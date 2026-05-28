ส่องเบอร์ผู้สมัครเลือกตั้งผู้ว่า กทม. ชัชชาติ เบอร์ 9-ดร.โจ เบอร์ 10
ในวันนี้ (28 พ.ค. 69) เปิดรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร รวมถึงการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา และสมาชิกสภาเมืองพัทยา (สม.) วันแรก ซึ่งในวันนี้ยังมีการจับหมายเลขผู้สมัครผู้ว่า กทม. ด้วย โดยผู้สมัครทั้ง 14 คนได้เบอร์ดังนี้
พล.ต.ท.ชาญเทพ เสสะเวช ได้เบอร์ 12
ชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร ได้เบอร์ 10
คมสัน พันธุ์วิชาติกุล ได้เบอร์ 13
พิศาล กิตติเยาวมาลย์ ได้เบอร์ 6
ภาสพงศ์ ไชยวิริญะวาณิชย์ ได้เบอร์ 7
ดร.พงษ์ศักดิ์ พัวพรพงษ์ ได้เบอร์ 3
ประยูร ครองยศ ได้เบอร์ 11
ดร.ม.ล.กรกสิวัฒน์ เกษมศรี ได้เบอร์ 1
ประทีป วัชรโชคเกษม ได้เบอร์ 4
ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล ได้เบอร์ 8
อนุชา บูรพชัยศรี ได้เบอร์ 5
ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ได้เบอร์ 9
สมัย ละเลิศ ได้เบอร์ 2
มัลลิกา บุญมีตระกูลมหาสุข ได้เบอร์ 14
