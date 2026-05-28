ศาลยกฟ้อง “ธนาธร” คดี ม.112 วิจารณ์วัคซีนโควิด ชี้เป็นการพาดพิง “ประยุทธ์”
ศาลอาญาพิพากษายกฟ้อง ธนาธร คดี ม.112 วิจารณ์โควิด ชี้เป็นการพาดพิง “ประยุทธ์” ในการบริหารจัดการวัคซีน ไม่ใช่การดูหมิ่นสถาบัน
ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก ศาลนัดอ่านคำพิพากษาคดี หมายเลขดำ อ.875/2565 ที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา 5 เป็นโจทก์ฟ้อง นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ประธานคณะก้าวหน้าและผู้ก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่ เป็นจำเลยในความผิดฐานหมิ่นประมาท ดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 หรือ ม.112 และพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
จากกรณีที่นายธนาธร ไลฟ์เฟซบุ๊กหัวข้อเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 บนเพจคณะก้าวหน้าและเพจส่วนตัว ซึ่งมีเนื้อหาวิพากษ์วิจารณ์การจัดหาวัคซีน โควิด19 ของรัฐบาล ที่มีความล่าช้าและมีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน เมื่อปี 2564
ล่าสุด ศาลอาญาพิพากษายกฟ้อง นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ พ้นผิดคดี 112 โดยพิเคราะห์แล้วเห็นว่า การไลฟ์สดดังกล่าว เป็นการพาดพิง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการบริหารจัดการวัคซีนรักษาโควิด ไม่ใช่การวิพากษ์วิจารณ์ ดูหมิ่นสถาบันฯ ตามที่มีการฟ้อง ส่วนเรื่องการพาดพิงถึงบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์ ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงตามที่นายธนาธรพูด และไม่ได้หมิ่นประมาท
ส่วนกรณีที่พาดพิงถึงนายกรัฐมนตรีจะรับผิดชอบไหวหรือไม่ ในเรื่องของการบริหารจัดการวัคซีน หากบริหารผิดพลาดผู้เสียประโยชน์คือ ประชาชน การกระทำของจำเลยจึงไม่เป็นความผิดฐานดูหมิ่น อาฆาตมาดร้าย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 และ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พิพากษายกฟ้อง
