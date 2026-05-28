รวบพระโชว์รูปขัดอาวุธปืน โพสต์คำคม “ธรรมไม่ใช่ทางออก กระสุนปืนคือคำตอบ”
รวบพระในพื้นที่จังหวัดพังงา โชว์รูปขัดอาวุธปืน โพสต์ธรรมไม่ใช่ทางออก กระสุนปืนคือคำตอบ ค้นเจอยาเสพติดด้วย จับสึกและดำเนินคดี
นายไพรัตน์ เพชรยวน ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา และนายดำรง ฉิมทับ นายอำเภอตะกั่วป่า ได้สั่งการให้ นายอภิสิทธิ์ ทองแกมนาค ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง พร้อมสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอตะกั่วป่า ที่ 7 กำนัน และผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ลงตรวจสอบพระลูกวัดแห่งหนึ่งในพื้นที่ อ.ตะกั่วป่า
สืบเนื่องจากที่ ชาวบ้านร้องเรียนว่าพระรูปดังกล่าวมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และสร้างความไม่สบายใจให้กับประชาชนในพื้นที่นอกจากนี้ ยังพบว่ามีการโพสต์ภาพขณะขัดอาวุธปืนลงในสตอรี่โซเชียลมีเดีย พร้อมข้อความว่า “ธรรมไม่ใช่ทางออก กระสุนปืนในกระบอกคือคำตอบ” จนสร้างความหวาด รวมถึงความวิตกแก่ผู้พบเห็น
เจ้าหน้าที่ได้ขออนุญาตเจ้าอาวาสเข้าตรวจสอบภายในกุฏิ และทำการตรวจปัสสาวะพระรูปดังกล่าว ผลปรากฏเป็นสีม่วง พบสารเสพติดในร่างกาย จากนั้นจึงนำกำลังเข้าตรวจค้นบ้านพักในพื้นที่ ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า พบของกลางเป็นอาวุธปืนพกสั้นออโตเมติก ขนาด .32 พร้อมเครื่องกระสุน 1 นัด และอาวุธปืนขนาดเล็กแบบซ่อนพกอีก 1 กระบอก ซุกซ่อนอยู่ภายในห้องนอน
หลังการตรวจค้น เจ้าหน้าที่ได้นำตัวไปลาสิกขาตามขั้นตอน ก่อนแจ้งข้อกล่าวหาในความผิดฐาน มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) โดยผิดกฎหมาย จากนั้นควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.ตะกั่วป่า ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
