ประวัติ พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ อดีตประธาน ป.ป.ช. ปมคดีปิดข้อมูลนาฬิกาหรู
เปิดประวัติ วัชรพล ประสารราชกิจ อดีตประธาน ป.ป.ช. หลังศาลอาญาทุจริตฯ ภาค 1 พิพากษาจำคุก 3 ปี ฐานปิดข้อมูลสำนวนนาฬิกาหรู พล.อ.ประวิตร คดียังอุทธรณ์ได้
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 พิพากษาจำคุก พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ หรือ “บิ๊กกุ้ย” อดีตประธาน ป.ป.ช. และ สุภา ปิยะจิตติ อดีตกรรมการ ป.ป.ช. คนละ 3 ปี ในคดีไม่เปิดเผยข้อมูลสำนวนตรวจสอบนาฬิกาหรู พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ตามที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาให้เปิดเผย โดยคดีนี้ ยังไม่ถึงที่สุด จำเลยมีสิทธิยื่นอุทธรณ์ตามกระบวนการกฎหมาย
ต้องแยกให้ชัด คดีนี้ ไม่ใช่ คดีที่ศาลวินิจฉัยว่า พล.อ.ประวิตร (บิ๊กป้อม) มีความผิดเรื่องนาฬิกาหรู ศาลตัดสินว่าอดีตกรรมการ ป.ป.ช. ไม่เปิดเผยข้อมูล 3 รายการตามคำพิพากษา ได้แก่ รายงานแสวงหาข้อเท็จจริง ความเห็นเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. และรายงานการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้แก่ วีระ สมความคิด ผู้ยื่นฟ้อง
วัชรพล ประสารราชกิจ คือใคร
พล.ต.อ. ดร.วัชรพล ประสารราชกิจ เกิดวันที่ 9 กันยายน 2497 ที่กรุงเทพฯ มีภรรยาชื่อ รศ.ปิยานันท์ ประสารราชกิจ และมีลูก 2 คน เป็นลูกชาย 1 คน ลูกสาว 1 คน
ด้านการศึกษา วัชรพลจบโรงเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่น 29 ก่อนเรียนต่อปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยแอละแบมา และปริญญาเอกด้านอาชญาวิทยาที่มหาวิทยาลัยฟลอริดาสเตต สหรัฐอเมริกา
เส้นทางตำรวจสู่ผู้นำ ป.ป.ช.
วัชรพลเริ่มรับราชการตำรวจตั้งแต่ระดับรองสารวัตร สน.พญาไท จนขึ้นเป็น ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ในปี 2546 และเลื่อนขึ้นเป็น รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในปี 2552
หลังรัฐประหารปี 2557 คสช. แต่งตั้งเขาให้ รักษาราชการแทน ผบ.ตร. ก่อนได้รับเลือกจากที่ประชุม ป.ป.ช. ด้วยมติ 7 ต่อ 2 ให้ดำรงตำแหน่ง ประธาน ป.ป.ช. เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558
การเลือกครั้งนั้นถูกจับตา เพราะวัชรพลเคยเป็น รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองของ พล.อ.ประวิตร ในรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ มาก่อน เจ้าตัวยืนยันว่าไม่ใช่ “คนของ คสช.” และพร้อมรับการตรวจสอบ
ทรัพย์สินหลังพ้นตำแหน่ง
หลังพ้นตำแหน่งประธาน ป.ป.ช. เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2567 วุฒิสภาเผยแพร่บัญชีทรัพย์สิน โดย วัชรพลและภรรยามีทรัพย์สินรวม 498,669,583.50 บาท ไม่มีหนี้สิน
ทรัพย์สินของวัชรพลเองอยู่ที่ 42.24 ล้านบาท ส่วนภรรยามีทรัพย์สิน 456.43 ล้านบาท โดยเป็นที่ดินมูลค่า 417.35 ล้านบาท รายได้ต่อปีของวัชรพลรวมประมาณ 3.51 ล้านบาท จากบำนาญ เงินเดือนประธาน ป.ป.ช. และเบี้ยประชุม
ศาลให้ประกัน 2 อดีต ป.ป.ช. คดีนาฬิกาบิ๊กป้อม รายละ 4 แสน
ล่าสุด วันนี้ 27 พ.ค. 69 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบอนุญาตให้ประกันตัว พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ และ น.ส.สุภา ปิยะจิตติ อดีตประธานและกรรมการ ป.ป.ช. หลังทั้งสองยื่นอุทธรณ์คดีซุกซ่อนข้อมูลนาฬิกาหรูของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ศาลกำหนดหลักประกันคนละ 400,000 บาท
ก่อนหน้านี้ศาลพิพากษาจำคุก พล.ต.อ.วัชรพล และ น.ส.สุภา คนละ 3 ปี โดยไม่รอลงอาญา ในความผิดตามมาตรา 157 ฐานละเว้นหรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ กรณีไม่เปิดเผยข้อมูลนาฬิกาของ พล.อ.ประวิตร ขณะดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี ส่วนจำเลยรายอื่นในคดีเดียวกันศาลยกฟ้องทั้งหมด
ทั้งสองยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์ขอปล่อยชั่วคราวระหว่างรอผลอุทธรณ์ ศาลพิจารณาแล้วอนุมัติ แต่กำหนดเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกประเทศ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากศาลก่อน
