ครอบครัวไรเดอร์ผู้ตาย ขอเอาผิด รองโฆษก ป.ป.ช. ถึงที่สุด ไม่สนหลังอ้างว่ายศใหญ่

ครอบครัวไรเดอร์ ขอเอาผิด จรงค์ เกราะเหมาะ รองโฆษก ป.ป.ช. ถึงที่สุด ไม่สนหลังอ้างว่ายศใหญ่ หลังเมาแล้วขับ ชนไรเดอร์ดับ
จากกรณีที่นาย จรงค์ เกราะเหมาะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ และทำหน้าที่รองโฆษกสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ขับรถชนไรเดอร์เสียชีวิต บริเวณ สะพานต่างระดับบางรักน้อย ถนนราชพฤกษ์ (ขาออก) มุ่งหน้าถนน 345 ต.บางรักน้อย อ.เมือง จ.นนทบุรี โดยจากเป่าแอลกอฮอล์พบขึ้น 189 มิลลิกรัมเปอร์เซนต์ ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุด น.ส.วิยะดา พี่สาว พร้อมครอบครัวผู้ตายได้เดินทางมายัง สภ.บางศรีเมือง โดย น.ส.วิยะดา กล่าวว่า ตนเป็นพี่สาวผู้เสียชีวิต น้องชายตนมีลูกสองคน หลานสาวผู้หญิงอาศัยอยู่กับตนหนึ่งคน ส่วนลูกชายเขาอยู่กับผู้เสียชีวิต
ปกติแล้วน้องชายตนจะวิ่งรถส่งของ คุยกันล่าสุดเมื่อ 2-3 วันที่แล้ว ไม่มีลางสังหรณ์บอกเหตุ แต่น้องชายของตนจะชอบกินกระท่อม ชอบมาเก็บใบกระท่อมที่บ้านของตน ตนก็ได้ถามกลับไปว่ารับผิดชอบที่บ้านไหวไหม เขาบอกว่าไหว เพราะน้องชายของตนมีหนี้ที่ไปกู้ยืมเขามา จึงต้องทำงานหนัก
จรับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพราะตนกับผู้เสียชีวิตไปมาหากันบ่อยครั้ง น้องชายของตนเป็นหัวหน้าครอบครัว เลี้ยงดูลูกสองคน มีภาระที่ต้องผ่อนที่ดินที่สุพรรณบุรี เพื่อให้ลูกชาย และลูกสาวมีที่อยู่ ส่วนเรื่องคู่กรณีที่ขับกระบะอ้างว่าเป็นข้าราชการยศใหญ่ตนไม่สนใจ จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด จะใหญ่แค่ไหนตนก็ไม่สน เพราะตอนเกิดเหตุมีคนเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างมีคลิป ตอนนี้ตนไม่สนใจใครทั้งนั้น
