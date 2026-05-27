เพื่อนร่วมงานติดต่อไม่ได้ ก่อนพบเป็นศพในห้องนอนเสียชีวิตทั้งครอบครัว 3 ศพ
เพื่อนร่วมงานติดต่อไม่ได้ ก่อนพบเป็นศพในห้องนอนเสียชีวิตทั้งครอบครัว 3 ศพ พบเตาอั้งโล่ที่ถูกจุดไว้อยู่ทึ่ปลายเตียงนอน
พ.ต.อ.ธรรศกร ก้อนทอง ผกก.สภ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ได้รับแจ้งเหตุเมื่อช่วงเช้า 9.30 น. ว่าพบผู้เสียชีวิต 3 ศพ ภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี จึงรีบประสานกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
จากการตรวจสอบพบว่าภายในห้องนอนพบร่างผู้เสียชีวิต 3 ราย ทราบชื่อต่อมาคือนายนฤเบศร์ (สงวนนามสกุล) อายุ 31 ปี ผู้เป็นพ่อ นางพรวิภา (สงวนนามสกุล) อายุ 32 ปี ผู้เป็นแม่ และ เด็กหญิง อายุ 7 ปี บุตรสาว โดยพบเตาอั้งโล่ที่ถูกจุดไว้อยู่ทึ่ปลายเตียงนอน
จากการสอบถามเพื่อนร่วมงาน ซึ่งมาพบศพให้การว่า ไม่สามารถติดต่อกับนายนฤเบศร์ผู้เสียชีวิต ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานได้มาเป็นเวลา 2 วัน จึงได้เดินทางมาตรวจสอบที่บ้านพักของนายนฤเบศร์ พร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บางบัวทอง ก่อนจะขึ้นไปพบร่างของผู้เสียชีวิตทั้ง 3 รายในห้องนอนในที่สุด อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่จะสอบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวเพิ่มเติมต่อไป
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- พ่อแม่จุดเตารมควัน ฆ่าตัวตายพร้อมลูกออทิสติก เสียชีวิตในห้องนอน 3 ศพ
- ชีวิตอาภัพ นางเอกดาวรุ่ง แฟน 2 คนฆ่าตัวตาย ถูกข่มขืนจนป่วยจิต สุดท้ายตายโดดเดี่ยว
ติดตาม The Thaiger บน Google News: