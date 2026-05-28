บันเทิงเกาหลี

ไลฟ์ เนชั่น เทโร แจงดราม่าบัตรคอนเสิร์ต BTS ยืนยันยังไม่เปิดขาย เตือนอย่าหลงเชื่อ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 28 พ.ค. 2569 09:24 น.| อัปเดต: 28 พ.ค. 2569 09:24 น.
ไลฟ์ เนชั่น ชี้แจงดราม่าซื้อบัตรคอนเสิร์ต BTS

ไลฟ์ เนชั่น เทโร ชี้แจงดราม่าเปิดรับจองบัตรคอนเสิร์ต BTS ล่วงหน้า ยืนยันยังไม่เปิดจำหน่าย เตือนอาร์มี่ระวังมิจฉาชีพแอบอ้าง แนะซื้อผ่านช่องทางทางการเริ่ม 9 มิ.ย. นี้

จากกรณีที่ อาร์มี่ กลุ่มแฟนคลับชาวไทยของหนุ่ม ๆ BTS ออกหนังสือทวงถามความโปร่งใส ถึง คณะผู้บริหารบริษัท ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ จำกัด และบริษัท ไลฟ์ เนชั่น เทโร จำกัด หลังกระแสข่าวมีบุคคลเปิดรับจองบัตรคอนเสิร์ตฯ ล่วงหน้าก่อนกำหนดการจำหน่ายในราคาที่สูงกว่าราคาบัตรจริง อ้างว่าได้รับการจัดสรรบัตรผ่านสปอนเซอร์ ตามที่ได้มีการนำเสนอข่าวก่อนหน้านี้

ล่าสุด ไลฟ์ เนชั่น เทโร (Live Nation Tero) ออกแถลงการณ์ประกาศชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการจำหน่ายบัตรคอนเสิร์ต BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN BANGKOK ยืนยันว่ายังไม่ได้เปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมแต่อย่างใด จะเริ่มเปิดให้จองตั้งแต่วันอังคารที่ 9 มิถุนายน เป็นต้นไป

ทางผู้จัดไม่อนุญาตให้บุคคล ตัวแทนจำหน่าย เว็บไซต์ บัญชีโซเชียลมีเดีย หรือแพลตฟอร์มอื่น ๆ นอกเหนือจากผู้จำหน่ายบัตรอย่างเป็นทางการนำบัตรไปจำหน่าย

พร้อมแนะนำแฟนคลับให้หลีกเลี่ยงการซื้อบัตร รับโค้ดจอง รับข้อเสนอการจองแบบกลุ่ม หรือเชื่อถือข้อมูลการซื้อขายจากตัวแทนที่ไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงบุคคลที่อ้างตัวว่าเป็นทีมงานอีเวนต์ บัตรที่มีการประกาศขายนอกช่องทางทางการบนโซเชียลมีเดียในขณะนี้ อาจเป็นมิจฉาชีพนำบัตรปลอมมาหลอกขาย หรือเป็นผู้ที่ไม่ได้มีสิทธิ์เข้าถึงบัตรจริง

“ประกาศจากผู้จัดฯ เกี่ยวกับคอนเสิร์ต “BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN BANGKOK”

LIVE NATION TERO ขอขอบคุณแฟน ๆ ทุกท่าน สำหรับการสนับสนุนอย่างล้นหลามต่อคอนเสิร์ต BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN BANGKOK

ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบว่าบัตรเข้าชมคอนเสิร์ตนี้ยังไม่ได้เปิดจําหน่าย โดยบัตรจะเริ่มเปิดจําหน่ายตั้งแต่วันอังคารที่ 9 มิถุนายน เป็นต้นไป

ทั้งนี้ LIVE NATION TERO ไม่ได้อนุญาตให้บุคคล ตัวแทนจําหน่าย เว็บไซต์บัญชีโซเชียลมีเดีย หรือ แพลตฟอร์มอื่น ๆ นอกเหนือจากผู้จําหน่ายบัตรอย่างเป็นทางการ อันได้แก่ บริษัท ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ จํากัด และ TRIP.COM ทําการจําหน่ายบัตรสําหรับการแสดงนี้

ขอแนะนําให้แฟน ๆ หลีกเลี่ยงการซื้อบัตร รับโค้ดจอง รับข้อเสนอการจองแบบกลุ่ม หรือเชื่อถือข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายบัตรจากตัวแทนที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือบุคคลใดก็ตามที่อ้างว่าเป็น ตัวแทนของ LIVE NATION TERO, THAITICKETMAJOR, TRIP.COM หรือทีมงานอีเวนต์ โดยบัตรคอนเสิร์ตที่มีการประกาศหรือเสนอขายนอกเหนือจากช่องทางอย่างเป็นทางการ จากกระแสที่อยู่บนโซเชียลมีเดียในขณะนี้อาจเป็นมิจฉาชีพ บัตรคอนเสิร์ตปลอม หรืออาจเป็นผู้จ่ายที่อาจไม่ได้มีสิทธิ์เข้าถึงบัตรเข้าชมการแสดงแท้จริงแต่อย่างใด

โปรดระมัดระวังข้อมูลจากแพลตฟอร์มที่ไม่ได้รับอนุญาต โพสต์ที่ไม่เป็นทางการ และจากการแอบอ้างต่าง ๆ ซึ่งอาจทําให้ท่านเกิดความเข้าใจผิด

สําหรับข้อมูลและการประกาศอัปเดตอย่างเป็นทางการ โปรดติดตามได้ที่โซเชียลมีเดียของทางผู้จัดฯ LIVE NATION TERO, THAITICKETMAJOR และ TRIP.COM เท่านั้น

เพื่อความปลอดภัยของท่าน กรุณารอซื้อบัตรเข้าชมการแสดงในวันจําหน่ายบัตรอย่างเป็นทางการ
ตามกำหนดการที่ประกาศไว้”

เช็กวันเปิดจำหน่ายบัตรคอนเสิร์ต BTS

คอนเสิร์ต BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN BANGKOK จัดแสดงวันที่ 3, 5 และ 6 ธันวาคม 2569 ณ ราชมังคลากีฬาสถาน มีกำหนดการวันจำหน่ายบัตรรอบต่าง ๆ ดังนี้

  • พรีเซลแฟนคลับ ARMY MEMBERSHIP : 9 มิ.ย. (10:00 – 22:00 น.) ที่ bit.ly/BTSARIRANGBKK
  • พรีเซล Trip.com: 10 มิ.ย. (10:00 – 23:59 น.) ที่ https://tr.ee/sJ5R31
  • พรีเซลไลฟ์ เนชั่น เทโร: 10 มิ.ย. (10:00 – 23:59 น.) ที่ bit.ly/BTSBKK2026 เท่านั้น สมัครสมาชิกฟรี!
  • จำหน่ายบัตรทั่วไป: 11 มิ.ย. (10:00 น. เป็นต้นไป) ที่ bit.ly/BTSARIRANGBKK
sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์

