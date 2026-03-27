ฟุตบอลโลก 2026 สรุปผลรอบเพลย์ออฟ ยุโรป-ระหว่างทวีป

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 27 มี.ค. 2569 15:22 น.| อัปเดต: 27 มี.ค. 2569 15:25 น.
ลุ้น 6 ตั๋วสุดท้ายฟุตบอลโลก 2026 สรุปผลรอบเพลย์ออฟ ยุโรปกับอินเตอร์คอนติเนนตัล

เส้นทางสู่ศึกฟุตบอลโลก 2026 ประเภททีมชายเดินทางมาถึงโค้งสุดท้าย แฟนบอลทั่วโลกกำลังจับตาดูการแย่งชิงตั๋ว 6 ใบสุดท้าย รอบเพลย์ออฟโซนยุโรปจำนวน 4 สิทธิ์ ระหว่างทวีปที่ประเทศเม็กซิโกอีก 2 สิทธิ์ ทุกแมตช์จะฟาดแข้งกันระหว่างวันที่ 26 มีนาคมถึง 1 เมษายน 2569

โซนยุโรปจัดการแข่งขันแบบน็อกเอาต์นัดเดียวจบ แบ่งเป็น 4 เส้นทาง ผลการแข่งขันรอบรองชนะเลิศเมื่อวันที่ 26 มีนาคม

เส้นทางเอ อิตาลีชนะไอร์แลนด์เหนือ 2-0 เข้าไปชิงกับบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาที่ดวลจุดโทษชนะเวลส์ 4-2 หลังเสมอในเวลา 1-1

เส้นทางบี สวีเดนอัดยูเครน 3-1 เตรียมเจอกับโปแลนด์ที่เฉือนชนะแอลเบเนีย 2-1

เส้นทางซี ตุรกีชนะโรมาเนีย 1-0 เข้าไปชี้ชะตากับโคโซโวที่เอาชนะสโลวาเกียสุดมัน 4-3

เส้นทางดี เดนมาร์กถล่มนอร์ทมาซิโดเนียขาดลอย 4-0 เข้าชิงกับเช็กเกียที่ดวลจุดโทษชนะสาธารณรัฐไอร์แลนด์ 4-3 หลังเสมอกัน 2-2 การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศของทั้ง 4 เส้นทางจะมีขึ้นในวันที่ 31 มีนาคม

ทัวร์นาเมนต์คัดเลือกระหว่างทวีปมี 6 ชาติร่วมชิงชัย แบ่งเป็น 2 เส้นทาง

เส้นทางที่ 1 จาเมกาเอาชนะนิวแคลิโดเนีย 1-0 ในรอบรองชนะเลิศเมื่อวันที่ 27 มีนาคม ทัพเร้กเก้บอยส์จะเข้าไปชิงตั๋วฟุตบอลโลกกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกในวันที่ 31 มีนาคม

เส้นทางที่ 2 โบลิเวียเฉือนชนะซูรินาม 2-1 ในวันที่ 26 มีนาคม ทัพพลังเขียวจะไปตัดสินแชมป์กับอิรักในวันที่ 1 เมษายน

แฟนลูกหนังสามารถติดตามการถ่ายทอดสดรอบเพลย์ออฟโซนยุโรปผ่านแพลตฟอร์ม European Qualifiers ของยูฟ่า รอบคัดเลือกระหว่างทวีปสามารถรับชมได้ทางแพลตฟอร์ม FIFA+ ตามเงื่อนไขการออกอากาศในแต่ละประเทศ

ตารางแข่งฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก นัดถัดไป

วันที่ เวลา (ไทย) กลุ่ม คู่แข่งขัน
12 มิ.ย. 02:00 A เม็กซิโก 🇲🇽 vs แอฟริกาใต้ 🇿🇦
12 มิ.ย. 09:00 A เกาหลีใต้ 🇰🇷 vs ยังไม่ระบุทีม
13 มิ.ย. 02:00 B แคนาดา 🇨🇦 vs ยังไม่ระบุทีม
13 มิ.ย. 08:00 D สหรัฐอเมริกา 🇺🇸 vs ปารากวัย 🇵🇾
14 มิ.ย. 02:00 B กาตาร์ 🇶🇦 vs สวิตเซอร์แลนด์ 🇨🇭
14 มิ.ย. 05:00 C บราซิล 🇧🇷 vs โมร็อกโก 🇲🇦
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 27 มี.ค. 2569 15:22 น.| อัปเดต: 27 มี.ค. 2569 15:25 น.
58
Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

