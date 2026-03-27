ฟุตบอลโลก 2026 สรุปผลรอบเพลย์ออฟ ยุโรป-ระหว่างทวีป

ลุ้น 6 ตั๋วสุดท้ายฟุตบอลโลก 2026 สรุปผลรอบเพลย์ออฟ ยุโรปกับอินเตอร์คอนติเนนตัล
เส้นทางสู่ศึกฟุตบอลโลก 2026 ประเภททีมชายเดินทางมาถึงโค้งสุดท้าย แฟนบอลทั่วโลกกำลังจับตาดูการแย่งชิงตั๋ว 6 ใบสุดท้าย รอบเพลย์ออฟโซนยุโรปจำนวน 4 สิทธิ์ ระหว่างทวีปที่ประเทศเม็กซิโกอีก 2 สิทธิ์ ทุกแมตช์จะฟาดแข้งกันระหว่างวันที่ 26 มีนาคมถึง 1 เมษายน 2569
โซนยุโรปจัดการแข่งขันแบบน็อกเอาต์นัดเดียวจบ แบ่งเป็น 4 เส้นทาง ผลการแข่งขันรอบรองชนะเลิศเมื่อวันที่ 26 มีนาคม
เส้นทางเอ อิตาลีชนะไอร์แลนด์เหนือ 2-0 เข้าไปชิงกับบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาที่ดวลจุดโทษชนะเวลส์ 4-2 หลังเสมอในเวลา 1-1
เส้นทางบี สวีเดนอัดยูเครน 3-1 เตรียมเจอกับโปแลนด์ที่เฉือนชนะแอลเบเนีย 2-1
เส้นทางซี ตุรกีชนะโรมาเนีย 1-0 เข้าไปชี้ชะตากับโคโซโวที่เอาชนะสโลวาเกียสุดมัน 4-3
เส้นทางดี เดนมาร์กถล่มนอร์ทมาซิโดเนียขาดลอย 4-0 เข้าชิงกับเช็กเกียที่ดวลจุดโทษชนะสาธารณรัฐไอร์แลนด์ 4-3 หลังเสมอกัน 2-2 การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศของทั้ง 4 เส้นทางจะมีขึ้นในวันที่ 31 มีนาคม
ทัวร์นาเมนต์คัดเลือกระหว่างทวีปมี 6 ชาติร่วมชิงชัย แบ่งเป็น 2 เส้นทาง
เส้นทางที่ 1 จาเมกาเอาชนะนิวแคลิโดเนีย 1-0 ในรอบรองชนะเลิศเมื่อวันที่ 27 มีนาคม ทัพเร้กเก้บอยส์จะเข้าไปชิงตั๋วฟุตบอลโลกกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกในวันที่ 31 มีนาคม
เส้นทางที่ 2 โบลิเวียเฉือนชนะซูรินาม 2-1 ในวันที่ 26 มีนาคม ทัพพลังเขียวจะไปตัดสินแชมป์กับอิรักในวันที่ 1 เมษายน
แฟนลูกหนังสามารถติดตามการถ่ายทอดสดรอบเพลย์ออฟโซนยุโรปผ่านแพลตฟอร์ม European Qualifiers ของยูฟ่า รอบคัดเลือกระหว่างทวีปสามารถรับชมได้ทางแพลตฟอร์ม FIFA+ ตามเงื่อนไขการออกอากาศในแต่ละประเทศ
ตารางแข่งฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก นัดถัดไป
|วันที่
|เวลา (ไทย)
|กลุ่ม
|คู่แข่งขัน
|12 มิ.ย.
|02:00
|A
|เม็กซิโก 🇲🇽 vs แอฟริกาใต้ 🇿🇦
|12 มิ.ย.
|09:00
|A
|เกาหลีใต้ 🇰🇷 vs ยังไม่ระบุทีม
|13 มิ.ย.
|02:00
|B
|แคนาดา 🇨🇦 vs ยังไม่ระบุทีม
|13 มิ.ย.
|08:00
|D
|สหรัฐอเมริกา 🇺🇸 vs ปารากวัย 🇵🇾
|14 มิ.ย.
|02:00
|B
|กาตาร์ 🇶🇦 vs สวิตเซอร์แลนด์ 🇨🇭
|14 มิ.ย.
|05:00
|C
|บราซิล 🇧🇷 vs โมร็อกโก 🇲🇦
