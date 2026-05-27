สุขภาพและการแพทย์

อย. เตือนสายกินหรู ทองคำเปลว เสี่ยงสะสมโลหะหนักอันตราย ไม่ควรใส่อาหาร

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 27 พ.ค. 2569 10:15 น.| อัปเดต: 27 พ.ค. 2569 10:15 น.
เภสัชกรหญิงสุภัทรา บุญเสริม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ออกมาเตือนกระแสความนิยมนำทองคำเปลวหรือผงทองคำมาประดับตกแต่งอาหาร ขนมอบ เบเกอรี ขนมหวาน เพื่อเพิ่มความหรูหราสร้างมูลค่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ห่วงใยความปลอดภัยของผู้บริโภคจึงไม่แนะนำให้รับประทาน วัตถุดิบเหล่านี้ไม่มีประโยชน์หรือคุณค่าทางโภชนาการใดต่อร่างกาย หากเป็นทองคำไม่ได้มาตรฐานอาจมีความเสี่ยงปนเปื้อนโลหะหนัก การสะสมในร่างกายเป็นเวลานานจะส่งผลเสียต่อสุขภาพ

กฎหมายไม่อนุญาตให้ใช้ทองคำเปลวหรือผงทองคำเป็นส่วนประกอบของอาหารแปรรูปบรรจุในภาชนะที่ต้องขออนุญาต อย. ก่อนจำหน่าย ส่วนอาหารปรุงสดเพื่อจำหน่ายโดยตรงแก่ผู้บริโภคมีข้อยกเว้นให้ไม่ต้องขออนุญาต ผู้บริโภคควรหลีกเลี่ยงการรับประทานแผ่นทองคำเปลวที่ไม่ทราบแหล่งที่มา หากพบเห็นผลิตภัณฑ์อาหารที่สงสัยว่าไม่ได้มาตรฐาน สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน อย. 1556 แอปพลิเคชันไลน์ @FDAThai อีเมล 1556@fda.moph.go.th หรือติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ

สุขภาพและการแพทย์

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

