาหลีใต้ เหยื่อสแกมเมอร์

11 นาที ที่แล้ว
ข่าว

สิ้น หมอณพล ศัลยแพทย์ชำนาญการผ่าตัดข้อเข่าและข้อสะโพก เสียชีวิตกะทันหัน

22 นาที ที่แล้ว
ข่าว

รองโฆษก ป.ป.ช. ใช้ตำแหน่งยื่นประกัน เมาแล้วขับชนไรเดอร์แขนขาด-เสียชีวิต

28 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ดร.มัลลิกา มั่นใจ 100% สมัครชิงเก้าอี้ผู้ว่า พร้อมนำนโยบาย 12 มาทำงานทันที

38 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

สรุปดรามา น้องฟ้าใส ย้ายจาก SPD ไปให้ นุ้งตี้ ดาวติ๊กต็อกดูแล ชาวเน็ตเตือนออกมาด่วน!

38 นาที ที่แล้ว
โซเชียลถกสนั่น! ชายอินเดีย เดินผ่านสาวไทย เหม็นจนแทบอ้วก เหยียดหรือกลิ่นแรง? ข่าว

โซเชียลถกสนั่น! ชายอินเดีย เดินผ่านสาวไทย เหม็นจนแทบอ้วก เหยียดหรือกลิ่นแรง?

40 นาที ที่แล้ว
พี่ชายอดีตทหารแท็กซี่จิตอาสาเกาะสมุย ร้องขอความเป็นธรรมน้องถูกยิงดับ ข่าว

พี่ชายแท็กซี่จิตอาสา จี้เอาผิด หลังน้องถูกยิงดับ สูญเสียคนดี รับใช้ผู้คนจนวันสุดท้าย

45 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ธนาธร” เปิดใจหลังศาลยกฟ้องคดี ม.112 เดินหน้าวิพากษ์วิจารณ์ เพื่อประชาชนต่อ

50 นาที ที่แล้ว
วีระ เปิดปาก เหตุถอนฟ้อง 2 ป.ป.ช. ปิดข้อมูลนาฬิกาหรู บิ๊กป้อม แต่ศาลไม่อนุญาต ข่าวการเมือง

วีระ เปิดปาก เหตุถอนฟ้อง 2 ป.ป.ช. ปิดข้อมูลนาฬิกาหรู บิ๊กป้อม แต่ศาลไม่อนุญาต

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ดร.โจ พอใจจับได้เบอร์ 10 เลือกตั้งผู้ว่า อ้อนประชาชน เติมกรุงเทพให้เต็ม 10 กับผม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดประวัติ จรงค์ เกราะเหมาะ ผอ.สำนักสืบสวน ป.ป.ช. ส่องเส้นทางราชการคนสำคัญ ข่าว

เปิดประวัติ จรงค์ เกราะเหมาะ ผอ.สำนักสืบสวน ป.ป.ช. ส่องเส้นทางราชการ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
โก๊ะตี๋ อารามบอย เผยอดีตภรรยายังอยู่บ้าน ยอมควัก 3 ล้านเคลียร์ปัญหา ข่าวดารา

โก๊ะตี๋ พูดระบาย อดีตภรรยายังอยู่ในบ้าน จ่ายให้ 3 ล้าน เครียดหนัก พึ่งยานอนหลับ 12 เม็ด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดนโยบาย ผู้สมัครผู้ว่ากทม. 2569 ทุกหมายเลข สู้ชัชชาติ ลุ้นสมัย 2 ข่าวการเมือง

เปิดนโยบาย ผู้สมัครผู้ว่ากทม. 2569 ทุกหมายเลข สู้ชัชชาติ ลุ้นสมัย 2

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ทีมชัชชาติ” โพสต์ “กรุงเทพต้อง 9 กระโดด” หลังจับได้เบอร์ 9 ลุยเลือกตั้งผู้ว่า

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

เลขเด็ด ชัชชาติ ชิงเก้าอี้ ผู้ว่าฯ กทม. 2569 สมัย 2

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;สิตางศุ์&quot; ฉะเดือด &quot;ลีน่าจัง&quot; ใส่ร้าย &quot;ทราย สมุทร&quot; ไม่ดูกำพืด ไม่มีสิทธิ์วิจารณ์ชีวิตคนอื่น บันเทิง

“สิตางศุ์” ฉะเดือด “ลีน่าจัง” ใส่ร้าย “ทราย สมุทร” ไม่ดูกำพืด ไม่มีสิทธิ์วิจารณ์ชีวิตคนอื่น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ศาลยกฟ้อง “ธนาธร” คดี ม.112 วิจารณ์วัคซีนโควิด ชี้เป็นการพาดพิง “ประยุทธ์”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รวบพระโชว์รูปขัดอาวุธปืน โพสต์คำคม “ธรรมไม่ใช่ทางออก กระสุนปืนคือคำตอบ”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ครอบครัวไรเดอร์ผู้ตาย ขอเอาผิด รองโฆษก ป.ป.ช. ถึงที่สุด ไม่สนหลังอ้างว่ายศใหญ่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทางด่วนฟรี 3 มิถุนายน 2569 ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ 3 สายทาง ข่าว

ทางด่วนฟรี 3 มิถุนายน 2569 ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ 3 สายทาง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กยศ. เตือนผู้กู้ 2 แสนราย จ่ายงวดแรก 5 ก.ค. 69 ชี้ช่องปิดบัญชีลดต้น 3% เศรษฐกิจ

กยศ.เตือนผู้กู้ 2 แสนรายจ่ายงวดแรก 5 ก.ค.นี้ ปิดบัญชีรับส่วนลดเงินต้น 3%

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สอบ ก.พ. 2569 รอบ Paper &amp; Pencil ประกาศวัน เวลา สถานที่สอบ ภายใน 28 พ.ค. นี้ ข่าว

สอบ ก.พ. 2569 รอบ Paper & Pencil ประกาศวัน เวลา สถานที่สอบ ภายใน 28 พ.ค. นี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชัชชาติ ตบเท้าชิงผู้ว่าฯ กทม. สมัย 2 ขอโอกาส รับใช้คนกรุงเทพฯ ลั่นจะไม่ทำให้ผิดหวัง ข่าวการเมือง

ชัชชาติ ตบเท้าชิงผู้ว่าฯ กทม. สมัย 2 ขอโอกาส รับใช้คนกรุงเทพฯ ลั่นจะไม่ทำให้ผิดหวัง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชัชชาติ ได้เบอร์ 9 ลงสมัครผู้ว่า กทม. สมัยที่ 2 ชูนโยบาย 250 เรื่อง ข่าวการเมือง

เปิดเลข ชัชชาติ คว้าเบอร์ 9 เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 28 มิ.ย. กาง Action Plan 250 เรื่อง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 28 พ.ค. 2569 10:30 น.| อัปเดต: 28 พ.ค. 2569 10:30 น.
71
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สรุปเลขเด็ด ศึกชิงผู้ว่าฯ กทม. รับงวด 1 มิ.ย. 69 ถอดรหัสจิตวิทยาการเมือง

เผยแพร่: 28 พฤษภาคม 2569
ศาลกัมพูชา สั่งคุกตลอดชีวิต 6 ชาวจีน ฆ่าทรมานนักศึกษาเกาหลีใต้ เหยื่อสแกมเมอร์

ศาลกัมพูชา สั่งคุกตลอดชีวิต 6 ชาวจีน ฆ่าทรมานนักศึกษาเกาหลีใต้ เหยื่อสแกมเมอร์

เผยแพร่: 28 พฤษภาคม 2569

สิ้น หมอณพล ศัลยแพทย์ชำนาญการผ่าตัดข้อเข่าและข้อสะโพก เสียชีวิตกะทันหัน

เผยแพร่: 28 พฤษภาคม 2569

รองโฆษก ป.ป.ช. ใช้ตำแหน่งยื่นประกัน เมาแล้วขับชนไรเดอร์แขนขาด-เสียชีวิต

เผยแพร่: 28 พฤษภาคม 2569
Back to top button