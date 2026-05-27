ดูบอลสด บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด Shopee Cup พบ เซลังงอร์ เอฟซี ถ่ายทอดสดออนไลน์ ช่อง AIS Play ลิงก์ดูบอลออนไลน์ ยูทูบ YouTube ช่อง BG SPORTS ด้านล่างสุด
ผลบอลคืนนี้ มีลุ้น ปราสาทสายฟ้า เปิดรัง ช้าง อารีน่า ป้องกันมงกุฎอาเซียน ถ้าชนะหรือเสมอ แชมป์เดิมก็ยกถ้วยได้เลยในบ้านตัวเอง
พรีวิวบอล บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด พบ เซลังงอร์ รอบชิง Shopee Cup
บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด พบ เซลังงอร์ เอฟซี รอบชิงชนะเลิศ เลกสอง จัดขึ้นวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2569 เวลา 19.00 น. ที่สนามช้าง อารีนา ถ่ายทอดสดพร้อมกันใน 3 ช่องทาง ได้แก่ ไทยรัฐทีวี ช่อง 32 (ฟรีทีวี), AIS PLAY และ YouTube ช่อง BG SPORTS (ดูฟรีออนไลน์)
นัดนี้คือ นัดตัดสินแชมป์อาเซียน ระบบเหย้า-เยือน 2 เลก หลังเลกแรก บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด บุกไปเฉือนชนะเซลังงอร์ 1-0 ที่มาเลเซีย จากประตูชัยของ ศุภณัฏฐ์ เหมือนตา ทำให้ทีมไทยกุมความได้เปรียบก่อนกลับมาเล่นนัดตัดสินในบ้านตัวเอง
หมายความว่า บุรีรัมย์ต้องการแค่ เสมอหรือชนะ ก็คว้าแชมป์ได้ทันที ขณะที่เซลังงอร์ต้องชนะด้วยสกอร์ 2 ลูกขึ้นไปโดยที่บุรีรัมย์ไม่ทำประตูตอบ หรือชนะ 1-0 ก่อนต่อเวลาพิเศษ
เส้นทางสู่รอบชิง
บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้อย่างสุดระทึก หลังเหลือเพียง 9 คนในสนาม แต่ยังยื้อเอาชนะยะโฮร์ ดารุล ทักซิม ด้วยสกอร์รวมสองนัด 4-3 นับเป็นวีรกรรมที่แฟนบอลทั่วอาเซียนยังพูดถึงไม่หาย
ทั้งสองทีมเคยเจอกันมาแล้วครั้งหนึ่งในรอบแบ่งกลุ่ม โดยบุรีรัมย์เปิดบ้านเสมอเซลังงอร์ 1-1 เมื่อเดือนสิงหาคม 2568 และบุรีรัมย์จบรอบแบ่งกลุ่มโดยไม่แพ้ใคร ด้วยผลงานชนะ 2 เสมอ 3 ยิงได้ 14 ประตู มากที่สุดในกลุ่มเอ
บุรีรัมย์ ต้องรับมือปัญหากำลังพลหนักพอสมควร เนื่องจาก กิลเยร์เม บิสโซลี และ โกรัน เคาซิช โดนใบแดงในรอบรองชนะเลิศเลกสอง ส่งผลให้ทั้งคู่พลาดเกมนัดแรกของรอบชิงฯ สำหรับเลกสอง บิสโซลีพ้นโทษแบนกลับมาร่วมทีมได้แล้ว แต่ เคาซิช ยังคงติดโทษแบนต่อเนื่อง
มาร์ค แจ็คสัน และ เคนเน็ต ดูกอล ยืนยันตรงกันว่า บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด พร้อมสู้เต็มที่ โดยทั้งสองยอมรับว่าการเยือนเซลังงอร์ในเลกแรกนั้นไม่ใช่งานง่าย แต่ทีมสามารถเก็บผลที่ต้องการกลับมาได้สำเร็จ
ฝั่งเซลังงอร์ก็ไม่ธรรมดา ก่อนหน้าจะแพ้บุรีรัมย์ในเลกแรก เซลังงอร์แพ้เพียง 1 ครั้งจาก 22 นัดในทุกรายการนับตั้งแต่ คิม พัน-กอน รับตำแหน่งหัวหน้าโค้ชในเดือนมกราคม ฟอร์มที่แน่วแน่ขนาดนี้ทำให้ทีมมาเลเซียอันตรายกว่าที่สกอร์จะบอก
วิเคราะห์บอลก่อนแข่ง
บุรีรัมย์ที่กุมความได้เปรียบจากชัยชนะในเลกแรก คาดว่าจะใช้ความเก๋าเกมและเสียงเชียร์จากแฟนบอลในบ้านคุมจังหวะอย่างรัดกุม ขณะที่เซลังงอร์จะพยายามเปิดเกมบุกเพื่อพลิกสถานการณ์
บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด คือทีมแรกที่คว้าแชมป์ Shopee Cup มาได้ในฤดูกาลก่อน คืนนี้พวกเขาจะพิสูจน์ว่าสามารถป้องกันแชมป์บนแผ่นดินตัวเองได้อีกสมัยหรือไม่
ส่วน เซลังงอร์ต้องเดินทางมาบุรีรัมย์ ทั้งที่ขาดนักเตะสำคัญ 2 คนจากจอร์แดนคือ โมฮัมหมัด อบูอัลนาดี และ นูร์ อัล-ราวับเดห์ ซึ่งถูกเรียกตัวไปเตรียมทีมชาติจอร์แดนสำหรับฟุตบอลโลก ทั้งคู่ถือเป็นกำลังหลักของแนวกลาง แต่ยังโชคดี มาดีอู ดิอาร่า กองหลังชาวเซเนกัลที่พลาดเลกแรก คาดว่าจะกลับมาเสริมแนวรับได้ในนัดนี้
นักเตะที่ต้องจับตาฝั่งเซลังงอร์ได้แก่ คริกอร์ โมราเอส กองหน้าชาวบราซิลที่ทำไป 4 ประตูในรอบรองชนะเลิศ, อัลวิน ฟอร์เตส และ รอนนี เฟอร์นันเดซ รวมถึง อูโก บูมุส กองกลางชาวฝรั่งเศสที่ได้รางวัล Star of the Match จากเลกแรก และยิงถูกเสาประตูบุรีรัมย์
