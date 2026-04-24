ข่าวดาราบันเทิง

แดนนี่ ศรีภิญโญ เผาแล้วกระดูกเป็นสีดำ ภรรยาแจงเพราะสาเหตุนี้

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 24 เม.ย. 2569 12:45 น.| อัปเดต: 24 เม.ย. 2569 10:21 น.
73
กรณีวงการบันเทิงไทยต้องสูญเสียนักแสดงตลกชื่อดัง แดนนี่ ศรีภิญโญ วัย 57 ปี เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2569 เวลา 12.54 น. ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี สาเหตุหลักมาจากอาการไตวายเฉียบพลันร่วมกับโรคหัวใจ

ก่อนหน้านี้แดนนี่ย้ายไปใช้ชีวิตที่อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ภรรยาเล่าว่าแดนนี่ไปหาหมอตามนัด หมอตรวจพบอาการไตวายเฉียบพลันระยะอ่อนแรงรวมถึงโรคหัวใจ หมอจึงส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลในตัวเมือง แต่อาการของเขาทรุดลงจนเสียชีวิตในที่สุด

ครอบครัวจัดพิธีศพที่วัดป่าสะแก อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี พิธีรดน้ำศพมีขึ้นในวันที่ 21 เมษายน มีเพื่อนศิลปินดาราเดินทางมาร่วมแสดงความอาลัยจำนวนมาก บรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้า ภรรยาของแดนนี่พยายามเข้มแข็งต้อนรับแขก คอยกอดปลอบลูกสาวที่ร้องไห้ด้วยความเสียใจ

พิธีฌาปนกิจมีขึ้นในวันที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 15.00 น. ช่วงเช้าครอบครัวทำบุญถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ 9 รูป ช่วงบ่ายเพื่อนดาราเดินทางมาร่วมส่งแดนนี่เป็นครั้งสุดท้าย ส่วนพิธีลอยอังคาร ทางครอบครัวยังไม่ได้กำหนดวัน

หลังจากที่เผาร่างเสร็จ กวาง ภรรยาของแดนนี่ ได้รีบเข้าไปเก็บกระดูกของสามีที่วัด พากลับบ้านทันที หลังใช้เวลาเผากว่า 2 ชม. จึงไหม้ทั้งหมด ซึ่งกระดูกที่เห็นนั้นมีทั้งสีดำและสีขาวปะปนกันไป

ด้าน กวาง ภรรยาของ แดนนี่ เผยว่า “พี่แดนนี่กินยาเยอะมากๆ กระดูกเลยเป็นสีดำๆ”

ทั้งนี้ ในทางการแพทย์ สีของกระดูกที่ผ่านการเผาจะไม่ได้มีเพียงสีเดียว เปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิและระยะเวลา สีน้ำตาลถึงดำ เกิดขึ้นที่อุณหภูมิประมาณ 200°C – 300°C ในขั้นตอนนี้สารอินทรีย์ในกระดูก (เช่น คอลลาเจน) จะเริ่มไหม้เกรียมจนกลายเป็นคาร์บอน

แต่ถ้าอุณหภูมิสูงกว่า 800°C ขึ้นไป สารอินทรีย์ถูกเผาไหม้ไปจนหมดสิ้น เหลือเพียงแร่ธาตุ (แคลเซียมฟอสเฟต) กระดูกจะมีลักษณะขาวซีด เปราะ และหักง่ายคล้ายชอล์ก

ในการเผาศพจริง ร่างกายส่วนที่หนา เช่น เชิงกราน อาจจะยังเป็นสีดำหรือเทา ในขณะที่ส่วนที่บาง เช่น กะโหลก อาจจะกลายเป็นสีขาวไปแล้ว

FB/ แดนนี่ ศรีภิญโญ

อ่านข่าวที่เกียวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

Photo of Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

