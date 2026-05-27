อ่วม! ศาลพิพากษา ปู มัณฑนา โดนคุก 2 ปี ปรับ 8 หมื่น ชดใช้ค่าเสียหาย 1 แสน คดีหมิ่นประมาท ทนายกุ้ง พร้อมประกาศลงหนังสือพิมพ์ 7 วัน
ยังคงเป็นมหากาพย์ที่ต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่อง สำหรับ ปู มัณฑนา ที่ล่าสุดแพ้คดีหมิ่นประมาท ทนายกุ้ง ทำให้ศาลมีคำสั่งพิพากษาจำคุก อปู มัณฑนา 2 ปี ปรับ 80,000 บาท ชดใช้ค่าเสียหายและค่าทนาย รวม 110,000 บาท นอกจากนั้นยังต้องลงประกาศในหน้าหนังสือพิมพ์หลายฉบับเป็นเวลา 7 วัน
ขณะที่ทาง ทนายกุ้ง คู่กรณีของ ปู มัณฑนา ก็ได้โพสต์อัปเดตคดีหมิ่นประมาทของตัวเองที่ชนะคดีในวันนี้ด้วย ระบุว่า “หลังจากไปศาลมาอาการก็จะเป็นแบบนี้แหละค่ะชนะคดีแล้วนะคะ ศาลสั่งจำคุกปู มัณฑนา จำนวน 2 ปี ปรับ 80,000 บาท ให้จ่ายค่าเสียหายทนายกุ้ง 100,000 บาท ค่าทนายความ 10,000 บาท โฆษณาหนังสือพิมพ์หลายฉบับ จำนวน 7 วัน”
ต่อมา ทนายเดชา ได้โพสต์อัปเดดตความคืบหน้าของคดีดังกล่าวผ่านทางหน้าเพจเฟซบุ๊ก ทนายคลายทุกข์ เช่นกัน ระบุว่า “วันนี้ 09.00 น บัลลังก์ 402 ศาลอาญากรุงเทพใต้ คดีทนายกุ้งฟ้องปูมัณฑนา หมิ่นประมาทโดยการโฆษณา พิพากษาจำคุกปู 2 ปี รอลงอาญา 2 ปี ปรับ 80,000 บาท และให้ชดใช้ค่าเสียหาย 100,000 บาท ประกาศหนังสือพิมพ์เป็นเวลาเจ็ดวัน ชำระค่าทนายความ 10,000 บาท”
อ้างอิงจาก : FB ทนายคลายทุกข์, ทนายกุ้ง – นักสืบ คลายทุกข์
