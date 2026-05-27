Meta ออกแถลง แก้ไขแล้ว หลังมีเพจเฟซบุ๊กหลายเพจโดนแบนไม่มีเหตุผล ยังไม่เปิดเผยว่าเพจดังหลายเพจถูกแบนจากอะไร
จากกรณีที่ อรรถพล ทาแพงพันธุ์ ก่อตั้งและบรรณาธิการบริหารของ iMoD เว็บไซต์ข่าวสารและคอมมูนิตี้เกี่ยวกับเทคโนโลยี ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า มันแปลกๆ อยู่ดีๆ เพจก็โดนระงับทั้งที่ไม่น่จะทำอะไรผิด ฝั่งพี่หนุ่ยการตลาดวันละตอนก็โดน
สรุปตอนนี้ที่โดนๆ กัน
1. iMoD (Update 09.35 น. เพจ iMoD กลับมาใช้งานได้ปกติแล้วนะครับ)
2. การตลาดวันละตอน
3. เพื่อนบอกโปร
4. TechHangout Auto
5. ผู้บริโภค
6. พรุ่งนี่ค่อยลด by กันย์
7. Curators
8. Design by paperroom
เพจไหนโดนบ้างเมนต์บอกกันหน่อยและทักมา inbox ได้นะครับ”
ล่าสุด Meta ได้ออกแถลงถึงประเด็นดังกล่าวระบุว่า “คำแถลงการณ์จาก Meta เกี่ยวกับกรณีเพจ Facebook ถูกระงับ
“เราได้รับทราบถึงปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อเพจ Facebook บางส่วนชั่วคราวเมื่อเช้านี้ ขณะนี้ปัญหาได้รับ การแก้ไขแล้วและเพจที่ได้รับผลกระทบได้รับการกู้คืนเรียบร้อยแล้ว เราต้องขออภัยมา ณ ที่นี่” – โฆษกจาก Meta”
