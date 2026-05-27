เพื่อนร่วมงานติดต่อไม่ได้ ก่อนพบเป็นศพในห้องนอนเสียชีวิตทั้งครอบครัว 3 ศพ

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 27 พ.ค. 2569 13:14 น.| อัปเดต: 27 พ.ค. 2569 13:14 น.
ขอบคุณภาพจาก : กู้ภัยป่อเต็กตึ้ง สภ. บางศรีเมือง ศูนย์ศูนย์สี่

เพื่อนร่วมงานติดต่อไม่ได้ ก่อนพบเป็นศพในห้องนอนเสียชีวิตทั้งครอบครัว 3 ศพ พบเตาอั้งโล่ที่ถูกจุดไว้อยู่ทึ่ปลายเตียงนอน

พ.ต.อ.ธรรศกร ก้อนทอง ผกก.สภ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ได้รับแจ้งเหตุเมื่อช่วงเช้า 9.30 น. ว่าพบผู้เสียชีวิต 3 ศพ ภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี จึงรีบประสานกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุ

จากการตรวจสอบพบว่าภายในห้องนอนพบร่างผู้เสียชีวิต 3 ราย ทราบชื่อต่อมาคือนายนฤเบศร์ (สงวนนามสกุล) อายุ 31 ปี ผู้เป็นพ่อ นางพรวิภา (สงวนนามสกุล) อายุ 32 ปี ผู้เป็นแม่ และ เด็กหญิง อายุ 7 ปี บุตรสาว โดยพบเตาอั้งโล่ที่ถูกจุดไว้อยู่ทึ่ปลายเตียงนอน

จากการสอบถามเพื่อนร่วมงาน ซึ่งมาพบศพให้การว่า ไม่สามารถติดต่อกับนายนฤเบศร์ผู้เสียชีวิต ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานได้มาเป็นเวลา 2 วัน จึงได้เดินทางมาตรวจสอบที่บ้านพักของนายนฤเบศร์ พร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บางบัวทอง ก่อนจะขึ้นไปพบร่างของผู้เสียชีวิตทั้ง 3 รายในห้องนอนในที่สุด อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่จะสอบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวเพิ่มเติมต่อไป

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

