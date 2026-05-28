“กุชชี่” จับมือลุย F1 เป็นสปอนเซอร์หลักให้ ทีม “อัลพีน” ฤดูกาลหน้า
กุชชี่ จับมือลุย F1 เป็นสปอนเซอร์หลักให้ อัลพีน ฤดูกาลหน้า เดินหน้าความร่วมมือด้านธุรกิจและกีฬาที่มีความหรูหราเข้าด้วยกัน
กุชชี่ แบรนด์แฟชั่นชื่อดังได้ประกาศข่าวว่า พวกเขาจะกลายเป็นสปอนเซอร์หลักของทีมอัลพีน (Alpine) ทีมแข่งรถ Formula 1 ในฤดูกาล 2027 โดยจะใช้ชื่อว่า “กุชชี่ เรสสิ่ง อัลพีน ฟอร์มูลา วัน ทีม” โดยความร่วมมือครั้งนี้ เป็นการผสานแพลตฟอร์มธุรกิจและประสบการณ์ใหม่ที่ความหรูหราและกีฬาเข้าด้วยกัน
โดย ลูกา ดี มีโอ ประธานกรรมการของกุชชี ได้กล่าวว่า F1 ได้พัฒนาเหนือจากการเป็นกีฬาและกลายเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคอนเทนต์ระดับพรีเมียมที่ทรงพลังที่สุดในโลก เข้าถึงผู้คนกว่า 1.5 พันล้านคนในแต่ละฤดูกาล และสร้างแรงบันดาลใจให้กับกลุ่มผู้ชมที่อายุน้อยลงและมีผู้หญิงเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว
เรามองว่านี่คือแพลตฟอร์มที่ไม่เหมือนใครสำหรับแบรนด์หรูที่จะก้าวข้ามขีดจำกัด สร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมาย และสร้างมูลค่าและความน่าปรารถนาของแบรนด์ในระยะยาว พร้อมทั้งส่งมอบผลกระทบที่วัดผลได้และยั่งยืน
ทั้งนี้ ดี มีโอ นั้นเป็นเพื่อนสนิทกับ ฟลาวิโอ บิอาโทเร นักธุรกิจชาวอิตาลีเจ้าของทีมอัลพีน ซึ่งนายบิอาโทเร กล่าวว่าเขารู้สึกภูมิใจมากกับข้อตกลงนี้
ซึ่งการเข้ามาของกุชชี่นั้นจะเข้ามาแทนที่ BWT บริษัทบำบัดน้ำของออสเตรีย
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- สิงห์ จับมือเป็นสปอนเซอร์ ให้ทีม TGR HAAS F1 พร้อมพา “โอคอน-แบร์แมน” เยือนไทย
- กกท. เผยผังสนามแข่งขัน F1 ในประเทศไทย จัดแข่งช่วงปี 71-75
- ตำรวจคาด “มิกา ซาโล” อดีตนักแข่ง F1 ถูกทะเบียนมอไซค์บาด เป็นอุบัติเหตุ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: