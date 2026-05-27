ข่าวการเมือง

ย้อนมหากาพย์ นาฬิกาบิ๊กป้อม บทสรุป 8 ปี ทำ 2 ป.ป.ช. ติดคุก

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 27 พ.ค. 2569 12:10 น.| อัปเดต: 27 พ.ค. 2569 12:10 น.
60
ย้อนมหากาพย์ นาฬิกาบิ๊กป้อม บทสรุป 8 ปี ทำ 2 ป.ป.ช. ติดคุก

สรุปคดีนาฬิกาบิ๊กป้อม จากภาพถ่ายธรรมดาในพิธีถ่ายรูปคณะรัฐมนตรี กลายเป็นคดียืดเยื้อยาวนานกว่าแปดปี จนถึงวันนี้ ศาลตัดสินให้ ป.ป.ช. 2 รายติดคุก 3 ปี

ช่วงต้นปี 2561 เพจ CSI LA โพสต์ผลการตรวจสอบภาพถ่ายคณะรัฐมนตรี สังเกตว่า บิ๊กป้อม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี สวมนาฬิกาหรู ปรากฏในภาพข่าวอย่างน้อย 22 เรือน แต่นาฬิกาเหล่านั้นไม่เคยปรากฏในบัญชีทรัพย์สินที่ยื่นต่อ ป.ป.ช. แม้แต่เรือนเดียว

เมื่อถูกสื่อมวลชนสอบถาม พล.อ.ประวิตรชี้แจงว่านาฬิกาทั้งหมดเป็นของเพื่อนที่ยืมมาสวมและได้คืนไปหมดแล้ว กลายเป็นที่มาของวลี “นาฬิกายืมเพื่อน” ที่สังคมไทยจำได้ถึงทุกวันนี้

ป.ป.ช. สอบ แต่ได้คำตอบที่ยิ่งตั้งคำถาม

ป.ป.ช. เปิดการสอบสวนพบว่า นาฬิกาหรูทั้ง 22 เรือน (จากที่เป็นข่าว 25 เรือน แต่ซ้ำกัน 3 เรือน) น่าจะเป็นของ นายปัฐวาท สุขศรีวงศ์ เพื่อนร่วมรุ่นสมัยโรงเรียนเซนต์คาเบรียลจริง พบตัวเรือนและใบรับประกันในบ้านของนายปัฐวาท 20 เรือน อีก 1 เรือนพบใบรับประกันแต่ไม่พบตัวเรือน และอีก 1 เรือนไม่พบหลักฐาน

ปัญหาคือ นายปัฐวาท เสียชีวิตไปแล้ว ทำให้ไม่สามารถยืนยันข้อมูลจากเจ้าของตัวจริงได้

จากนั้น วันที่ 27 ธันวาคม 2561 ป.ป.ช. มีมติ 5:3 ไม่รับพิจารณาคดีนี้ นาฬิกายืมเพื่อนถูกวางลงอย่างเป็นทางการ อย่างน้อยในชั้น ป.ป.ช.

สื่อสู้ เรียกร้องสิทธิเปิดเผยข้อมูล

วันที่ 28 ธันวาคม 2561 ผู้สื่อข่าวจากสำนักข่าว The MATTER ยื่นฟ้อง ป.ป.ช. กรณีปฏิเสธเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการสอบสวนคดีดังกล่าว

การต่อสู้ในศาลปกครองใช้เวลาหลายปี จนกระทั่ง วันที่ 16 มิถุนายน 2566 ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายืนตามศาลชั้นต้น สั่งให้ ป.ป.ช. ต้องเปิดเผยรายงานการตรวจสอบคดีนาฬิกาหรูของ พล.อ.ประวิตร

ป.ป.ช. ยังไม่ยอม บอร์ดโหวตฝืนคำสั่งศาล

แม้ศาลปกครองสูงสุดจะมีคำสั่งชัดเจน กรรมการ ป.ป.ช. เสียงข้างมากมีมติวันที่ 25 เมษายน 2566 ไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาดังกล่าว โดยเปิดเผยข้อมูลเพียงบางส่วน ปิดบังบางส่วน ทำให้เกิดการฟ้องร้องรอบใหม่

วันที่ 10 กันยายน 2568 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 มีคำสั่งรับฟ้องอดีตกรรมการ ป.ป.ช. 4 ราย ที่เป็นเสียงข้างมากในมตินั้น ได้แก่ พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ อดีตประธาน ป.ป.ช., นางสาวสุภา ปิยะจิตติ, นายวิทยา อาคมพิทักษ์ และนายณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา ในข้อหาปฏิบัติหน้าที่มิชอบ ฝ่าฝืนคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด

ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2569 คดีนี้มีสองเส้นเรื่องที่ยังดำเนินอยู่พร้อมกัน เส้นแรก คือคดีของ พล.อ.ประวิตร เรื่องนาฬิกา ซึ่ง ความเห็นของคณะอนุกรรมการ ป.ป.ช. ที่ให้ตีตกข้อกล่าวหาพล.อ.ประวิตร ยังไม่เคยถูกนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช.ชุดใหญ่อีกครั้ง นับรวมระยะเวลาตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบัน รวมกว่า 6 ปีแล้ว ยังไม่มีการตั้งข้อกล่าวหาใดๆ ต่อตัว พล.อ.ประวิตรโดยตรง

เส้นที่สอง คือคดีของอดีตกรรมการ ป.ป.ช. 4 ราย ล่าสุด ศาลอาญาคดีทุจริตพิพากษาจำคุก 3 ปี ป.ป.ช. 2 ราย คือ ‘วัชรพล’ อดีตปธ.ป.ปช.- ‘สุภา’ กรรมการฯ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
จับแล้ว! 1 ในแก๊งยิงแท็กซี่จิตอาสาดับบนเกาะสมุย ตำรวจไล่ล่าคนร้ายที่เหลือไม่หยุด ข่าวอาชญากรรม

จับแล้ว! 1 ในแก๊งยิงแท็กซี่จิตอาสาดับบนเกาะสมุย ตร.เร่งไล่ล่าคนร้ายที่เหลือไม่หยุด

3 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“รอมฎอน” โพสต์ BRN ต้องสื่อสารตรงไปตรงมา จี้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาไฟใต้

14 นาที ที่แล้ว
สาววัย 20 โพสต์ปรึกษาชาวเน็ต มีอาการ &#039;แสบช่องคลอด&#039; หลังรับงาน หาเงินส่งที่บ้านหลักหมื่น ข่าว

สาววัย 20 โพสต์ปรึกษาชาวเน็ต มีอาการ ‘แสบช่องคลอด’ หลังรับงาน หาเงินส่งที่บ้านหลักหมื่น

20 นาที ที่แล้ว
แท็กซี่จิตอาสาขับรถฟรีพาผู้พิการ ถูกแก๊งป้ายดำ 10 คนรุมกระทืบ ยิงดับบนเกาะสมุย ข่าวอาชญากรรม

สลด! แท็กซี่จิตอาสาขับรถฟรีพาผู้พิการ ถูกแก๊งป้ายดำ 10 คนรุมกระทืบ ยิงดับบนเกาะสมุย ตร.อ้างกล้องวงจรปิดเสียทุกตัว

38 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เพื่อนร่วมงานติดต่อไม่ได้ ก่อนพบเป็นศพในห้องนอนเสียชีวิตทั้งครอบครัว 3 ศพ

38 นาที ที่แล้ว
ข่าว

Meta ออกแถลง แก้ไขแล้ว หลังมีเพจเฟซบุ๊กหลายเพจโดนแบนไม่มีเหตุผล

60 นาที ที่แล้ว
แฟชั่นและความงาม

ชุดไทยศิวาลัย บนเวทีโลก พระพันปี สู่เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี วิจิตรเหนือกาลเวลา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุ่มตรวจฉี่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทั่วประเทศ ฉี่ม่วง 47 ราย ข่าว

สุ่มตรวจฉี่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ทั่วประเทศ ฉี่ม่วง 47 ราย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ย้อนมหากาพย์ นาฬิกาบิ๊กป้อม บทสรุป 8 ปี ทำ 2 ป.ป.ช. ติดคุก ข่าวการเมือง

ย้อนมหากาพย์ นาฬิกาบิ๊กป้อม บทสรุป 8 ปี ทำ 2 ป.ป.ช. ติดคุก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปู มัณฑนา โดนคุก 2 ปี ปรับ 8 หมื่น ชดใช้ค่าเสียหาย 1 แสน คดีหมิ่นประมาท ทนายกุ้ง บันเทิง

ปู มัณฑนา โดนคุก 2 ปี ปรับ 8 หมื่น ชดใช้ค่าเสียหาย 1 แสน คดีหมิ่นประมาท ทนายกุ้ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

รวบ 2 ชาวญี่ปุ่นขโมยการ์ดโปเกม่อนหลายร้อยใบจากรถตู้ มูลค่ากว่า 34 ล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! จำคุก 3 ปี ป.ป.ช. 2 ราย คดีไม่เปิดข้อมูลนาฬิกา บิ๊กป้อม ยืมเพื่อน ข่าวการเมือง

ด่วน! จำคุก 3 ปี ป.ป.ช. 2 ราย คดีไม่เปิดข้อมูลนาฬิกา บิ๊กป้อม ยืมเพื่อน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กเลย! เปิดลิสต์ สินค้า-บริการ &quot;ไทยช่วยไทย พลัส&quot; ซื้ออะไรได้บ้าง ก่อนใช้สิทธิ เศรษฐกิจ

เช็กเลย! เปิดลิสต์ สินค้า-บริการ “ไทยช่วยไทย พลัส” ซื้ออะไรได้บ้าง ก่อนใช้สิทธิ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพเรือ โต้ข่าวเรื่องเปิดด่าน ยืนยันยังปิดด่านตลอดแนวชายแดนไทย-กัมพูชา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยินดี! ไผ่ พาทิศ พาครอบครัวสู่ขอ น้ำตาล พิจักขณา เป็นทางการ ลั่น ตื่นเต้นกว่าขอแต่งงาน บันเทิง

ยินดี! ไผ่ พาทิศ พาครอบครัวสู่ขอ น้ำตาล พิจักขณา เป็นทางการ ลั่น ตื่นเต้นกว่าขอแต่งงาน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รองโฆษก โต้ “ไอซ์” หลังตั้งคำถาม TH AI Passport ชี้ช่วยพัฒนาทักษะดิจิทัล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ส่องนาฬิกาข้อมืออนุทินขณะนั่งทำงานบนเครื่องบิน ข่าวการเมือง

แห่ซูม! นาฬิกานายกฯ อนุทิน ใส่ทำงานบนเครื่องบิน รุ่นยอดฮิต รู้ราคามีอึ้ง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุขภาพและการแพทย์

อันตรายกว่าที่คิด! หมอเจด เตือนคนเอวเกิน 32 นิ้ว อ้วนลงพุง เสี่ยงมะเร็งร้าย 5 ชนิด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไทยช่วยไทยพลัส รอผล 3 วัน ถ้าไม่ผ่านลงใหม่ได้ไหม เช็กสาเหตุที่แก้ได้ เศรษฐกิจ

ไทยช่วยไทยพลัส รอผล 3 วัน ถ้าไม่ผ่านลงใหม่ได้ไหม เช็กสาเหตุที่แก้ได้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พรรคประชาชน มีมติส่ง “ชนนพัฒฐ์” ให้ DSI รับทราบข้อกล่าวหาคดีเว็บพนัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ใคร? เพจดังหลุดคำใบ้ นักร้องสาวยุค 90 แอบผัว ไปคุยสามีชาวบ้าน วิดีโอคอลเปิดนมโชว์ ไม่เกรงใจ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประจักษ์ชัย โพสต์ภาพคู่ ลำไย ไหทองคำ และกัปตันช้าง บันเทิง

พ่อไฟเขียว! ประจักษ์ชัย ร่วมเฟรม ลำไย-กัปตันช้าง เรียกชัด “ว่าที่ลูกเขย”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“พลภูมิ” ลาออกจากเพื่อไทย ร่วมทีม “กลุ่มคนทำงาน” ลงเลือกตั้ง สก. เต็มตัว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

จุดจบเจ้านายขี้วีน ปรี๊ดแตกด่าลูกน้อง เส้นเลือดสมองแตก ฟื้นมาพูดไม่ได้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิประทึก พ่ออุ้มลูกวัย 4 วันติดลิฟต์ รพ.นครนายก 12 นาที โรงพยาบาลชี้แจงแล้ว ข่าว

คลิประทึก พ่ออุ้มลูกวัย 4 วันติดลิฟต์ รพ.นครนายก 12 นาที โรงพยาบาลชี้แจงแล้ว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 27 พ.ค. 2569 12:10 น.| อัปเดต: 27 พ.ค. 2569 12:10 น.
60
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

จับแล้ว! 1 ในแก๊งยิงแท็กซี่จิตอาสาดับบนเกาะสมุย ตำรวจไล่ล่าคนร้ายที่เหลือไม่หยุด

จับแล้ว! 1 ในแก๊งยิงแท็กซี่จิตอาสาดับบนเกาะสมุย ตร.เร่งไล่ล่าคนร้ายที่เหลือไม่หยุด

เผยแพร่: 27 พฤษภาคม 2569
สาววัย 20 โพสต์ปรึกษาชาวเน็ต มีอาการ &#039;แสบช่องคลอด&#039; หลังรับงาน หาเงินส่งที่บ้านหลักหมื่น

สาววัย 20 โพสต์ปรึกษาชาวเน็ต มีอาการ ‘แสบช่องคลอด’ หลังรับงาน หาเงินส่งที่บ้านหลักหมื่น

เผยแพร่: 27 พฤษภาคม 2569
แท็กซี่จิตอาสาขับรถฟรีพาผู้พิการ ถูกแก๊งป้ายดำ 10 คนรุมกระทืบ ยิงดับบนเกาะสมุย

สลด! แท็กซี่จิตอาสาขับรถฟรีพาผู้พิการ ถูกแก๊งป้ายดำ 10 คนรุมกระทืบ ยิงดับบนเกาะสมุย ตร.อ้างกล้องวงจรปิดเสียทุกตัว

เผยแพร่: 27 พฤษภาคม 2569

เพื่อนร่วมงานติดต่อไม่ได้ ก่อนพบเป็นศพในห้องนอนเสียชีวิตทั้งครอบครัว 3 ศพ

เผยแพร่: 27 พฤษภาคม 2569
Back to top button