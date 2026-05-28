เปิดคลิปวินาทีพบคนงานเหมืองลาว 5 ชีวิต วางแผนช่วยนำตัวออกมาต่อไป โดยเบื้องต้นทีมดำน้ำได้นำเสบียงมาให้ผู้รอดชีวิตแล้ว
จากกรณีที่คนงานลาว 7 คน ที่รับจ้างบริษัททุนจีนขุดแร่ทองในเมืองล่องแจ้ง แขวงไชสมบูรณ์ ติดอยู่ในถ้ำเมืองล่องแจ้ง แขวงไชยสมบูรณ์ สปป.ลาว หลังน้ำป่าทะลักท่วมอุโมงค์ ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค. 69 ที่ผ่านมา โดยปฏิบัติการกู้ภัยมีเจ้าหน้าที่จากไทยไปร่วมด้วย ก่อนที่เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 69 ที่ผ่านมาจะมีรายงานว่าพบผู้รอดชีวิตแล้ว 5 รายนั้น
ล่าสุดเพจ ดำน้ำกู้ภัย ประเทศไทย ได้โพสต์ภาพวินาทีที่พบผู้รอดชีวิต พร้อมข้อความระบุว่า “วินาทีพบผู้รอดชีวิตทั้ง 5 รายโดยสองผู้เชี่ยวชาญนักดำน้ำถ้ำ Mr.Mikko Pietari Paasi และ นาย นรเศรษฐ์ ปาละสิงห์ ภารกิจยังไม่จบยังต้องค้นหาผู้รอดชีวิตที่เหลืออีก 2 ราย และเตรียมแผนนำคนงานทั้งหมดออกจากอุโมงค์” ซึ่งในคลิปนายนรเศรษฐ์และคุณมิกโกะได้ยืนยันว่าทั้งห้าคนปลอดภัย
ขณะที่เพจเฟซบุ๊กของ Mikko Passi ระบุว่า นี่เป็นความโล่งใจเพียงชั่วครู่เท่านั้นที่ทราบว่าคนงานยังแข็งแรงดี เพราะภารกิจในการช่วยเหลือยังคงต้องดำเนินต่อไปและมันไม่ง่าย ซึ่งหลังจากที่พบผู้รอดชีวิต เขาและนายนรเศรษฐ์ ได้ดำกลับไปเพื่่อนำเสบียงมาให้ทั้งห้าคนเพื่อดำเนินภารกิจช่วยเหลือต่อไป
