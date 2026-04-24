แดนนี่ ศรีภิญโญ เผาแล้วกระดูกเป็นสีดำ ภรรยาแจงเพราะสาเหตุนี้

กรณีวงการบันเทิงไทยต้องสูญเสียนักแสดงตลกชื่อดัง แดนนี่ ศรีภิญโญ วัย 57 ปี เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2569 เวลา 12.54 น. ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี สาเหตุหลักมาจากอาการไตวายเฉียบพลันร่วมกับโรคหัวใจ
ก่อนหน้านี้แดนนี่ย้ายไปใช้ชีวิตที่อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ภรรยาเล่าว่าแดนนี่ไปหาหมอตามนัด หมอตรวจพบอาการไตวายเฉียบพลันระยะอ่อนแรงรวมถึงโรคหัวใจ หมอจึงส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลในตัวเมือง แต่อาการของเขาทรุดลงจนเสียชีวิตในที่สุด
ครอบครัวจัดพิธีศพที่วัดป่าสะแก อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี พิธีรดน้ำศพมีขึ้นในวันที่ 21 เมษายน มีเพื่อนศิลปินดาราเดินทางมาร่วมแสดงความอาลัยจำนวนมาก บรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้า ภรรยาของแดนนี่พยายามเข้มแข็งต้อนรับแขก คอยกอดปลอบลูกสาวที่ร้องไห้ด้วยความเสียใจ
พิธีฌาปนกิจมีขึ้นในวันที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 15.00 น. ช่วงเช้าครอบครัวทำบุญถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ 9 รูป ช่วงบ่ายเพื่อนดาราเดินทางมาร่วมส่งแดนนี่เป็นครั้งสุดท้าย ส่วนพิธีลอยอังคาร ทางครอบครัวยังไม่ได้กำหนดวัน
หลังจากที่เผาร่างเสร็จ กวาง ภรรยาของแดนนี่ ได้รีบเข้าไปเก็บกระดูกของสามีที่วัด พากลับบ้านทันที หลังใช้เวลาเผากว่า 2 ชม. จึงไหม้ทั้งหมด ซึ่งกระดูกที่เห็นนั้นมีทั้งสีดำและสีขาวปะปนกันไป
ด้าน กวาง ภรรยาของ แดนนี่ เผยว่า “พี่แดนนี่กินยาเยอะมากๆ กระดูกเลยเป็นสีดำๆ”
ทั้งนี้ ในทางการแพทย์ สีของกระดูกที่ผ่านการเผาจะไม่ได้มีเพียงสีเดียว เปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิและระยะเวลา สีน้ำตาลถึงดำ เกิดขึ้นที่อุณหภูมิประมาณ 200°C – 300°C ในขั้นตอนนี้สารอินทรีย์ในกระดูก (เช่น คอลลาเจน) จะเริ่มไหม้เกรียมจนกลายเป็นคาร์บอน
แต่ถ้าอุณหภูมิสูงกว่า 800°C ขึ้นไป สารอินทรีย์ถูกเผาไหม้ไปจนหมดสิ้น เหลือเพียงแร่ธาตุ (แคลเซียมฟอสเฟต) กระดูกจะมีลักษณะขาวซีด เปราะ และหักง่ายคล้ายชอล์ก
ในการเผาศพจริง ร่างกายส่วนที่หนา เช่น เชิงกราน อาจจะยังเป็นสีดำหรือเทา ในขณะที่ส่วนที่บาง เช่น กะโหลก อาจจะกลายเป็นสีขาวไปแล้ว
อ่านข่าวที่เกียวข้อง
- ขนลุก! น้องเอวา ลูกสาว แดนนี่ ศรีภิญโญ เล่านาทีเจอคุณพ่อมาหาในฝัน
- เลขฝาโลง แดนนี่ ศรีภิญโญ เขียนชัด 2 ตัวตรง ภรรยาเหมาลอตเตอรี่เลขท้าย
- ภาพบีบหัวใจ ลูกสาวแดนนี่ ขอนอนเตียงพ่อ แทนความคิดถึง ชาวเน็ตส่งกำลังใจล้น
ติดตาม The Thaiger บน Google News: