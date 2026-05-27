สลด! แท็กซี่จิตอาสาขับรถฟรีพาผู้พิการ ถูกแก๊งป้ายดำ 10 คนรุมกระทืบ ยิงดับบนเกาะสมุย ตร.อ้างกล้องวงจรปิดเสียทุกตัว

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 27 พ.ค. 2569 13:14 น.| อัปเดต: 27 พ.ค. 2569 13:16 น.
แท็กซี่จิตอาสาขับรถฟรีพาผู้พิการ ถูกแก๊งป้ายดำ 10 คนรุมกระทืบ ยิงดับบนเกาะสมุย
คนขับแท็กซี่อาสาช่วยผู้พิการไม่คิดเงิน ถูกยิงเสียชีวิตบนเกาะสมุย หลังแก๊งป้ายดำกว่า 10 คนรุม ตำรวจอ้างกล้องวงจรปิดเสียทุกตัว แต่คลิปพลเมืองดีเผยความจริงอีกด้าน

เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 69 เฟซบุ๊ก เพจ Drama-addict รายงานว่า ผู้เสียชีวิตเป็นคนขับแท็กซี่ที่มักอาสาพาผู้พิการและกลุ่มด้อยโอกาสโดยไม่รับเงิน ในช่วงเวลาว่างจากการทำมาหากิน ครอบครัวและคนรู้จักต่างยืนยันว่าเขาเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือสังคม

ถูกรีดเงินก่อน แล้วยังถูกหาว่าข้ามเขต

หลังจากย้ายมาจอดรับผู้โดยสารในพื้นที่เกิดเหตุ มีคนเข้ามาข่มขู่ให้จ่ายค่าคุ้มครองรายเดือน เดือนละ 3,500 บาท เขายอมจ่ายเพื่อไม่ให้มีเรื่อง

แต่แก๊งแท็กซี่ป้ายดำในพื้นที่ยังตามหาเรื่อง โดยอ้างว่าเขาขับรถหากินข้ามเขต วันเกิดเหตุ กลุ่มคนเกิน 10 คนรุมกระทืบเขา เขาพยายามหนี แต่หนึ่งในผู้ก่อเหตุชักปืนยิงจนเขาเสียชีวิต

ภาพจาก : Drama-addict, โหนกระแส

กล้องวงจรปิดเสียหมด แต่มีคลิปพลเมืองดี

ครอบครัวเข้าแจ้งความกับตำรวจในพื้นที่ทันที แต่ตำรวจแจ้งกับครอบครัวว่า กล้องวงจรปิดบริเวณเกิดเหตุเสียทั้งหมด ไม่มีภาพเหตุการณ์เลย ตำรวจยังบอกด้วยว่าผู้ก่อเหตุมีเพียงคนเดียว และหลบหนีออกจากเกาะสมุยโดยสปีดโบ๊ตแล้ว

อย่างไรก็ตาม พลเมืองดีรายหนึ่งถ่ายวิดีโอเหตุการณ์ไว้ได้ คลิปดังกล่าวแสดงให้เห็นแท็กซี่ป้ายดำนับ 10 คนรุมกระทืบชาย ซึ่งขัดแย้งกับคำให้การของตำรวจโดยตรง คลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกสู่สาธารณะแล้ว

ครอบครัวผู้เสียชีวิตยังถูกข่มขู่ซ้ำ

ล่าสุด มีบุคคลโทรศัพท์ไปข่มขู่คุกคามครอบครัวของผู้เสียชีวิตอีกด้วย ทำให้เหตุการณ์นี้ถูกสังคมออนไลน์จับตามองอย่างกว้างขวาง

ขณะนี้ยังไม่มีรายงานว่าตำรวจจับกุมผู้ต้องสงสัยรายใดได้ และยังไม่มีแถลงการณ์อย่างเป็นทางการจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง The Thaiger จะติดตามความคืบหน้าต่อไป

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

