ข่าว

กองทัพเรือ โต้ข่าวเรื่องเปิดด่าน ยืนยันยังปิดด่านตลอดแนวชายแดนไทย-กัมพูชา

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 27 พ.ค. 2569 11:32 น.| อัปเดต: 27 พ.ค. 2569 11:32 น.
67

กองทัพเรือ โต้ข่าวเรื่องเปิดด่าน ยืนยันยังปิดด่านตลอดแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ที่เข้าออกได้มีแค่บางกรณี เช่นส่งกลับประเทศหรือรับตัวคนไทยกลับ

พลเรือตรี ปารัช รัตนไชยพันธ์ โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับมาตรการบริหารจัดการชายแดน จนอาจทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่ามีการ “เปิดด่าน” นั้น กองทัพเรือขอยืนยันว่า ปัจจุบันยังคงดำเนินมาตรการ “ปิดด่านตลอดแนว” และควบคุมพื้นที่ชายแดนอย่างเข้มงวดตามนโยบายด้านความมั่นคงของรัฐบาลและหน่วยงานความมั่นคงทุกประการ

การอนุญาตให้มีการผ่านเข้า–ออกในบางกรณี มิใช่การเปิดด่านโดยทั่วไป แต่เป็นการดำเนินการเฉพาะภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย ความมั่นคง และหลักมนุษยธรรมภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่ อาทิ การผลักดันชาวกัมพูชากลับประเทศภายหลังการกระทำความผิด หรือการรับตัวคนไทยกลับประเทศตามกระบวนการของทางราชการ ซึ่งทุกกรณีมีการตรวจสอบ คัดกรอง และกำกับดูแลอย่างเข้มงวด

โฆษกกองทัพเรือกล่าวเพิ่มเติมว่า สถานการณ์ตามแนวชายแดนยังคงปรากฏความพยายามลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย การเคลื่อนไหวของเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ และกิจกรรมผิดกฎหมายหลายรูปแบบ หน่วยงานด้านความมั่นคงรวมถึงกองทัพเรือ จึงยังคงดำรงมาตรการลาดตระเวน เฝ้าตรวจ และบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาความมั่นคง อธิปไตย และความปลอดภัยของประชาชนอย่างสูงสุด

พร้อมกันนี้ กองทัพเรือขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการติดตามข่าวสาร โดยในช่วงที่ผ่านมา พบว่ามีบางเพจหรือบางช่องทางสื่อสารออนไลน์พยายามเผยแพร่ข้อมูลลักษณะสร้างกระแส ปลุกปั่น หรือสร้างความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดน โดย “ปราศจากหลักฐานหรือข้อเท็จจริง” ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชน รวมทั้งกระทบต่อภาพรวมด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ ถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่สร้างสรรค์ต่อประเทศในห้วงสถานการณ์ที่ละเอียดอ่อน

กองทัพเรือจึงขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานความมั่นคงที่รับผิดชอบโดยตรง ซึ่งมีข้อมูล ข้อเท็จจริง และหลักฐานประกอบการชี้แจงอย่างเป็นทางการ และหากประชาชนพบการกระทำที่ผิดกฎหมาย การลักลอบผ่านแดน หรือพบพฤติการณ์ใดที่ไม่เป็นไปตามมาตรการที่กองทัพเรือได้ชี้แจง สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังสังคม โดยสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลไปยังศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ สายด่วน 1696 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่กองทัพเรือได้เข้าตรวจสอบ ระงับยับยั้งและดำเนินการตามกฎหมายโดยทันที

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
จับแล้ว! 1 ในแก๊งยิงแท็กซี่จิตอาสาดับบนเกาะสมุย ตำรวจไล่ล่าคนร้ายที่เหลือไม่หยุด ข่าวอาชญากรรม

จับแล้ว! 1 ในแก๊งยิงแท็กซี่จิตอาสาดับบนเกาะสมุย ตร.เร่งไล่ล่าคนร้ายที่เหลือไม่หยุด

5 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“รอมฎอน” โพสต์ BRN ต้องสื่อสารตรงไปตรงมา จี้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาไฟใต้

15 นาที ที่แล้ว
สาววัย 20 โพสต์ปรึกษาชาวเน็ต มีอาการ &#039;แสบช่องคลอด&#039; หลังรับงาน หาเงินส่งที่บ้านหลักหมื่น ข่าว

สาววัย 20 โพสต์ปรึกษาชาวเน็ต มีอาการ ‘แสบช่องคลอด’ หลังรับงาน หาเงินส่งที่บ้านหลักหมื่น

21 นาที ที่แล้ว
แท็กซี่จิตอาสาขับรถฟรีพาผู้พิการ ถูกแก๊งป้ายดำ 10 คนรุมกระทืบ ยิงดับบนเกาะสมุย ข่าวอาชญากรรม

สลด! แท็กซี่จิตอาสาขับรถฟรีพาผู้พิการ ถูกแก๊งป้ายดำ 10 คนรุมกระทืบ ยิงดับบนเกาะสมุย ตร.อ้างกล้องวงจรปิดเสียทุกตัว

39 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เพื่อนร่วมงานติดต่อไม่ได้ ก่อนพบเป็นศพในห้องนอนเสียชีวิตทั้งครอบครัว 3 ศพ

39 นาที ที่แล้ว
ข่าว

Meta ออกแถลง แก้ไขแล้ว หลังมีเพจเฟซบุ๊กหลายเพจโดนแบนไม่มีเหตุผล

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฟชั่นและความงาม

ชุดไทยศิวาลัย บนเวทีโลก พระพันปี สู่เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี วิจิตรเหนือกาลเวลา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุ่มตรวจฉี่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทั่วประเทศ ฉี่ม่วง 47 ราย ข่าว

สุ่มตรวจฉี่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ทั่วประเทศ ฉี่ม่วง 47 ราย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ย้อนมหากาพย์ นาฬิกาบิ๊กป้อม บทสรุป 8 ปี ทำ 2 ป.ป.ช. ติดคุก ข่าวการเมือง

ย้อนมหากาพย์ นาฬิกาบิ๊กป้อม บทสรุป 8 ปี ทำ 2 ป.ป.ช. ติดคุก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปู มัณฑนา โดนคุก 2 ปี ปรับ 8 หมื่น ชดใช้ค่าเสียหาย 1 แสน คดีหมิ่นประมาท ทนายกุ้ง บันเทิง

ปู มัณฑนา โดนคุก 2 ปี ปรับ 8 หมื่น ชดใช้ค่าเสียหาย 1 แสน คดีหมิ่นประมาท ทนายกุ้ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

รวบ 2 ชาวญี่ปุ่นขโมยการ์ดโปเกม่อนหลายร้อยใบจากรถตู้ มูลค่ากว่า 34 ล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! จำคุก 3 ปี ป.ป.ช. 2 ราย คดีไม่เปิดข้อมูลนาฬิกา บิ๊กป้อม ยืมเพื่อน ข่าวการเมือง

ด่วน! จำคุก 3 ปี ป.ป.ช. 2 ราย คดีไม่เปิดข้อมูลนาฬิกา บิ๊กป้อม ยืมเพื่อน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กเลย! เปิดลิสต์ สินค้า-บริการ &quot;ไทยช่วยไทย พลัส&quot; ซื้ออะไรได้บ้าง ก่อนใช้สิทธิ เศรษฐกิจ

เช็กเลย! เปิดลิสต์ สินค้า-บริการ “ไทยช่วยไทย พลัส” ซื้ออะไรได้บ้าง ก่อนใช้สิทธิ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพเรือ โต้ข่าวเรื่องเปิดด่าน ยืนยันยังปิดด่านตลอดแนวชายแดนไทย-กัมพูชา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยินดี! ไผ่ พาทิศ พาครอบครัวสู่ขอ น้ำตาล พิจักขณา เป็นทางการ ลั่น ตื่นเต้นกว่าขอแต่งงาน บันเทิง

ยินดี! ไผ่ พาทิศ พาครอบครัวสู่ขอ น้ำตาล พิจักขณา เป็นทางการ ลั่น ตื่นเต้นกว่าขอแต่งงาน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รองโฆษก โต้ “ไอซ์” หลังตั้งคำถาม TH AI Passport ชี้ช่วยพัฒนาทักษะดิจิทัล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ส่องนาฬิกาข้อมืออนุทินขณะนั่งทำงานบนเครื่องบิน ข่าวการเมือง

แห่ซูม! นาฬิกานายกฯ อนุทิน ใส่ทำงานบนเครื่องบิน รุ่นยอดฮิต รู้ราคามีอึ้ง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุขภาพและการแพทย์

อันตรายกว่าที่คิด! หมอเจด เตือนคนเอวเกิน 32 นิ้ว อ้วนลงพุง เสี่ยงมะเร็งร้าย 5 ชนิด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไทยช่วยไทยพลัส รอผล 3 วัน ถ้าไม่ผ่านลงใหม่ได้ไหม เช็กสาเหตุที่แก้ได้ เศรษฐกิจ

ไทยช่วยไทยพลัส รอผล 3 วัน ถ้าไม่ผ่านลงใหม่ได้ไหม เช็กสาเหตุที่แก้ได้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พรรคประชาชน มีมติส่ง “ชนนพัฒฐ์” ให้ DSI รับทราบข้อกล่าวหาคดีเว็บพนัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ใคร? เพจดังหลุดคำใบ้ นักร้องสาวยุค 90 แอบผัว ไปคุยสามีชาวบ้าน วิดีโอคอลเปิดนมโชว์ ไม่เกรงใจ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประจักษ์ชัย โพสต์ภาพคู่ ลำไย ไหทองคำ และกัปตันช้าง บันเทิง

พ่อไฟเขียว! ประจักษ์ชัย ร่วมเฟรม ลำไย-กัปตันช้าง เรียกชัด “ว่าที่ลูกเขย”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“พลภูมิ” ลาออกจากเพื่อไทย ร่วมทีม “กลุ่มคนทำงาน” ลงเลือกตั้ง สก. เต็มตัว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

จุดจบเจ้านายขี้วีน ปรี๊ดแตกด่าลูกน้อง เส้นเลือดสมองแตก ฟื้นมาพูดไม่ได้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิประทึก พ่ออุ้มลูกวัย 4 วันติดลิฟต์ รพ.นครนายก 12 นาที โรงพยาบาลชี้แจงแล้ว ข่าว

คลิประทึก พ่ออุ้มลูกวัย 4 วันติดลิฟต์ รพ.นครนายก 12 นาที โรงพยาบาลชี้แจงแล้ว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 27 พ.ค. 2569 11:32 น.| อัปเดต: 27 พ.ค. 2569 11:32 น.
67
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

จับแล้ว! 1 ในแก๊งยิงแท็กซี่จิตอาสาดับบนเกาะสมุย ตำรวจไล่ล่าคนร้ายที่เหลือไม่หยุด

จับแล้ว! 1 ในแก๊งยิงแท็กซี่จิตอาสาดับบนเกาะสมุย ตร.เร่งไล่ล่าคนร้ายที่เหลือไม่หยุด

เผยแพร่: 27 พฤษภาคม 2569

“รอมฎอน” โพสต์ BRN ต้องสื่อสารตรงไปตรงมา จี้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาไฟใต้

เผยแพร่: 27 พฤษภาคม 2569
แท็กซี่จิตอาสาขับรถฟรีพาผู้พิการ ถูกแก๊งป้ายดำ 10 คนรุมกระทืบ ยิงดับบนเกาะสมุย

สลด! แท็กซี่จิตอาสาขับรถฟรีพาผู้พิการ ถูกแก๊งป้ายดำ 10 คนรุมกระทืบ ยิงดับบนเกาะสมุย ตร.อ้างกล้องวงจรปิดเสียทุกตัว

เผยแพร่: 27 พฤษภาคม 2569

ชุดไทยศิวาลัย บนเวทีโลก พระพันปี สู่เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี วิจิตรเหนือกาลเวลา

เผยแพร่: 27 พฤษภาคม 2569
Back to top button