เปิดเลข ชัชชาติ คว้าเบอร์ 9 เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 28 มิ.ย. กาง Action Plan 250 เรื่อง
ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ คว้าหมายเลข 9 เลือกตั้งผู้ว่า กทม. วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน พร้อม Action Plan ครอบคลุมทุกด้านชีวิตคนเมือง
เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 69 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้รับหมายเลข 9 ในการลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่า กทม. สมัยที่ 2 โดยใช้สโลแกน “กรุงเทพฯ ทำงานต่อ” การเลือกตั้งมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน ตั้งแต่เวลา 08.00–17.00 น.
เช็กนโยบาย “ชัชชาติ” ครอบคลุม 4 ด้านหลัก
ชัชชาติเปิดตัว Action Plan กว่า 250 เรื่อง ภายใต้วิสัยทัศน์ “เมืองที่สร้างโอกาสและความหวังให้กับทุกคน” โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ คน เมือง ระบบ และเศรษฐกิจ
โผ 8 ว่าที่ ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. 2569 รายชื่อล่าสุด เช็กประวัติที่นี่
นโยบายสำคัญประกอบด้วยการสร้างงาน การใช้เทคโนโลยีขับเคลื่อนเมือง การแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตรวจสอบสิทธิ์เลือกตั้งได้เลย
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งใกล้บ้านได้ผ่านแอปพลิเคชัน Smart Vote ของกรมการปกครอง
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ไทม์ไลน์ เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 2569 คนกรุงฯ รู้ก่อน เตรียมตัวให้พร้อม
- “ชัชชาติ” นัด 28 พ.ค. เปิดตัว 250+ นโยบาย ลุยเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพสมัยที่ 2
- โผ 8 ว่าที่ ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. 2569 รายชื่อล่าสุด เช็กประวัติที่นี่
ติดตาม The Thaiger บน Google News: