เปิดประวัติ จรงค์ เกราะเหมาะ ผอ.สำนักสืบสวน ป.ป.ช. ส่องเส้นทางราชการ

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 28 พ.ค. 2569 11:01 น.| อัปเดต: 28 พ.ค. 2569 11:32 น.
ภาพจาก : ป.ป.ช.

ย้อนรอยเส้นทางข้าราชการ จรงค์ เกราะเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ สำนักงาน ป.ป.ช. และรองโฆษกฯ จากนักไต่สวนระดับผู้เชี่ยวชาญสู่ภารกิจปราบปรามการทุจริตในส่วนกลาง

นายจรงค์ เกราะเหมาะ ถือเป็นหนึ่งในข้าราชการระดับสูงที่มีบทบาทสำคัญในแวดวงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศไทย ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ พร้อมทั้งควบหน้าที่รองโฆษกสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ซึ่งถือเป็นตำแหน่งที่ต้องรับผิดชอบทั้งงานสืบสวนคดีสำคัญและงานสื่อสารองค์กร

จากการตรวจสอบประวัติการทำงานและเส้นทางรับราชการ นายจรงค์มีความเชี่ยวชาญด้านการไต่สวนคดีและผ่านประสบการณ์ทำงานทั้งในส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง

  • ปี 2566 ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มไต่สวน 1 สำนักไต่สวนการทุจริตภาครัฐ 1 ในฐานะพนักงานไต่สวนผู้เชี่ยวชาญด้านคดี ก่อนจะได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

  • ปี 2568 มีคำสั่งโยกย้ายข้าราชการระดับสูง โดยนายจรงค์ได้ย้ายจากส่วนภูมิภาค (จ.แม่ฮ่องสอน) เข้ามารับตำแหน่งในส่วนกลางที่ สำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ

  • ปี 2569 สร้างผลงานเด่นในฐานะผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ โดยปรากฏชื่อร่วมปฏิบัติการสำคัญกับ บก.ปปป. และสำนักงาน ป.ป.ท. ในการบุกจับกุมผู้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. เรียกรับเงินสูงถึง 15 ล้านบาทเพื่อแลกกับการช่วยเหลือคดี

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2569 ชื่อของนายจรงค์ เกราะเหมาะ ได้ปรากฏบนข่าว กรณีเกิดอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งชนรถจักรยานยนต์ของไรเดอร์จนเสียชีวิตในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

ตามรายงานเบื้องต้นระบุว่า ผู้ขับขี่รถกระบะคันดังกล่าวคือนายจรงค์ ภายหลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกาย พบตัวเลขสูงถึง 189 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ กินกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ตำรวจและพนักงานสอบสวนในพื้นที่รับผิดชอบ กำลังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดเพื่อดำเนินการสืบสวนและดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

