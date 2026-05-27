สุขภาพและการแพทย์

อันตรายกว่าที่คิด! หมอเจด เตือนคนเอวเกิน 32 นิ้ว อ้วนลงพุง เสี่ยงมะเร็งร้าย 5 ชนิด

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 27 พ.ค. 2569 11:09 น.| อัปเดต: 27 พ.ค. 2569 11:09 น.
ระวังภัยเงียบ! หมอเจด เตือนคนเอวเกิน 32 นิ้ว อ้วนลงพุง เสี่ยงมะเร็งร้าย 5 ชนิด มากกว่าคนทั่วไปโดยไม่รู้ตัว

นพ.เจษฎ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ หรือ “หมอเจด” รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โพสต์คลิปวิดีโอผ่านเพจเฟซบุ๊ก หมอเจด เตือนสำหรับคนที่มีรอบเอวเกิน 32 นิ้ว ที่อาจเสี่ยงโรคร้ายโดยไม่รู้ตัว ระบุว่า “ผมมาเตือนความเสี่ยงการเป็นมะเร็ง โดยเฉพาะถ้าวันนี้คุณเป็นผู้หญิงแล้วใส่กางเกงเอวมากกว่า 32 หรือคุณเป็นผู้ชายที่ใส่กางเกงเอวมากกว่า 36 นี่คือ 5 มะเร็งที่คุณเสี่ยงมากกว่าคนทั่วไป

อันดับ 5 ก่อนคิดว่าน่าจะเป็นมะเร็งที่เป็นได้ทั้งผู้ชายและก็ผู้หญิง ซึ่งมะเร็งชนิดนี้คือ “มะเร็งลำไส้ใหญ่” มะเร็งลำไส้ใหญ่กับภาวะโรคอ้วนมีความเกี่ยวข้องกันมากมายเต็มไปหมด โดยเฉพาะเรื่องของการอักเสบเรื้อรังและการที่ทำให้เกิดเรื่องของลำไส้อักเสบบ่อย ๆ ถือว่าเป็นความเสี่ยงหนึ่งในการที่จะทำให้เราเป็นมะเร็งลำไส้ง่ายขึ้น

รวมไปถึงอีกข้อหนึ่งคือเรื่องของการที่มี Gut Dysbiosis (ลำไส้เสียสมดุล) หรือ Microbiome Dysbiosys พูดง่าย ๆ ก็คือว่าจุลินทรีย์ตัวเล็ก ๆ ที่อยู่ในลำไส้ของเรามีการเปลี่ยนแปลงหน้าตา มีการเปลี่ยนแปลงสมดุล เลยเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เรามีความเสี่ยงในในการเป็นมะเร็งลำไส้เพิ่มขึ้น

อันดับ 4 “มะเร็งไต” ไตเป็นที่กรองน้ำที่ดีของร่างกาย เป็นที่กรองของเสียออกไปทั้งหมดทั้งมวล เพราะฉะนั้นยเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการอักเสบโดยเฉพาะเรื่องของการอักเสบเรื้อรังจากภาวะโรคอ้วน ที่มีไขมันมากเกินไป จะเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ทำให้เผชิญกับเรื่องของการที่มีของหรือสารอักเสบเข้าสู่ระบบไหลเวียนของไต

ทำให้มีโอกาสที่จะเสี่ยงกับการที่เซลล์ไตได้รับความเสียหายต่อเนื่อง เมื่อไหร่ก็ตามที่เซลล์ได้รับความเสียหายต่อเนื่อง ก็จะมีการซ่อมแซมยังซ่อมไม่เสร็จก็เสียอีกแล้ว ยังซ่อมไม่เสร็จก็เสียอีกแล้ว เพราะฉะนั้น เป็น ๆ บ่อย ๆ แบบนี้รับรองทิ้งไว้นานไม่ดีแน่นอน มีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งไตได้

ภาพจากคลิป หมอเจด เตือนภัยคนเอว 32 นิ้ว
FB/ หมอเจด

อันดับ 3 “มะเร็งตับ” ไม่ได้เกี่ยวแค่ไวรัสตับอักเสบบี ไม่ได้เกี่ยวแค่กับการกินเหล้า คนที่เป็นโรคอ้วนคนที่เป็นโรคระบบเผาผลาญพัง หรือ Metabolic Syndrome คนพวกนี้จะมีปัญหาคือการเป็นไขมันพอกตับ ล่าสุดเรารู้ว่าทิ้งไขมันพอกตับไว้นาน ๆ ไขมันจะไปอุดตัน ทำให้เรื่องของเซลล์ตับขาดออกซิเจน แล้วตามมาด้วยเรื่องของการที่เป็นตับอักเสบได้

พออักเสบ วิธีการหายก็จะเป็นการทำให้หายแล้วก็เป็นพังผืด หายพังผืดหายพังผืดเหมือนกับโรคไต ซึ่งพอเป็นบ่อย ๆ จะกลายเป็นตับแข็ง และสุดท้ายก็จะเสี่ยงกับการเป็นมะเร็งตับได้

อันดับ 2 อันนี้ฟังแล้วก็เหลือเชื่อ โรคอ้วนทำให้เรามีความเสี่ยงกับ “มะเร็งหลอดอาหาร” มากกว่าคนทั่วไปประมาณ 3-4 เท่า ผ่าตัดก็ยากเป็นแล้วก็รักษายาก เวลาเป็นมะเร็งหลอดอาหารลักษณะคือกินแล้วจะติด กลืนไม่ลงกลืนได้แต่น้ำ เป็นมากขึ้นเรื่อย ๆ บางทีแค่น้ำลายก็ยังไม่ลง ซึ่งเวลาเป็นมะเร็งหลอดอาหารแล้ว

โดยส่วนใหญ่เราเชื่อว่าเกิดจากไขมันในช่องท้องดันกระเพาะ ให้เกิดกรดไหลย้อนขึ้นไป เพราะฉะนั้นคนที่เป็นโรคอ้วน คนที่เป็นกรดไหลย้อนบ่อย ๆ จะทำให้เยื่อบุของหลอดอาหารเราเปลี่ยนแปลง ก็เหมือนเดิมอักเสบรักษาไม่หาย อักเสบใหม่อีกรักษาไม่หาย เวลาเยื่อบุหลอดอาหารโดนกรดบ่อย ๆ เหมือนเป็นกรดไหลย้อนบ่อย ๆ ก็จะเสี่ยงกับการที่เราเป็นเรื่องของมะเร็งหลอดอาหารมากขึ้นอีก

และสุดท้ายที่ทำให้ความเสี่ยงการเป็นมะเร็งเพิ่มมากกว่าคนทั่วไป 4-7 เท่า ถ้าเรามีเอวมากกว่า 32 นิ้ว ในผู้หญิงก็คือ “โรคมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก” (CA Endometrium) เกิดจากการที่หมดเมนส์แล้ว การที่เราหมดเมนส์ ร่างกายเราก็ถือว่าเป็นคนที่อยู่วัยทอง แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ยังอ้วนอยู่แล้วมีไขมันเยอะ ไขมันจะเป็นตัวเปลี่ยนให้เป็นเอสโตรเจนที่ไปกระตุ้นทำให้เรื่องของเยื้อบุขยายใหญ่กลับมาเหมือนตอนสาว ๆ

แต่คราวนี้การกลับมาขยายใหญ่หรือเหมือนตอนสาว ๆ จะไม่เหมือนกัน เพราะจะเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเยื่อบุพงมดลูกได้ เพราะฉะนั้นถ้าอ้วนโดยเฉพาะคนเข้าสู่วัยทอง ต้องระวังให้ดีมาก ๆ อันนี้เป็นเรื่องที่จำเป็นและต้องรู้โดยเฉพาะหลาย ๆ คนที่ดูหน้าผอมแต่พุงใหญ่พุงโต ตรงนี้อันตรายกว่าคนที่หน้าอ้วน ตูดใหญ่แต่พุงไม่ใหญ่ตาม เพราะฉะนั้น ฝากทุกคนดูแลตัวเองให้ดี ๆ ด้วย 5 มะเร็งที่ผมพูดไว้ของแท้แน่นอน”

67
นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

