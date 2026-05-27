ศาลให้ประกัน 2 อดีต ป.ป.ช. ปกปิดข้อมูลนาฬิกา “บิ๊กป้อม” สั่งห้ามออกนอกประเทศ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ ให้ประกัน 2 อดีต ป.ป.ช. คดีปกปิดข้อมูลนาฬิกาหรู “บิ๊กป้อม” ตีราคาหลักประกัน 4 แสนบาท พร้อมสั่งห้ามออกนอกประเทศ
จากกรณีศาลอาญาคดีทุจริตพิพากษาสั่งจำคุก พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ และ น.ส.สุภา ปิยะจิตติ อดีตประธานและกรรมการ ป.ป.ช. จำนวน 2 ราย คนละ 3 ปี ไม่รอลงอาญา ในความผิดมาตรา 157 ฐานละเว้นหรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ คดีไม่เปิดเผยข้อมูลนาฬิกาของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ สมัยเข้ารับตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี ส่วนจำเลยที่เหลือศาลยกฟ้องนั้น
ต่อมา พล.ต.อ.วัชรพล และ น.ส.สุภา ได้ยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์ขอปล่อยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์ ศาลพิจารณาแล้วอนุญาตให้ประกันตัวจำเลยทั้งสองคน ตีราคาหลักประกันคนละ 400,000 บาท โดยมีเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกประเทศเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาล
ประวัติ วัชรพล ประสารราชกิจ อดีตประธาน ป.ป.ช. ปมคดีปิดข้อมูลนาฬิกาหรู
