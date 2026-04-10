“กัน จอมพลัง” หดหู่ เจอโครงกระดูกไร้หัวของทหารเขมร ติดอยู่ตรงถ้ำภูมะเขือ
กัน จอมพลัง เผยเจอโครงกระดูกไร้หัวของทหารเขมร ตรงถ้ำภูมะเขือ คาดเสียชีวิตตั้งแต่การปะทะรอบแรก แล้วลอยกระเด็น เตรียมทำหลุมฝังศพให้
กัน จอมพลัง หรือ นายกัณฐศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “ด่วนทีมผมกำลังสร้างถ้ำที่ภูมะเขือ ไปเจอโครงกระดูกมนุษย์ ไม่มีหัวติดอยู่ที่หน้าผาตรงถ้ำ คาดเป็นทหารกัมพูชา ตอนนี้กำลังแจ้งเจ้าหน้าที่ครับ”
ก่อนที่ในเวลาต่อมาจะโพสต์อีกข้อความว่า “น่าหดหู่ภาพโครงกระดูก ไม่มีหัว ของทหารเขมรที่อยู่ตรงนี้ไร้การเหลียวมาตั้งแต่การปะทะ จนทีมงานกันจอมพลังที่กำลังสร้างถ้ำที่ภูมะเขือมาเจอเข้า ซึ่งตอนนี้แจ้งผู้ใหญ่ในกองทัพท่านรับทราบแล้ว แต่ยังยากและต้องใช้เวลามากกว่าจะลงไปเก็บได้ เพราะเราต้องตรวจบึ้มหรือตรวจอาวุธตรงนี้ก่อน
ซึ่งผมได้คุยกันว่าผมจะร่วมทำหลุมฝังให้พร้อมกับเขียนป้ายไว้ให้ลูกหลานเราได้ดูว่าหลังจากการรบทางกัมพูชาได้ทอดทิ้งทหารที่สละชีพไว้ที่สมรภูมิโดยไม่เหลียวแล และครั้งนึงคนไทยเราได้นำร่างที่ถูกทอดทิ้งมาฌาปนกิจให้ตามหลักของมนุษย์คนนึงที่ควรจะได้รับ
ร่างติดอยู่ที่หินใต้หน้าผาจากคาดการน่าทหารกัมพูชาคนนี้น่าจะอยู่ที่นี่ตั้งแต่การปะทะรอบแรก อาจจะโดนของหนักของไทยจัดใส่แล้วกระเด็นลอยไปคาอยู่ตรงนี้ เพราะหัวยังหาไม่เจอครับ”
