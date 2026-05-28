เปิดประวัติ จรงค์ เกราะเหมาะ ผอ.สำนักสืบสวน ป.ป.ช. ส่องเส้นทางราชการ
ย้อนรอยเส้นทางข้าราชการ จรงค์ เกราะเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ สำนักงาน ป.ป.ช. และรองโฆษกฯ จากนักไต่สวนระดับผู้เชี่ยวชาญสู่ภารกิจปราบปรามการทุจริตในส่วนกลาง
นายจรงค์ เกราะเหมาะ ถือเป็นหนึ่งในข้าราชการระดับสูงที่มีบทบาทสำคัญในแวดวงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศไทย ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ พร้อมทั้งควบหน้าที่รองโฆษกสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ซึ่งถือเป็นตำแหน่งที่ต้องรับผิดชอบทั้งงานสืบสวนคดีสำคัญและงานสื่อสารองค์กร
จากการตรวจสอบประวัติการทำงานและเส้นทางรับราชการ นายจรงค์มีความเชี่ยวชาญด้านการไต่สวนคดีและผ่านประสบการณ์ทำงานทั้งในส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง
-
ปี 2566 ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มไต่สวน 1 สำนักไต่สวนการทุจริตภาครัฐ 1 ในฐานะพนักงานไต่สวนผู้เชี่ยวชาญด้านคดี ก่อนจะได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
-
ปี 2568 มีคำสั่งโยกย้ายข้าราชการระดับสูง โดยนายจรงค์ได้ย้ายจากส่วนภูมิภาค (จ.แม่ฮ่องสอน) เข้ามารับตำแหน่งในส่วนกลางที่ สำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ
-
ปี 2569 สร้างผลงานเด่นในฐานะผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ โดยปรากฏชื่อร่วมปฏิบัติการสำคัญกับ บก.ปปป. และสำนักงาน ป.ป.ท. ในการบุกจับกุมผู้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. เรียกรับเงินสูงถึง 15 ล้านบาทเพื่อแลกกับการช่วยเหลือคดี
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2569 ชื่อของนายจรงค์ เกราะเหมาะ ได้ปรากฏบนข่าว กรณีเกิดอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งชนรถจักรยานยนต์ของไรเดอร์จนเสียชีวิตในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี
ตามรายงานเบื้องต้นระบุว่า ผู้ขับขี่รถกระบะคันดังกล่าวคือนายจรงค์ ภายหลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกาย พบตัวเลขสูงถึง 189 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ กินกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ตำรวจและพนักงานสอบสวนในพื้นที่รับผิดชอบ กำลังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดเพื่อดำเนินการสืบสวนและดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
อ่านข่าวอื่น ๆ เพิ่มเติม
- ครอบครัวไรเดอร์ผู้ตาย ขอเอาผิด รองโฆษก ป.ป.ช. ถึงที่สุด ไม่สนหลังอ้างว่ายศใหญ่
- รองโฆษก ป.ป.ช. เมาแล้วขับ ซิ่งชนไรเดอร์เสียชีวิต อ้างตัวเองยศใหญ่รู้จักตำรวจ
- ศาลยกฟ้อง “ธนาธร” คดี ม.112 วิจารณ์วัคซีนโควิด ชี้เป็นการพาดพิง “ประยุทธ์”
แหล่งข้อมูลอ้างอิง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: