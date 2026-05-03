ข่าวการเมือง

ไทม์ไลน์ เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 2569 คนกรุงฯ รู้ก่อน เตรียมตัวให้พร้อม

เผยแพร่: 03 พ.ค. 2569 16:30 น.| อัปเดต: 03 พ.ค. 2569 16:30 น.
เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.วันไหน พาเปิดไทม์ไลน์ปี 2569 เตรียมตัวให้พร้อม! สำหรับชาวกรุงเทพฯ ที่กำลังรอคอยวันเข้าคูหาเลือกพ่อเมืองคนใหม่ ความชัดเจนและความพร้อมเลือกตั้งเป็นอย่างไร เราสรุปประเด็นสำคัญมาให้เข้าใจง่ายๆ แล้ว ไปดูกันเลย

บอกเลยว่างานนี้ใกล้เข้ามาทุกทีแล้ว! เพราะท่านปลัดกรุงเทพมหานคร “ณรงค์ เรืองศรี” นั่งหัวโต๊ะประชุมเคาะแผนเตรียมเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (สก.) ประจำปี 2569 ไว้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งรอบนี้จัดใหญ่ทั้งในห้องประชุมและออนไลน์แบบครบถ้วนทุกภาคส่วน

เหตุผลที่ต้องเลือกช่วงนี้ก็เพราะว่า ทั้งผู้ว่าฯ และ สก. ชุดปัจจุบันจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 21 พฤษภาคม 2569 นี้แล้ว ตามกฎหมายเลยต้องจัดเลือกตั้งใหม่ภายใน 45 วัน จึงสรุปวันสำคัญออกมาได้ดังนี้

28 พ.ค. – 1 มิ.ย. 2569

  • วันรับสมัครเลือกตั้ง ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนฯ ไทย – ญี่ปุ่น (ดินแดง)

2 มิ.ย.2569

  • วันสุดท้ายประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้ง / ที่เลือกตั้ง
  • วันสุดท้ายประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

8 มิ.ย.2569

  • ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัคร

11 มิ.ย.2569

  • วันสุดท้ายยื่นคำร้องต่อ กกต. กรณีไม่รับสมัคร

21-27 มิ.ย.2569

  • แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

28 มิ.ย.2569

  • วันเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.และ ส.ก.50 เขต

29 มิ.ย.-5 ก.ค.2569

  • แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
ไปเลือกตั้งรอบนี้… สะดวกกว่าเดิม?

ทาง กทม. แอบกระซิบข่าวดีมาว่า ปลัดฯ กำชับให้เขตต่างๆ พยายามย้ายหน่วยเลือกตั้งที่เคยเป็น “เต็นท์ร้อนๆ” ริมถนน ให้เข้าไปอยู่ใน “อาคารหรือห้างสรรพสินค้า” ให้ได้มากที่สุด งานนี้กะให้ชาวเมืองหลวงเดินไปใช้สิทธิกันแบบเย็นสบาย ไม่ต้องกลัวแดดกลัวฝนกันเลยทีเดียว

นอกจากเรื่องความสะดวกแล้ว กทม. ยังจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งขึ้นมาโดยเฉพาะ พร้อมย้ำหนักย้ำหนาให้เจ้าหน้าที่ทุกคน “วางตัวเป็นกลาง” และทำหน้าที่อย่างเคร่งครัดตามกฎหมาย รวมถึงมีการจับคู่หน่วยงานต่างๆ เข้ามาช่วยดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัยในทุกหน่วยเลือกตั้ง.

ทั้งนี้ วันที่ 28 ก.ค.69 จะเป็นวันสุดท้ายประกาศผลเลือกตั้ง กรณีคณะตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมีเหตุอันควรเชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุริตและเที่ยงธรรม ให้ประกาศผลการเลือกตั้งนั้นภายในสามสิบวันนับแต่วันเลือกตั้ง

ส่วนวันที่ 27 ส.ค.2569 วันสุดท้ายประกาศผลเลือกตั้ง ในกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ไม่ว่าจะมีผู้ร้องเรียนกล่าวโทษหรือไม่ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งดำเนินการสืบสวนหรือไต่สวนให้แล้วเสร็จและประกาศผลการเลือกตั้ง หรือจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ หรือดำเนินการอื่นที่จำเป็น แล้วแต่กรณีโดยเร็ว แต่ต้องไม่ช้ากว่าหกสิบวันนับแต่วันเลือกตั้ง.

ที่มา : กรมประชาสัมพันธ์ , ไทยพีบีเอส

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

