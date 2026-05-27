รวบ 2 ชาวญี่ปุ่นขโมยการ์ดโปเกม่อนหลายร้อยใบจากรถตู้ มูลค่ากว่า 34 ล้าน ฉวยโอกาสตอนคนขับรถไม่อยู่ ใช้กุญแจสำรองเปิดรถ
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม สำนักข่าว เจแปนทูเดย์ รายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจในกรุงโตเกียวได้จับกุมนายทัทซึกิ โฮโซยะ วัย 27 ปี และ โคตะ โคบายาชิ วัย 26 ปี ฐานตกเป็นผู้ต้องสงสัยขโมยการ์ดโปเกมอนหลายร้อยใบจากรถตู้ขนส่งที่จอดในย่านชิโนยะ มูลค่ารวมเกือบ 7 ล้านบาท (34 ล้านเยน)
โดยตำรวจระบุว่าทั้งสองก่อเหตุเมื่อเดือนธันวาคม และได้ขับตามรถตู้ที่จอดเพื่อไปรับการ์ดจากทางร้าน ซึ่งนายโคบายาซิวึ่งตอนนั้นทำงานอยู่ในบริษัทขนส่งได้ใช้กุญแจสำรองไขรถตู้อาศัยจังหวะที่คนขับไม่อยู่รถแล้วลงมือก่อเหตุ
เบื้องต้นคาดว่าทั้งคู่ได้ขายการ์ดบางส่วนไปแล้ว และทำเงินได้ราวๆ 1 ล้านบาท (5 ล้านเยน) ในเบื้องต้นทั้งคู่ให้การรับสารภาพ ซึ่งตำรวจจะดำเนินคดีต่อไป
