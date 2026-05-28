สอบ ก.พ. 2569 รอบ Paper & Pencil ประกาศวัน เวลา สถานที่สอบ ภายใน 28 พ.ค. นี้

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 28 พ.ค. 2569 09:48 น.| อัปเดต: 28 พ.ค. 2569 09:48 น.
ผู้สมัครสอบภาค ก. แบบ Paper & Pencil เตรียมเข้าระบบเช็กสนามสอบและพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ หลังสำนักงาน ก.พ. วางกรอบประกาศข้อกำหนดภายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2569 ก่อนดีเดย์สอบข้อเขียนพร้อมกัน 5 กรกฎาคมนี้

สำนักงาน ก.พ. กำหนดประกาศวัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ และเปิดระบบให้พิมพ์บัตรประจำตัวสอบสำหรับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (สอบภาค ก.) ประจำปี 2569 แบบ Paper & Pencil ภายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2569 โดยผู้สมัครสอบต้องเข้าตรวจสอบข้อมูลสนามสอบผ่านทางเว็บไซต์ job3.ocsc.go.th เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสอบข้อเขียนจริงในวันที่ 5 กรกฎาคม 2569 นี้

สำหรับการสอบภาค ก. แบบ Paper & Pencil ประจำปี 2569 ในรอบนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้เปิดรับสมัครสอบด้วยจำนวนที่นั่งสอบรวมทั้งสิ้น 450,000 ที่นั่ง กระจายตามศูนย์สอบทั่วประเทศทั้งหมด 14 แห่ง ซึ่งได้ดำเนินการประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบเสร็จสิ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 ที่ผ่านมา

ภายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2569 : ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และเปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

วันที่ 5 กรกฎาคม 2569 : ดีเดย์วันสอบข้อเขียนพร้อมกันทุกศูนย์สอบ

ภายในวันที่ 15 กันยายน 2569 : ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป

ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบจำเป็นต้องแยกแยะกำหนดการให้ชัดเจนและ “อย่าสับสนกับการสอบระบบ e-Exam” เนื่องจากกองการสอบ สำนักงาน ก.พ. ได้แยกประกาศรายชื่อผู้สมัคร วัน เวลา สถานที่สอบ รวมถึงเปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัวสอบของระบบ e-Exam ไปเสร็จสิ้นแล้วตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคมที่ผ่านมา

ดังนั้น ผู้ที่ลงทะเบียนสอบแบบใช้ดินสอและกระดาษคำตอบ จะต้องเลือกตรวจสอบข้อมูลในหัวข้อ Paper & Pencil เท่านั้น เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการเดินทางไปผิดสนามสอบ

สำหรับขั้นตอนการตรวจสอบสนามสอบ ให้ผู้สมัครเข้าสู่เว็บไซต์ระบบรับสมัครสอบออนไลน์ของสำนักงาน ก.พ. จากนั้นกรอกเลขประจำตัวประชาชนเพื่อเรียกดูเอกสาร และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบออกมารองรับการเข้าคูหาสอบตามกำหนดการต่อไป

