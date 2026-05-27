ศาลลดโทษจากประหาร เหลือจำคุกตลอดชีวิต คดีลอบวางระเบิดปะนาเระ
ศาลลดโทษจากประหาร เหลือจำคุกตลอดชีวิต และชดใช้กว่า 3.6 ล้านบาท คดีลอบวางระเบิดปะนาเระ เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 1 ศพ เจ็บ 3
เพจ สวท.ยะลา กรมประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าวว่า “พิพากษา”จำคุกตลอดชีวิต” ชดใช้กว่า 3.6 ล้าน จำเลยคดีลอบวางระเบิด ปะนาเระ ปัตตานี ปี68 เป็นเหตุให้ เจ้าหน้าที่ เสียชีวิต 1 เจ็บ 3
26 พ.ค. 69 ศาลจังหวัดปัตตานีพิพากษาลดโทษนายตือบือรี จำเลยคดีลอบวางระเบิดทหารพราน จาก “ประหารชีวิต” เป็น “จำคุกตลอดชีวิต” พร้อมสั่งชดใช้ผู้เสียหายรวมกว่า 3.6 ล้านบาท
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2568 โดยจำเลยได้ลอบวางระเบิดในพื้นที่ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี เป็นเหตุให้ ร.ท. อภิชาติ ผาพันธุ์ เสียชีวิต และเจ้าหน้าที่บาดเจ็บอีก 3 นาย
ศาลชี้ว่าพยานหลักฐานของโจทก์มีความแน่นหนา ทั้งภาพกล้องวงจรปิดที่ตรงกับรถจักรยานยนต์และเสื้อผ้าของจำเลยขณะดูต้นทาง รวมถึงจำเลยยังสาธิตวิธีประกอบระเบิดได้อย่างชำนาญ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากจำเลยให้การเป็นประโยชน์ในชั้นซักถาม ศาลจึงลดโทษให้ 1 ใน 3 เหลือจำคุกตลอดชีวิต และสั่งชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ภรรยาผู้เสียชีวิต, ผู้บาดเจ็บ และค่าซ่อมยานพาหนะ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,640,780 บาท”
