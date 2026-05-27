เปิดประวัติ ลูกปัด ชลนรรจ์ นักร้องหญิงเสียงเอกลักษณ์ เจ้าของเพลงฮิต “รักเท่าไหร่ก็ยังไม่พอ”

ทำความรู้จัก ประวัติ “ลูกปัด ชลนรรจ์” นักร้องหญิงเสียงเอกลักษณ์ เจ้าของเพลงฮิตแห่งยุค 90 “รักเท่าไหร่ก็ยังไม่พอ” เพลงอกหักที่คนฟังไม่เคยลืม
หากจะให้พูดถึงบทเพลงฮิตที่ย้อนกลับไปประมาณ 20 ปีก่อน เพลง “รักเท่าไหร่ก็ยังไม่พอ” จะขึ้นเป็นเพลงฮิตติดชาร์ตที่แฟนเพลงในยุค 90 คุ้นเคยเป็นอย่างดี เพลงนี้เป็นผลงานของ ลูกปัด ชลนรรจ์ ลิ่มไทย นักร้องหญิงที่มีน้ำเสียงนุ่มลึกและเป็นเอกลักษณ์ เธอสามารถถ่ายทอดอารมณ์เพลงแนวรักอกหักออกมาได้อย่างเข้าถึงใจผู้ฟัง
ลูกปัด ชลนรรจ์ ชื่นชอบการร้องเพลงมาตั้งแต่เด็ก เธอเติบโตมาในครอบครัวดนตรีและมีคุณแม่เป็นนักร้อง เธอเริ่มประกวดร้องเพลงอย่างจริงจังเมื่ออายุ 11 ปี และสามารถคว้ารางวัลนักร้องดีเด่นจากเวทีสยามกลกาล จากนั้นเธอได้เข้าร่วมการประกวดเวที KPN Junior ในปี พ.ศ. 2536 โดยติด 1 ใน 3 ของเวทีนั้น
หลังจากได้รับรางวัล ลูกปัด ได้รับโอกาสได้นำร้องเพลงชาติที่โรงเรียน ต่อมาในระดับมัธยมศึกษา ขณะที่ ลูกปัด ชลนรรจ์ ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เธอก็เริ่มฟอร์มวงดนตรีกับเพื่อน ๆ โดยได้รับหน้าที่เป็น นักร้องนำ ของวง เพื่อเข้าประกวดวงดนตรีของ Hotwave เข้ารอบ 20 วงสุดท้าย
จุดเริ่มต้นก่อนจะมาเป็นเจ้าของเพลงฮิตระดับตำนาน
ลูกปัด ชลนรรจ์ เรียนจบมหาวิทยาลัยศิลปากร คณะดุริยางคศาสตร์ รุ่น 1 เริ่มเรียนจาก Classical Voice และในคณะก็มีแยกแขนงออกไปเป็นภาควิชาเอกดนตรีแจ๊ส ก็เลยย้ายไปเรียนแจ๊สเพื่อต่อยอดความรู้ความสามารถของตัวเอง
ต่อมาอาจารย์หลาย ๆ ท่านที่สอนในภาคก็เป็นคนในแวดวงดนตรีกันเยอะ และรู้จักกับ วิลลี่ แมคอินทอช, เปิ้ล นาคร, เสนาหอย เป็นเหมือนรุ่นพี่เพื่อน ๆ อาจารย์ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาจารย์ก็เลยแนะนำให้ ลูกปัด ชลนรรจ์ ไปลองออดิชั่น เลยได้ออกมาเป็นอัลบัม Lucks Music ที่มีเพลง แอบเหงา ของ เสนาหอย เป็นซิงเกิลแรกในอัลบัมนี้
โดย ลูกปัด ชลนรรจ์ ออดิชั่นผ่านและมีโอกาสได้ร่วมร้องเพลงในอัลบัมดังกล่าว ซึ่งทำให้เธอมีซิงเกิลแรกในชีวิต คือ รักเท่าไหร่ก็ยังไม่พอ อยู่ในเพย์ลิสต์ที่ 3 ของอัลบัม Lucks Music นั่นเอง
อ้างอิงจาก : รายการ เรื่องเก่าที่เรารัก, MasterPeet
