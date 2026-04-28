ข่าวต่างประเทศ

ถึงกับอึ้ง! ชายอินเดีย อุ้มโครงกระดูกพี่สาว ไปถอนเงิน หลังพนง.ยัน ต้องมาด้วยตัวเอง

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 28 เม.ย. 2569 19:30 น.| อัปเดต: 28 เม.ย. 2569 17:34 น.
ถึงกับอึ้ง! ชายอินเดีย ขุดหลุมศพแบกโครงกระดูกพี่สาว ไปที่หน้าธนาคาร หลังถูกเจ้าหน้าที่ไล่ให้พาคนตายมาถอนเงินด้วยตัวเอง

สื่อของประเทศอินเดีย รายงานเหตุการณ์สุดสะเทือนใจที่เกิดขึ้นในรัฐโอริสสา ประเทศอินเดีย เมื่อชายวัย 50 ปี ทราบชื่อคือ นายจีตู มุนดา ได้ตัดสินใจขุดหลุมศพพี่สาวของตน นำผ้ามาห่อโครงกระดูก และเดินเท้าฝ่าอากาศร้อนเป็นระยะทางกว่า 3 กิโลเมตร เพื่อนำโครงกระดูกไปประท้วงและยืนยันการเสียชีวิตของพี่สาวที่ธนาคาร

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ธนาคารแห่งหนึ่ง นายจีตู พยายามเดินทางไปติดต่อธนาคารหลายครั้งเพื่อขอถอนเงินจำนวน 19,300 รูปี (ประมาณ 6,634 บาท) ซึ่งเป็นเงินฝากที่อยู่ในบัญชีของนางกาลรา มุนดา พี่สาวของเขาที่เสียชีวิตไปตั้งแต่วันที่ 26 ม.ค. ที่ผ่านมา แต่นายจีตูกลับถูกเจ้าหน้าที่ธนาคารปฏิเสธการถอนเงินหลายครั้ง

นายจีตู เปิดเผยว่า ตนพยายามอธิบายให้เจ้าหน้าที่ธนาคารฟังแล้วว่าพี่สาวได้เสียชีวิตไปแล้ว แต่เจ้าหน้าที่ก็ไม่ยอมรับฟังและยืนยันว่า ต้องให้เจ้าของบัญชีตัวจริงเดินทางมาถอนเงินด้วยตัวเองเท่านั้น ด้วยความสิ้นหวังนายจีตูจึงตัดสินใจขุดหลุมศพและนำโครงกระดูกของพี่สาวมาวางไว้ที่หน้าธนาคารเพื่อเป็นหลักฐานยืนยัน

ชายอินเดียแบกห่อผ้าบรรจุโครงกระดูกพี่สาวเดินเท้าไปธนาคาร
X/ @WokePandemic

ภาพโครงกระดูกที่วางอยู่หน้าธนาคารสร้างความแตกตื่นให้กับประชาชนบริเวณนั้นเป็นอย่างมาก เจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่ต้องรีบเข้ามาตรวจสอบ ด้านสารวัตรหัวหน้าสถานีตำรวจปาตานา ระบุว่านายจีตูเป็นชาวชนเผ่าที่ไม่รู้หนังสือ และไม่เข้าใจเรื่องระเบียบของผู้รับผลประโยชน์หรือทายาทตามกฎหมาย

นอกจากนี้ยังชี้ว่าความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเป็นเพราะเจ้าหน้าที่ธนาคารละเลยหน้าที่ ไม่ยอมอธิบายขั้นตอนการถอนเงินของผู้เสียชีวิตให้ชาวบ้านเข้าใจ เหตุการณ์ดังกล่าวได้จุดชนวนความไม่พอใจให้กับสังคมอินเดียอย่างกว้างขวาง ล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังเร่งประสานงานเพื่ออำนวยความสะดวกให้นายจีตูสามารถถอนเงินได้สำเร็จ

ที่มา: NDTV

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

