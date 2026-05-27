กองทัพเรือ โต้ข่าวเรื่องเปิดด่าน ยืนยันยังปิดด่านตลอดแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ที่เข้าออกได้มีแค่บางกรณี เช่นส่งกลับประเทศหรือรับตัวคนไทยกลับ
พลเรือตรี ปารัช รัตนไชยพันธ์ โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับมาตรการบริหารจัดการชายแดน จนอาจทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่ามีการ “เปิดด่าน” นั้น กองทัพเรือขอยืนยันว่า ปัจจุบันยังคงดำเนินมาตรการ “ปิดด่านตลอดแนว” และควบคุมพื้นที่ชายแดนอย่างเข้มงวดตามนโยบายด้านความมั่นคงของรัฐบาลและหน่วยงานความมั่นคงทุกประการ
การอนุญาตให้มีการผ่านเข้า–ออกในบางกรณี มิใช่การเปิดด่านโดยทั่วไป แต่เป็นการดำเนินการเฉพาะภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย ความมั่นคง และหลักมนุษยธรรมภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่ อาทิ การผลักดันชาวกัมพูชากลับประเทศภายหลังการกระทำความผิด หรือการรับตัวคนไทยกลับประเทศตามกระบวนการของทางราชการ ซึ่งทุกกรณีมีการตรวจสอบ คัดกรอง และกำกับดูแลอย่างเข้มงวด
โฆษกกองทัพเรือกล่าวเพิ่มเติมว่า สถานการณ์ตามแนวชายแดนยังคงปรากฏความพยายามลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย การเคลื่อนไหวของเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ และกิจกรรมผิดกฎหมายหลายรูปแบบ หน่วยงานด้านความมั่นคงรวมถึงกองทัพเรือ จึงยังคงดำรงมาตรการลาดตระเวน เฝ้าตรวจ และบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาความมั่นคง อธิปไตย และความปลอดภัยของประชาชนอย่างสูงสุด
พร้อมกันนี้ กองทัพเรือขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการติดตามข่าวสาร โดยในช่วงที่ผ่านมา พบว่ามีบางเพจหรือบางช่องทางสื่อสารออนไลน์พยายามเผยแพร่ข้อมูลลักษณะสร้างกระแส ปลุกปั่น หรือสร้างความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดน โดย “ปราศจากหลักฐานหรือข้อเท็จจริง” ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชน รวมทั้งกระทบต่อภาพรวมด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ ถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่สร้างสรรค์ต่อประเทศในห้วงสถานการณ์ที่ละเอียดอ่อน
กองทัพเรือจึงขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานความมั่นคงที่รับผิดชอบโดยตรง ซึ่งมีข้อมูล ข้อเท็จจริง และหลักฐานประกอบการชี้แจงอย่างเป็นทางการ และหากประชาชนพบการกระทำที่ผิดกฎหมาย การลักลอบผ่านแดน หรือพบพฤติการณ์ใดที่ไม่เป็นไปตามมาตรการที่กองทัพเรือได้ชี้แจง สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังสังคม โดยสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลไปยังศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ สายด่วน 1696 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่กองทัพเรือได้เข้าตรวจสอบ ระงับยับยั้งและดำเนินการตามกฎหมายโดยทันที
