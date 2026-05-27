สาววัย 20 โพสต์ปรึกษาชาวเน็ต มีอาการ ‘แสบช่องคลอด’ หลังรับงาน หาเงินส่งที่บ้านหลักหมื่น

สาววัย 20 โพสต์ขอคำปรึกษาชาวเน็ต เผยมีอาการ ‘แสบช่องคลอด’ หลังพลีกายรับงาน หาเงินส่งที่บ้านหลักหมื่น หวั่นเป็นโรคร้าย
กลายเป็นประเด็นที่สร้างความเห็นอกเห็นใจในโลกออนไลน์ เมื่อมีหญิงสาววัย 20 ปี รายหนึ่งได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านกลุ่มเฟซบุ๊กเพื่อขอคำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาทั้งด้านสุขภาพและภาระทางครอบครัวที่กำลังเผชิญอยู่ โดยเธอได้เปิดเผยถึงสาเหตุที่ทำให้ตนเองต้องตัดสินใจรับงานบริการทางเพศ ทั้งที่ยังอยู่ในวัยเรียน ระบุว่า
“หนูอายุ 20 ต้องช่วยส่งเงินให้แม่เดือนละ 20,000 มีพี่ชายที่เคยส่งหนูเรียนแล้วทุกวันนี้มาทวงเงินคืน มาขอเงินอีก 5,000-10,000 ทำให้หนูไม่มีทางเลือกทั้งที่ยังเรียนไม่จบ ทำให้หนูจำเป็นต้องรับงาน มี พสพ
มันได้เงินดีและเพียงพอกับรายจ่ายที่ต้องส่งให้ที่บ้าน แต่หนูทำไปหลายเดือน (ป้องกันตลอด) ตอนนี้เริ่มแสบแล้ว ทำได้ 1-2 คนก็ต้องพักไป 2 วัน แล้วกลับมาใหม่ เลยอยากทราบว่าหนูเป็นโรคอะไรไหม ตรวจโรคทางเพศพสพตลอด hiv ซิฟิลิส ไม่มี หนูควรไปหาหมอไหมคะ หรือว่าทุกคนที่มี พสพ มันก็เจ็บแบบนี้”
กรณีนี้ไม่เพียงแต่สะท้อนถึงปัญหาสุขภาพในกลุ่มผู้รับงานบริการ แต่ยังเผยให้เห็นถึงความกดดันทางสังคมและเศรษฐกิจที่ผลักดันให้คนหนุ่มสาวต้องตกอยู่ในสภาวะยากลำบาก
อ้างอิงจาก : FB ปรึกษาปัญหาชีวิตและครอบครัว
