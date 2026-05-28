ชัชชาติ ตบเท้าชิงผู้ว่าฯ กทม. สมัย 2 ขอโอกาส รับใช้คนกรุงเทพฯ ลั่นจะไม่ทำให้ผิดหวัง

“ชัชชาติ” ตบเท้าชิงผู้ว่าฯ กทม. สมัย 2 ชูผลงาน 4 ปี ขอโอกาสเป็นทำงานติดดิน รับใช้คนกรุงเทพฯ ลั่นจะไม่ทำให้ผิดหวัง
28 พ.ค. 2569 ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ปั่นจักรยาน Bike Sharing จากสเตเดียมวัน เขตปทุมวัน ระยะทาง 6 กิโลเมตร มาถึงศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (ดินแดง) เพื่อยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. เวลา 08.30 น. โดยมีอดีตรองผู้ว่าฯ กทม. และอดีตที่ปรึกษาผู้ว่าฯ ร่วมเดินทางมาด้วย
ชู 4 นโยบายหลัก ตอบโจทย์คนกรุงฯ
ชัชชาติ ระบุว่า จะเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคนกรุงเทพฯ โดยมุ่งเน้น 4 ด้านหลัก ได้แก่ คน ความสุข คุณภาพชีวิต และเมือง ซึ่งครอบคลุมโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมด ย้ำชัดว่าไม่มีปัญหากับการเมืองระดับชาติ เพราะทำงานในฐานะอิสระ ไม่ได้มาจากพรรคการเมือง
“ตนไม่กดดันและจะทำให้เต็มที่ที่สุด ถ้าประชาชนเลือกเราก็ทำ แต่ถ้าไม่เลือกเราก็ทีอย่างอื่นที่ต้องทำ เราไม่มีภาระในการแบกพรรค เราก็เป็นตัวของเรา ถ้า “ชัชชาติ” ไม่ได้ ก็แค่นั้นเอง” นายชัชชาติ กล่าว
เปิดผลงาน 4 ปี ทางเท้า-น้ำท่วม-คุณภาพอากาศดีขึ้น
เมื่อถูกถามถึงผลงาน 4 ปีที่ผ่านมา ชัชชาติ ยกตัวอย่างความคืบหน้าในหลายด้าน ทั้งการปรับปรุงทางเท้ากว่า 1,000 กิโลเมตร ติดตั้งไฟส่องสว่างกว่า 100,000 ดวง รวมถึงการแก้ปัญหาน้ำท่วมและคุณภาพอากาศที่ดีขึ้น ตลอดจนการพัฒนาด้านการศึกษาและสาธารณสุข
ด้านปัญหาทุจริตที่ยังเป็นโจทย์หนัก ชัชชาติ ยอมรับว่าเป็นเรื่องฝังรากลึก แต่ดำเนินการไล่เจ้าหน้าที่ทุจริตออกไปแล้ว 41 คน ส่งผลให้เรื่องร้องเรียนลดลงจากกว่า 100 เรื่องในปีแรก เหลือ 20 กว่าเรื่องในปีหลัง
ชัชชาติ ระบุว่า ด้านเศรษฐกิจไม่มีอำนาจแจกเงิน แต่จะแจกความรู้และโอกาส แทน พร้อมเดินหน้าจัดระเบียบหาบแร่แผงลอยให้ค้าขายได้ดีขึ้น เพื่อให้เศรษฐกิจข้างถนนเป็นฐานรากหล่อเลี้ยงคนทั้งเมือง
เมื่อถามถึงทีมรองผู้ว่าฯ กทม. ทั้ง 4 คน ชัชชาติ บอกว่าต้องดูผลงานก่อน ยังไม่ฟันธงว่าจะต่อสัญญาหรือไม่ พร้อมเผยว่ามีทีมผู้เชี่ยวชาญกว่า 100 คน รวมทั้งนักวิชาการและศิลปิน แต่หลายคนไม่ต้องการเปิดตัวเพราะไม่อยากเกี่ยวข้องกับการเมือง
เมื่อถามว่าหากได้เป็นผู้ว่าฯ อีกสมัย อยากเป็นผู้ว่าฯ แบบไหน นายชัชชาติ กล่าวว่า “อยากเป็นผู้ว่าฯ ติดดิน แบบเดิมรับใช้ประชาชน ทุกคนคือเจ้านายเรา นี่คือหัวใจหลัก หวังว่าจะไม่ทำให้ประชาชนผิดหวัง แม้ 4 ปีที่ผ่านมาอาจจะมีคนผิดหวังบ้าง แต่ยังให้โอกาสเราทำงานต่อไป”
ภายหลังยื่นใบสมัคร ชัชชาติ เข้าสักการะพระอินทรงช้างเอราวัณ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศาลาว่าการกทม. (ดินแดง) ต่อมา นายชัชชาติ ได้เข้าสู่การจับสลากหมายเลขผู้สมัครผู้ว่า กทม. ปรากฏว่า นายชัชชาติ จับได้เบอร์ “9”
