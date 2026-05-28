ข่าวการเมือง

ดร.โจ พอใจจับได้เบอร์ 10 เลือกตั้งผู้ว่า อ้อนประชาชน เติมกรุงเทพให้เต็ม 10 กับผม

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 28 พ.ค. 2569 11:03 น.| อัปเดต: 28 พ.ค. 2569 11:05 น.
ดร.โจ ชัยวัฒน์พอใจจับได้เบอร์ 10 เลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพฯ อ้อนประชาชน เติมกรุงเทพให้เต็ม 10 กับผม ชูแนวคิด เมืองแคร์คน

นาย ชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร หรือ ดร.โจ ผู้ว่าสมัครลงชิงเก้าอี้เลือกตั้งผู้ว่า กทม. หมายเลข 10 ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กหลังจับฉลากเบอร์ผู้สมัครว่า “เติมกรุงเทพให้เต็ม 10 กับผม โจชัยวัฒน์ครับ”

พร้อมกล่าวว่า “ก็ถือว่าเป็นเบอร์ที่เต็ม 10 เต็มเตี่ยม เติมเต็ม กทม. ได้ ศูนย์ daycare ดูแลผู้สูงอายุ 10 แห่ง, ศูนย์ฝึกอาชีพ กทม. 10 แห่ง ที่เราจะทำเป็นศูนย์ Bangkok Studio ศูนย์ รีสกิล ไม่หักครับ”

สำหรับนโยบายคร่าวๆของ นายชัยวัฒน์ ชูแนวคิด “เมืองแคร์คน” และฉากทัศน์กรุงเทพง่ายๆ ได้แก่

หาเลี้ยงครอบครัวง่าย: ยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ กทม. ให้ได้มาตรฐาน พ่อแม่มั่นใจฝากลูก ดูแลผู้สูงวัย สร้างอาชีพให้คนตกงาน

ค้าขายง่าย: แก้ปัญหาการค้าแผงลอยไร้ส่วย ลดการคอร์รัปชันรายย่อย เปิดโอกาสผู้ค้ารายเล็กเข้าถึงพื้นที่ค้าขายอย่างเป็นธรรม

เดินทางง่าย: เพิ่มเส้นทางรถสาธารณะเชื่อมรถไฟฟ้า ตั๋วครึ่งราคา ยกระดับป้ายรถเมล์ พัฒนาคลองเป็นเส้นทางขนส่ง สร้างเมืองที่เดินเท้าได้

ใช้ชีวิตง่าย: แก้ปัญหาโรงขยะอ่อนนุชเป็นวาระแรก เพิ่มอำนาจ กทม. จัดการปัญหาเชิงโครงสร้าง วิสัยทัศน์ “เมืองเป็นหลังพิงเมื่อล้ม และลมใต้ปีกเมื่อพร้อมเติบโต”

สรุปเลขเด็ด ศึกชิงผู้ว่าฯ กทม. รับงวด 1 มิ.ย. 69 ถอดรหัสจิตวิทยาการเมือง

ศาลกัมพูชา สั่งคุกตลอดชีวิต 6 ชาวจีน ฆ่าทรมานนักศึกษาเกาหลีใต้ เหยื่อสแกมเมอร์

สิ้น หมอณพล ศัลยแพทย์ชำนาญการผ่าตัดข้อเข่าและข้อสะโพก เสียชีวิตกะทันหัน

รองโฆษก ป.ป.ช. ใช้ตำแหน่งยื่นประกัน เมาแล้วขับชนไรเดอร์แขนขาด-เสียชีวิต

ดร.มัลลิกา มั่นใจ 100% สมัครชิงเก้าอี้ผู้ว่า พร้อมนำนโยบาย 12 มาทำงานทันที

สรุปดรามา น้องฟ้าใส ย้ายจาก SPD ไปให้ นุ้งตี้ ดาวติ๊กต็อกดูแล ชาวเน็ตเตือนออกมาด่วน!

โซเชียลถกสนั่น! ชายอินเดีย เดินผ่านสาวไทย เหม็นจนแทบอ้วก เหยียดหรือกลิ่นแรง?

พี่ชายแท็กซี่จิตอาสา จี้เอาผิด หลังน้องถูกยิงดับ สูญเสียคนดี รับใช้ผู้คนจนวันสุดท้าย

"ธนาธร" เปิดใจหลังศาลยกฟ้องคดี ม.112 เดินหน้าวิพากษ์วิจารณ์ เพื่อประชาชนต่อ

วีระ เปิดปาก เหตุถอนฟ้อง 2 ป.ป.ช. ปิดข้อมูลนาฬิกาหรู บิ๊กป้อม แต่ศาลไม่อนุญาต

เปิดประวัติ จรงค์ เกราะเหมาะ ผอ.สำนักสืบสวน ป.ป.ช. ส่องเส้นทางราชการ

โก๊ะตี๋ พูดระบาย อดีตภรรยายังอยู่ในบ้าน จ่ายให้ 3 ล้าน เครียดหนัก พึ่งยานอนหลับ 12 เม็ด

เปิดนโยบาย ผู้สมัครผู้ว่ากทม. 2569 ทุกหมายเลข สู้ชัชชาติ ลุ้นสมัย 2

"ทีมชัชชาติ" โพสต์ "กรุงเทพต้อง 9 กระโดด" หลังจับได้เบอร์ 9 ลุยเลือกตั้งผู้ว่า

เลขเด็ด ชัชชาติ ชิงเก้าอี้ ผู้ว่าฯ กทม. 2569 สมัย 2

"สิตางศุ์" ฉะเดือด "ลีน่าจัง" ใส่ร้าย "ทราย สมุทร" ไม่ดูกำพืด ไม่มีสิทธิ์วิจารณ์ชีวิตคนอื่น

ศาลยกฟ้อง "ธนาธร" คดี ม.112 วิจารณ์วัคซีนโควิด ชี้เป็นการพาดพิง "ประยุทธ์"

รวบพระโชว์รูปขัดอาวุธปืน โพสต์คำคม "ธรรมไม่ใช่ทางออก กระสุนปืนคือคำตอบ"

ครอบครัวไรเดอร์ผู้ตาย ขอเอาผิด รองโฆษก ป.ป.ช. ถึงที่สุด ไม่สนหลังอ้างว่ายศใหญ่

ทางด่วนฟรี 3 มิถุนายน 2569 ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ 3 สายทาง

กยศ.เตือนผู้กู้ 2 แสนรายจ่ายงวดแรก 5 ก.ค.นี้ ปิดบัญชีรับส่วนลดเงินต้น 3%

สอบ ก.พ. 2569 รอบ Paper & Pencil ประกาศวัน เวลา สถานที่สอบ ภายใน 28 พ.ค. นี้

ชัชชาติ ตบเท้าชิงผู้ว่าฯ กทม. สมัย 2 ขอโอกาส รับใช้คนกรุงเทพฯ ลั่นจะไม่ทำให้ผิดหวัง

เปิดเลข ชัชชาติ คว้าเบอร์ 9 เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 28 มิ.ย. กาง Action Plan 250 เรื่อง

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

