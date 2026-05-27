ด่วน! จำคุก 3 ปี ป.ป.ช. 2 ราย คดีไม่เปิดข้อมูลนาฬิกา บิ๊กป้อม ยืมเพื่อน

Photo of Thaiger Thaigerเผยแพร่: 27 พ.ค. 2569 11:50 น.| อัปเดต: 27 พ.ค. 2569 12:01 น.
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 จังหวัดสระบุรี มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2569 จากกรณีนายวีระ สมความคิด เลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชัน เป็นโจทก์ยื่นฟ้องผู้บริหาร ป.ป.ช. ตลอดจนคณะกรรมการ ป.ป.ช. รวม 12 คน ศาลตัดสินจำคุกเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. 2 คน เป็นเวลา 3 ปี ศาลยกฟ้องจำเลยอีก 7 คน

จุดเริ่มต้นของคดีมาจากการตรวจสอบกรณี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ จงใจปกปิดบัญชีทรัพย์สิน ไม่ยอมแจ้งครอบครองนาฬิการาคาแพงหลายเรือนพร้อมแหวนมีค่า นายวีระขอให้คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการสั่ง ป.ป.ช. เปิดเผยข้อมูลการไต่สวน คณะกรรมการมีคำสั่งให้ ป.ป.ช. เปิดเผยเอกสารสำคัญ 3 รายการ ประกอบด้วย รายงานการรวบรวมพยานหลักฐาน ความเห็นของเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. ทุกคนที่รับผิดชอบคดี ตลอดจนรายงานการประชุมของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

เจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. กลับเพิกเฉยไม่ยอมส่งมอบข้อมูลให้นายวีระตามคำสั่ง การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เกิดขึ้นต่อเนื่องยาวนานตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2562 จนถึงเดือนพฤษภาคม 2567 นายวีระตัดสินใจยื่นฟ้องดำเนินคดีกับกลุ่มผู้บริหาร ป.ป.ช. จนนำมาสู่คำพิพากษาจำคุกในที่สุด

