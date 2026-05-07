ข่าวต่างประเทศ

แฉ “คุกคนอ้วน” ฝึกหนักเยี่ยงทาส ผอมโทรมใน 21 วัน โหดจนสาว 20 ดับสลด

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 08 พ.ค. 2569 06:51 น.| อัปเดต: 07 พ.ค. 2569 15:59 น.
ช็อกโซเชียล แฉเบื้องหลัง คุกคนอ้วน “แคมป์ลดน้ำหนักมรณะ” จ่ายหลักหมื่นหวังหุ่นปัง แต่โดนใช้งานเยี่ยงทาส อดอาหารจนร่างพัง สาววัย 20 ดับสลดคาแคมป์แถมเจ้าของชิ่งหนี!

จ่ายเงินไปลดน้ำหนัก แต่ได้ตั๋วไปยมโลก เรื่องราวสุดช็อกเกิดขึ้นกับ “เสี่ยวเหม่ย” สาววัย 20 ปี น้ำหนัก 90 กิโลกรัม กำลังจะเข้ามหาวิทยาลัย เธออยากมีหุ่นสวยๆ ไปอวดเพื่อนใหม่ เลยยอมควักกระเป๋าจ่ายเงินเข้าแคมป์ลดน้ำหนักแบบปิดชื่อ “ฮาร์บิน 360” เป็นเวลา 21 วัน

แต่ใครจะไปคิดว่า ในเช้าวันที่ 15 ของการฝึก เสี่ยวเหม่ยกลับหัวใจวายเฉียบพลัน เสียชีวิตลงอย่างน่าสลด ที่พีกคือในแคมป์ไม่มีอุปกรณ์หรือมาตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเลย พอครอบครัวจะฟ้องร้องเอาผิด แคมป์ก็หนีหายชั่วข้ามคืน ขนของหนี พนักงานลาออกเกลี้ยง

จ่ายแพงเป็นหมื่น แต่ได้สวัสดิการนรกแตก

คุกคนอ้วน ฟันกำไรเละเทะ ค่าคอร์สตกเดือนละเกือบแสนบาท แต่สิ่งที่ผู้เข้าร่วมได้รับ กลับเหมือนเอาเงินไปซื้อตั๋วเข้าคุก

  • ใช้งานหนักกว่านักกีฬา บังคับออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอวันละเกือบ 6 ชั่วโมง ไม่เสร็จห้ามตายนอน

  • โฆษณาว่ามีนักโภชนาการดูแล แต่ความจริงคือแม่ครัวธรรมดา เช้าให้กินหมั่นโถวครึ่งลูกกับข้าวต้ม กลางวันกินผักยำ เย็นให้กินแค่นมเปรี้ยวกับผลไม้ (นี่มันให้อดตายชัดๆ!)

  • พอทนความหิวและเหนื่อยไม่ไหว ขอลาออกกลางคัน ก็จะถูกหาว่าผิดสัญญาและโดนหักเงินคืนแบบหน้าเลือด

ผลที่ตามมาคือ น้ำหนักลดฮวบจริง แต่ร่างกายพังพินาศ ก่อนหน้านี้ก็มีสาววัย 17 ปี ช็อกดับคาขอบสระว่ายน้ำมาแล้ว หรือบางรายออกกำลังกายหนักจนเป็นภาวะกล้ามเนื้อสลาย ถึงขั้นอาเจียนและปัสสาวะเปลี่ยนสี

คุกคนอ้วน

ทำไมคนถึงยอมเอาชีวิตไปเสี่ยง? คำตอบคือพวกเขาขายความกังวล แคมป์พวกนี้ชอบแขวนป้ายไซโคแรงๆ เช่น “โลกไม่ได้เกลียดคนขี้เหร่ แต่เกลียดคนอ้วน!” เพื่อกดดันให้คนอยากผอมยอมทำทุกอย่าง แต่ความจริงที่ซ่อนอยู่คือ เทรนเนอร์กำมะลอ ไม่มีใบรับรองความรู้เรื่องสุขภาพ ขอแค่หุ่นดี หน้าตาผ่าน ก็รับเข้ามาเป็นโค้ชได้เลย

เพื่อลดต้นทุน แคมป์หลายแห่งอยู่ในที่ชื้นแฉะ ห้องพักมีแต่เชื้อรา สกปรกจนแทบอ้วก เพื่อเงิน แคมป์บางแห่งยอมรับผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเข้ามาอยู่รวมกับคนปกติ พอความแตกก็แค่ชดเชยให้เรียนฟรีเพิ่ม 3-5 วัน (คุ้มกับสุขภาพที่เสี่ยงไหมเนี่ย!)

แคมป์ไม่ได้สอนวิธีดูแลตัวเองระยะยาว พอออกจากแคมป์มากินอาหารปกติ น้ำหนักก็เด้งกลับมาอ้วนใหม่ (โยโย่เอฟเฟกต์) ซึ่งแคมป์ก็ชอบใจ เพราะลูกค้าก็จะต้องกลับมาเสียเงินให้พวกเขาซ้ำๆ

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

