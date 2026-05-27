การเงินเศรษฐกิจ

เช็กเงินผู้สูงอายุ มิ.ย. 69 รับเงิน 2 ต่อ ใครได้ไทยช่วยไทยพลัสเพิ่ม รวมสูงสุด 2,000 บาท

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 27 พ.ค. 2569 14:57 น.| อัปเดต: 27 พ.ค. 2569 15:01 น.
62
ผู้สูงอายุที่ผ่านสิทธิไทยช่วยไทยพลัส เริ่มใช้วงเงินร่วมจ่าย 1 มิ.ย. 69 ส่วนเบี้ยผู้สูงอายุโอนเข้าบัญชี 10 มิ.ย. ตามช่วงอายุ 600-1,000 บาท

ผู้สูงอายุเตรียมตรวจสอบสิทธิเดือนมิถุนายน 2569 หลังมีทั้งโครงการ ไทยช่วยไทยพลัส 60/40 และการจ่าย เบี้ยผู้สูงอายุ ตามปกติ ทำให้บางคนอาจได้รับสิทธิรวมสูงสุด 2,000 บาทในเดือนเดียว

อย่างไรก็ตาม ต้องทำความเข้าใจก่อนว่า ไทยช่วยไทยพลัสไม่ใช่เงินสดโอนเข้าบัญชี แต่เป็นสิทธิร่วมจ่ายผ่านแอปฯ เป๋าตัง ส่วนเบี้ยผู้สูงอายุเป็นเงินที่รัฐโอนเข้าบัญชีให้ผู้มีสิทธิตามช่วงอายุ

ไทยรัฐรายงานว่า ผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิไทยช่วยไทยพลัส จะเริ่มใช้สิทธิเดือนละ 1,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน-30 กันยายน 2569 และยังได้รับเบี้ยผู้สูงอายุเดือนมิถุนายนตามปกติ โดยเบี้ยผู้สูงอายุรอบเดือนมิถุนายนจะเข้าบัญชีวันที่ 10 มิถุนายน 2569

ไทยช่วยไทยพลัส เริ่มใช้ 1 มิ.ย. 69

โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 เปิดให้ผู้ผ่านสิทธิใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน-30 กันยายน 2569 เวลา 06.00-23.00 น. ผ่านแอปฯ เป๋าตัง กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ ส่วนการซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มผ่านฟู้ดเดลิเวอรี เริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน-30 กันยายน 2569 เวลา 06.00-21.00 น.

ภาครัฐช่วยจ่าย 60% สูงสุดไม่เกิน 200 บาทต่อคนต่อวัน และไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือน ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายน รวม 4 เดือน หากใช้สิทธิไม่หมดในเดือนใด จะไม่ทบไปเดือนถัดไป

ไม่ใช่ผู้สูงอายุทุกคนจะได้ไทยช่วยไทยพลัส

ผู้สูงอายุที่จะได้ใช้ไทยช่วยไทยพลัส ต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนหรือยืนยันสิทธิผ่านแอปฯ เป๋าตัง และผ่านคุณสมบัติโครงการ เช่น มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป มีบัตรประชาชน ไม่เคยถูกระงับสิทธิหรือถูกเรียกเงินคืนจากโครงการคนละครึ่งเดิม และไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2569

ดังนั้น แม้เป็นผู้สูงอายุและได้รับเบี้ยยังชีพทุกเดือน ก็ไม่ได้แปลว่าจะได้รับสิทธิไทยช่วยไทยพลัสโดยอัตโนมัติ หากไม่ได้ลงทะเบียน ไม่ผ่านเงื่อนไข หรือเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เบี้ยผู้สูงอายุ มิ.ย. 69 เข้าวันไหน

เบี้ยผู้สูงอายุเดือนมิถุนายน 2569 มีกำหนดโอนเข้าบัญชีวันที่ 10 มิถุนายน 2569 ตามข้อมูลที่ไทยรัฐรายงาน โดยจ่ายตามช่วงอายุแบบขั้นบันได

อัตราเบี้ยผู้สูงอายุที่จ่ายรายเดือนมีดังนี้

อายุผู้สูงอายุ เบี้ยผู้สูงอายุ มิ.ย. 69 สิทธิไทยช่วยไทยพลัส* รวมมูลค่าสิทธิสูงสุด
60-69 ปี 600 บาท 1,000 บาท 1,600 บาท
70-79 ปี 700 บาท 1,000 บาท 1,700 บาท
80-89 ปี 800 บาท 1,000 บาท 1,800 บาท
90 ปีขึ้นไป 1,000 บาท 1,000 บาท 2,000 บาท

หมายเหตุ : ไทยช่วยไทยพลัสเป็นสิทธิร่วมจ่าย ไม่ใช่เงินสด และต้องเป็นผู้ลงทะเบียนหรือยืนยันสิทธิผ่านเงื่อนไขโครงการ

ใครอาจไม่ได้รับสิทธิ 2 ทาง

กลุ่มที่อาจไม่ได้รับสิทธิไทยช่วยไทยพลัส แม้เป็นผู้สูงอายุ ได้แก่ ผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนหรือไม่ได้ยืนยันสิทธิในแอปฯ เป๋าตัง ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2569 และผู้ที่เคยถูกระงับสิทธิหรือถูกเรียกเงินคืนจากโครงการคนละครึ่งเดิม

สำหรับผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะไม่ได้เข้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 แต่รัฐบาลมีมาตรการเพิ่มวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคเป็น 1,000 บาทต่อเดือน นาน 4 เดือน ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายน 2569 ตามรายงานของไทยพีบีเอส

  • ผู้สูงอายุที่ผ่านสิทธิไทยช่วยไทยพลัส จะเริ่มใช้วงเงินร่วมจ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2569
  • เบี้ยผู้สูงอายุเดือนมิถุนายน 2569 จะโอนเข้าบัญชีวันที่ 10 มิถุนายน 2569
  • ผู้สูงอายุอายุ 60-69 ปี อาจมีมูลค่าสิทธิรวมสูงสุด 1,600 บาท หากผ่านไทยช่วยไทยพลัส
  • ผู้สูงอายุอายุ 90 ปีขึ้นไป อาจมีมูลค่าสิทธิรวมสูงสุด 2,000 บาท หากผ่านไทยช่วยไทยพลัส

อย่างไรก็ตาม ไทยช่วยไทยพลัสไม่ใช่เงินสด แต่เป็นสิทธิร่วมจ่ายผ่านแอปฯ เป๋าตัง ใช้ไม่หมดในเดือนนั้นจะไม่ทบไปเดือนถัดไป

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

