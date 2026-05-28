ข่าวดี! เจอคนงานเหมืองชาวลาวครบ 7 คนแล้ว ขอบคุณกู้ภัยชาวไทย-ฟินแลนด์
เจอคนงานเหมืองชาวลาวครบ 7 คนแล้ว ขอบคุณกู้ภัยชาวไทย-ฟินแลนด์ เตรียมประเมินอาการคนงานและวางแผนช่วยออกมาต่อไป
จากกรณีที่คนงานลาว 7 คน ที่รับจ้างบริษัททุนจีนขุดแร่ทองในเมืองล่องแจ้ง แขวงไชสมบูรณ์ ติดอยู่ในถ้ำเมืองล่องแจ้ง แขวงไชยสมบูรณ์ สปป.ลาว หลังน้ำป่าทะลักท่วมอุโมงค์ ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค. 69 ที่ผ่านมา โดยปฏิบัติการกู้ภัยมีเจ้าหน้าที่จากไทยไปร่วมด้วย ก่อนที่เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 69 ที่ผ่านมาจะมีรายงานว่าพบผู้รอดชีวิตแล้ว 5 รายนั้น
ล่าสุดผู้ใช้เฟซบุ๊ก Sayyanh Thepthammatheva ซึ่งเป็นกู้ภัยชาวลาวแจ้งข่าวว่า พบเพิ่มอีกสองคนขณะนี้พบ 7 คน อัปเดต 19:35 (ของวันที่ 27 พ.ค. 69)”
โดยในคลิปนั้นระบุว่า “มีข่าวดีแล้วพี่น้อง พบทั้งเจ็ดคนแล้ว กู้ภัยเก่งหลาย”
นอกจากนี้ผู้ใช้เฟซบุ๊กคนดังกล่าวยังได้บอกอีกด้วยว่า ขอบคุณทีมกู้ภัยจากประเทศเพื่อนบ้าน (ไทย) ที่ช่วยจนเสร็จ สําหรับภารกิจการค้นหาคืนนี้เสร็จ” พร้อมโพสต์คลิปนาทีที่มิกโก ปาซี กู้ภัยชาวฟินแลนด์ที่ร่วมภารกิจครั้งนี้จับมือกับกู้ภัยชาวไทยด้วย
ทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่จะประเมินอาการของคนงานทั้ง 7 คน และวางแผนในการนำตัวออกมาต่อไป
