ผู้พิพากษาเกาหลีใต้ตายปริศนา หลังเพิ่งเพิ่มโทษอดีตสุภาพสตรีหมายเลข 1 คดีรับสินบน
ชิน จง-โอ ผู้พิพากษาเกาหลีใต้ตายปริศนา หลังเพิ่งเพิ่มโทษอดีตสุภาพสตรีหมายเลข 1 คดีรับสินบน เป็นจำคุก 4 ปี เบื้องต้นพบจดหมายลาตาย
เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม สำนักข่าว CGTN รายงานว่า ชิน จง-โอ ผู้พิพากษาศาลสูงในกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ที่พิพากาษาจำคุก คิม กอน-ฮี อดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่ง ภรรยาของ ยุน ซอกยอล อดีตประธานาธิบดีเกาหลีใต้ จากคดีรับสินบน และปั่นหุ้น เป็นระยะเวลา 4 ปี เพิ่มโทษจากเดิม 20 เดือน
โดยนายจง-โอ ถูกพบเป็นศพใกล้กับแปลงดอกไม้ในบริเวณของศาล ช่วงเวลาตี 1 ตามเวลาท้องถิ่น ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจพบจดหมายลาตาย ระบุว่า “ผมขอโทษ ผมเลือกจะจากโลกนี้ด้วยตัวเอง” ทั้งนี้ในจดหมายไม่ได้มีการกล่าวถึงนางกอน-ฮี แต่อย่างใด
เบื้องต้นยังไม่พบหลักฐานบ่งชี้ว่าการตายของนายจง-โอ เป็นการก่ออาชญากรรม อย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะสอบสวนเพิ่มเติมถึงสาเหตุการตายต่อไป
ทั้งนี้เมื่อวันที่ 28 เมษายนที่ผ่านมา นายชิน จง-โอ ได้เปลี่ยนคำพิพากษาเพิ่มโทษ คิม กอน-ฮี จากเดิม 20 เดือนเป็น 4 ปี ซึ่งสาเหตุที่โทษของอดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งเพิ่มขึ้น เนื่องจากศาลสูงเกาหลีใต้เปลี่ยนคำพิพากษาให้คดีปั่นหุ่นของเธอมีความผิดด้วย
