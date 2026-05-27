สลด! แท็กซี่จิตอาสาขับรถฟรีพาผู้พิการ ถูกแก๊งป้ายดำ 10 คนรุมกระทืบ ยิงดับบนเกาะสมุย ตร.อ้างกล้องวงจรปิดเสียทุกตัว
คนขับแท็กซี่อาสาช่วยผู้พิการไม่คิดเงิน ถูกยิงเสียชีวิตบนเกาะสมุย หลังแก๊งป้ายดำกว่า 10 คนรุม ตำรวจอ้างกล้องวงจรปิดเสียทุกตัว แต่คลิปพลเมืองดีเผยความจริงอีกด้าน
เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 69 เฟซบุ๊ก เพจ Drama-addict รายงานว่า ผู้เสียชีวิตเป็นคนขับแท็กซี่ที่มักอาสาพาผู้พิการและกลุ่มด้อยโอกาสโดยไม่รับเงิน ในช่วงเวลาว่างจากการทำมาหากิน ครอบครัวและคนรู้จักต่างยืนยันว่าเขาเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือสังคม
ถูกรีดเงินก่อน แล้วยังถูกหาว่าข้ามเขต
หลังจากย้ายมาจอดรับผู้โดยสารในพื้นที่เกิดเหตุ มีคนเข้ามาข่มขู่ให้จ่ายค่าคุ้มครองรายเดือน เดือนละ 3,500 บาท เขายอมจ่ายเพื่อไม่ให้มีเรื่อง
แต่แก๊งแท็กซี่ป้ายดำในพื้นที่ยังตามหาเรื่อง โดยอ้างว่าเขาขับรถหากินข้ามเขต วันเกิดเหตุ กลุ่มคนเกิน 10 คนรุมกระทืบเขา เขาพยายามหนี แต่หนึ่งในผู้ก่อเหตุชักปืนยิงจนเขาเสียชีวิต
กล้องวงจรปิดเสียหมด แต่มีคลิปพลเมืองดี
ครอบครัวเข้าแจ้งความกับตำรวจในพื้นที่ทันที แต่ตำรวจแจ้งกับครอบครัวว่า กล้องวงจรปิดบริเวณเกิดเหตุเสียทั้งหมด ไม่มีภาพเหตุการณ์เลย ตำรวจยังบอกด้วยว่าผู้ก่อเหตุมีเพียงคนเดียว และหลบหนีออกจากเกาะสมุยโดยสปีดโบ๊ตแล้ว
อย่างไรก็ตาม พลเมืองดีรายหนึ่งถ่ายวิดีโอเหตุการณ์ไว้ได้ คลิปดังกล่าวแสดงให้เห็นแท็กซี่ป้ายดำนับ 10 คนรุมกระทืบชาย ซึ่งขัดแย้งกับคำให้การของตำรวจโดยตรง คลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกสู่สาธารณะแล้ว
ครอบครัวผู้เสียชีวิตยังถูกข่มขู่ซ้ำ
ล่าสุด มีบุคคลโทรศัพท์ไปข่มขู่คุกคามครอบครัวของผู้เสียชีวิตอีกด้วย ทำให้เหตุการณ์นี้ถูกสังคมออนไลน์จับตามองอย่างกว้างขวาง
ขณะนี้ยังไม่มีรายงานว่าตำรวจจับกุมผู้ต้องสงสัยรายใดได้ และยังไม่มีแถลงการณ์อย่างเป็นทางการจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง The Thaiger จะติดตามความคืบหน้าต่อไป
