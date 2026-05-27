พราด้า เซลฟี่คู่ ‘ท่านอ้น’ ทริปญี่ปุ่นหวานมาก เพื่อนแซวแหวนเพชรเม็ดโต

ทริปนี้หวานมาก! พราด้า ธันย์สิตา เที่ยวญี่ปุ่นกับ ‘ท่านอ้น’ อวดภาพคู่พร้อมแคปชั่นหวาน เพื่อนโผล่คอมเมนต์แซว แหวนเพชรเม็ดโต
มีโมเมนต์หวานให้แฟนคลับได้ยิ้มตามกันอีกแล้ว สำหรับความสัมพันธ์ของ ท่านอ้น วัชเรศร วิวัชรวงศ์ กับ พราด้า ธันย์สิตา ดิลกอนันต์สกุล นางงามสาวลูกครึ่งฮังการี เจ้าของตำแหน่งมิสแกรนด์ลำปาง 2024 และรองอันดับ 1 Miss Globe 2024
ล่าสุด พราด้า โพสต์ภาพคู่อัปเดตทริปพักผ่อนที่ประเทศญี่ปุ่นผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว @pradaa.official โดยทริปนี้ทั้งคู่เดินทางไปเที่ยวสวนสนุกชื่อดังอย่าง Universal Studio Osaka Japan บรรยากาศเต็มไปด้วยความน่ารักและอบอุ่น เธอแชร์รูปคู่ขณะยืนอยู่หน้าลูกโลกยูนิเวอร์แซล พร้อมระบุแคปชั่นภาษาอังกฤษสั้น ๆ ว่า “This kind of love”
หลังจากสาวพราด้าแชร์ภาพลงโซเชียล ท่านอ้นได้เข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ว่า “สนุกมากคับ” ทางฝั่งนางงามสาวจึงตอบกลับไปแบบหยอกล้อว่า “จริงอ่ะป่าวววว” จากนั้นท่านอ้น พิมพ์ตอบกลับมาอีกครั้งเพื่อยืนยันความสนุกว่า “ชนะทุกเกม ได้รางวัลมากจนต้องซื้อกระเป๋าใหม่” งานนี้พราด้าจึงตอบกลับด้วยความภูมิใจในผลงานว่า “คนมันเก่งงงงง เพราะฉะนั้นอย่าเก่งกับโผมมมม”
ความน่ารักยังไม่จบเพียงเท่านี้ ต่อมา นุ่น นพลักษณ์ อินฟลูเอนเซอร์สายบิวตี้ ตาดีสังเกตเห็นแหวนบนนิ้วของฝ่ายหญิงจึงเข้ามาคอมเมนต์แซวเพื่อนสาวว่า “โฟกัสแหวนอย่างหนัก” ฝั่งสาวพราด้ารีบเข้ามาตอบกลับแบบติดตลกทันทีว่า “แหวนจุปปาจุ้ปปปป” ทำเอาอินฟลูฯ สาวถึงกับพิมพ์ตอบกลับมาว่า “อ๋อออออ จ้าาาาาา”
