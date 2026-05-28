ดร.โจ พอใจจับได้เบอร์ 10 เลือกตั้งผู้ว่า อ้อนประชาชน เติมกรุงเทพให้เต็ม 10 กับผม

ดร.โจ ชัยวัฒน์พอใจจับได้เบอร์ 10 เลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพฯ อ้อนประชาชน เติมกรุงเทพให้เต็ม 10 กับผม ชูแนวคิด เมืองแคร์คน
นาย ชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร หรือ ดร.โจ ผู้ว่าสมัครลงชิงเก้าอี้เลือกตั้งผู้ว่า กทม. หมายเลข 10 ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กหลังจับฉลากเบอร์ผู้สมัครว่า “เติมกรุงเทพให้เต็ม 10 กับผม โจชัยวัฒน์ครับ”
พร้อมกล่าวว่า “ก็ถือว่าเป็นเบอร์ที่เต็ม 10 เต็มเตี่ยม เติมเต็ม กทม. ได้ ศูนย์ daycare ดูแลผู้สูงอายุ 10 แห่ง, ศูนย์ฝึกอาชีพ กทม. 10 แห่ง ที่เราจะทำเป็นศูนย์ Bangkok Studio ศูนย์ รีสกิล ไม่หักครับ”
สำหรับนโยบายคร่าวๆของ นายชัยวัฒน์ ชูแนวคิด “เมืองแคร์คน” และฉากทัศน์กรุงเทพง่ายๆ ได้แก่
หาเลี้ยงครอบครัวง่าย: ยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ กทม. ให้ได้มาตรฐาน พ่อแม่มั่นใจฝากลูก ดูแลผู้สูงวัย สร้างอาชีพให้คนตกงาน
ค้าขายง่าย: แก้ปัญหาการค้าแผงลอยไร้ส่วย ลดการคอร์รัปชันรายย่อย เปิดโอกาสผู้ค้ารายเล็กเข้าถึงพื้นที่ค้าขายอย่างเป็นธรรม
เดินทางง่าย: เพิ่มเส้นทางรถสาธารณะเชื่อมรถไฟฟ้า ตั๋วครึ่งราคา ยกระดับป้ายรถเมล์ พัฒนาคลองเป็นเส้นทางขนส่ง สร้างเมืองที่เดินเท้าได้
ใช้ชีวิตง่าย: แก้ปัญหาโรงขยะอ่อนนุชเป็นวาระแรก เพิ่มอำนาจ กทม. จัดการปัญหาเชิงโครงสร้าง วิสัยทัศน์ “เมืองเป็นหลังพิงเมื่อล้ม และลมใต้ปีกเมื่อพร้อมเติบโต”
