สวนสัตว์พาต้า เปิดภาพคนร้ายขโมยสัตว์กลางวันแสกๆ เข้าแจ้งความเอาผิดแล้ว

สวนสัตว์พาต้า เปิดภาพคนร้ายขโมยสัตว์ กิ้งก่าจระเข้จีน-ซาลาแมนเดอร์ลายเสือ ก่อเหตุอุกอาจกลางวันแสกๆ เข้าแจ้งความเอาผิดแล้ว
สวนสัตว์พาต้า ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กพร้อมภาพสเก็ตช์ชายหญิง ที่เข้ามาขโมย กิ้งก่าจระเข้จีน-ซาลาแมนเดอร์ลายเสือ เมื่อช่วงวันที่ 1 พ.ค. 69 ที่ผ่านมา โดยระบุว่า “โจรขโมยสัตว์ !
เช้าวันแรงงาน 1 พ.ค. 69 กับบรรยากาศที่ผิดแปลก เมื่อชายและหญิง อายุประมาณ 25 – 35 ปี เดินทางมาเที่ยวสวนสัตว์ ในเวลา 10:40 น. ด้วยการแต่งกายพร้อมเสื้อคลุมผูกเอวและเป้สีฟ้าสดใส ภายในมีลูกลิงกระรอก ที่จำเป็นต้องฝากไว้ที่จุดขายบัตรอย่างไม่ทันตั้งตัว
การท่องเที่ยวเป็นไปโดยฉับพลันและชัดเจนในจุดมุ่งหมาย เมื่อสบเวลาหลัง 11.00 น. ผู้หญิงผมสั้น พร้อมแว่นใสในชุดเสื้อกล้ามสีดำ จึงนำเสื้อจากที่ผูกเอว มาคลุมร่างกาย ปกปิดรอยสักขนาดใหญ่ที่แขนขวา เผยให้เห็นตราเสื้อโดยง่ายว่าเป็นของ “แมคโดนัล” ซึ่งไม่ต่างจากชายผมแสกกลาง พลางไว้หนวด ที่มีอาการตากระตุกอยู่เป็นระยะ ว่าต่างได้นำพาเสื้อคลุมชนิดเดียวกัน มาท่องเที่ยวเพื่อแสดงความเป็นทีมเวิร์ค
11.06 น. แม้นักท่องเที่ยวจะเยอะ แม้ระบบกล้อง cctv จะมีครบ แต่ไม่อาจพรากความพยายามในการงัดตู้ exotic ด้วยมือเปล่า จากฝาปิดอย่างคล่องแคล่ว ราวกับคุ้นเคยในตู้ประเภทนี้
บัดนี้ เสื้อคลุมของสาวแว่นเริ่มทำงาน อำพรางการมองเห็น ในขณะที่ชายหนวดงาม กระทำการ งัดตู้ด้วยความสำเร็จไปถึงจำนวน 2 ตู้ด้วยกัน
ชีวิตของสัตว์เลื้อยคลานจำนวน 2 ตัว ที่ทีม Exotic ของสวนสัตว์พาต้า แสนรัก และเฝ้าดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี ….. บัดนี้ ! ถูกชายและหญิงไม่ทราบที่มา และแลดูหน้าตา ไม่ใช่คนดี ….. ได้นำชีวิตอันไร้ชะตากรรมทั้ง 2 บรรจงใส่ลงในเป้สีฟ้า สมควรแก่เวลาและสาแก่จุดมุ่งหมาย พร้อมเดินทางออกไป โดยไม่ลืมรับน้องลิงกระรอก ที่ฝากไว้ ด้วยไม่ทราบว่า ซื้อมา หรือ งัดมาเฉกเช่นในวิธีการเดียวกัน
รายการสัตว์ทั้ง 2 ที่ถูกขโมยไป อาจไม่ใช่สัตว์ราคาแพง แต่แรงด้วยความเป็นห่วงในสัตว์ที่เราฟูมฟักดูแล ด้วยระบบกฎหมาย และด้วยความเลวร้ายที่เกิดขึ้นกับความรู้สึกของทีมงานเรา ขอฝากให้คุณทั้ง 2 รู้ไว้ว่า !!!
สัตว์ ….. ของสวนสัตว์พาต้า ไม่ต่างกับหมาของจอห์น วิค !!! See You !!!!!
หมายเหตุ :
1. ทางสวนสัตว์ฯได้แจ้งความดำเนินคดี ในกรณีดังกล่าว ณ สน.บางยี่ขัน เป็นที่เรียบร้อย
2. บุคคลในภาพสเก็ตช์ทั้ง 2 ได้ภาพตัวอย่างมาจาก ระบบ cctv
3. สัตว์ที่ถูกขโมยไปมีจำนวน 2 ตัว คือ
– กิ้งก่าจระเข้จีน
– ซาลาแมนเดอร์ลายเสือ”
