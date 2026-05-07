“อนุทิน” พยายามอย่างเต็มที่ หาทางถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026
อนุทิน พยายามอย่างเต็มที่ หาทางถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026 ยอมรับรัฐบาลซื้อเองไม่ได้ หารือและสนับสนุนเอกชนในการถ่ายทอดสด
นาย อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ภายหลังพูดคุยกับ นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ว่า เป็นการมาเยี่ยมเยียน ซึ่งตนกับนพ.สรณ มีความคุ้นเคยกันและมารายงานความคืบหน้าภารกิจของ กสทช. รวมถึงนโยบายต่างๆของ กสทช.
โดยช่วงหนึ่งผู้สื่อข่าวได้ถามนายอนุทินถึงการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026 ที่จะเปิดสนามในวันที่ 11 มิถุนายน ว่าได้มีการพูดคุยกันแล้วหรือไม่นั้น ซึ่งนายอนุทินระบุว่า เรื่องนี้ได้มีการพูดคุย กำลังหาวิธีการ พอดีตนไม่ได้เป็นแฟนบอล ไม่ได้ติดตามเรื่องกีฬาฟุตบอล เพิ่งมาทราบว่าจะมีการแข่งขันในเดือน มิ.ย. แล้ว เราก็ต้องพยายามอย่างเต็มที่ในการหาความร่วมมือ
เมื่อถามว่าจะเป็นลักษณะการขอความร่วมมือจากภาคเอกชนหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ยังไม่ทราบรายละเอียด ซึ่งรัฐบาลซื้อเองไม่ได้อยู่แล้ว แต่รัฐบาลสามารถอำนวยความสะดวก ประสานงาน เสาะแสวงหา สนับสนุนความร่วมมือ ซึ่งตอนนี้ก็เห็นใจทางภาคเอกชนในเรื่องของเศรษฐกิจ ที่เขาจะต้องดูแลตัวเขาเอง แต่จะพยายามอย่างเต็มที่ เมื่อถามย้ำว่าจะทันหรือไม่ นายกฯ กล่าวยืนยันว่า จะต้องพยายามอย่างเต็มที่ให้ถึงที่สุด
