บันเทิง

ปู มัณฑนา โดนคุก 2 ปี ปรับ 8 หมื่น ชดใช้ค่าเสียหาย 1 แสน คดีหมิ่นประมาท ทนายกุ้ง

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 27 พ.ค. 2569 11:57 น.| อัปเดต: 27 พ.ค. 2569 11:57 น.
63
ปู มัณฑนา โดนคุก 2 ปี ปรับ 8 หมื่น ชดใช้ค่าเสียหาย 1 แสน คดีหมิ่นประมาท ทนายกุ้ง

อ่วม! ศาลพิพากษา ปู มัณฑนา โดนคุก 2 ปี ปรับ 8 หมื่น ชดใช้ค่าเสียหาย 1 แสน คดีหมิ่นประมาท ทนายกุ้ง พร้อมประกาศลงหนังสือพิมพ์ 7 วัน

ยังคงเป็นมหากาพย์ที่ต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่อง สำหรับ ปู มัณฑนา ที่ล่าสุดแพ้คดีหมิ่นประมาท ทนายกุ้ง ทำให้ศาลมีคำสั่งพิพากษาจำคุก อปู มัณฑนา 2 ปี ปรับ 80,000 บาท ชดใช้ค่าเสียหายและค่าทนาย รวม 110,000 บาท นอกจากนั้นยังต้องลงประกาศในหน้าหนังสือพิมพ์หลายฉบับเป็นเวลา 7 วัน

ขณะที่ทาง ทนายกุ้ง คู่กรณีของ ปู มัณฑนา ก็ได้โพสต์อัปเดตคดีหมิ่นประมาทของตัวเองที่ชนะคดีในวันนี้ด้วย ระบุว่า “หลังจากไปศาลมาอาการก็จะเป็นแบบนี้แหละค่ะชนะคดีแล้วนะคะ ศาลสั่งจำคุกปู มัณฑนา จำนวน 2 ปี ปรับ 80,000 บาท ให้จ่ายค่าเสียหายทนายกุ้ง 100,000 บาท ค่าทนายความ 10,000 บาท โฆษณาหนังสือพิมพ์หลายฉบับ จำนวน 7 วัน”

ปู มัณฑนา โดนคุก 2 ปี ปรับ 8 หมื่น ชดใช้ค่าเสียหาย 1 แสน คดีหมิ่นประมาท ทนายกุ้ง-1

ต่อมา ทนายเดชา ได้โพสต์อัปเดดตความคืบหน้าของคดีดังกล่าวผ่านทางหน้าเพจเฟซบุ๊ก ทนายคลายทุกข์ เช่นกัน ระบุว่า “วันนี้ 09.00 น บัลลังก์ 402 ศาลอาญากรุงเทพใต้ คดีทนายกุ้งฟ้องปูมัณฑนา หมิ่นประมาทโดยการโฆษณา พิพากษาจำคุกปู 2 ปี รอลงอาญา 2 ปี ปรับ 80,000 บาท และให้ชดใช้ค่าเสียหาย 100,000 บาท ประกาศหนังสือพิมพ์เป็นเวลาเจ็ดวัน ชำระค่าทนายความ 10,000 บาท”

ปู มัณฑนา โดนคุก 2 ปี ปรับ 8 หมื่น ชดใช้ค่าเสียหาย 1 แสน คดีหมิ่นประมาท ทนายกุ้ง-2

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : FB ทนายคลายทุกข์, ทนายกุ้ง – นักสืบ คลายทุกข์

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
จับแล้ว! 1 ในแก๊งยิงแท็กซี่จิตอาสาดับบนเกาะสมุย ตำรวจไล่ล่าคนร้ายที่เหลือไม่หยุด ข่าวอาชญากรรม

จับแล้ว! 1 ในแก๊งยิงแท็กซี่จิตอาสาดับบนเกาะสมุย ตร.เร่งไล่ล่าคนร้ายที่เหลือไม่หยุด

1 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“รอมฎอน” โพสต์ BRN ต้องสื่อสารตรงไปตรงมา จี้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาไฟใต้

12 นาที ที่แล้ว
สาววัย 20 โพสต์ปรึกษาชาวเน็ต มีอาการ &#039;แสบช่องคลอด&#039; หลังรับงาน หาเงินส่งที่บ้านหลักหมื่น ข่าว

สาววัย 20 โพสต์ปรึกษาชาวเน็ต มีอาการ ‘แสบช่องคลอด’ หลังรับงาน หาเงินส่งที่บ้านหลักหมื่น

18 นาที ที่แล้ว
แท็กซี่จิตอาสาขับรถฟรีพาผู้พิการ ถูกแก๊งป้ายดำ 10 คนรุมกระทืบ ยิงดับบนเกาะสมุย ข่าวอาชญากรรม

สลด! แท็กซี่จิตอาสาขับรถฟรีพาผู้พิการ ถูกแก๊งป้ายดำ 10 คนรุมกระทืบ ยิงดับบนเกาะสมุย ตร.อ้างกล้องวงจรปิดเสียทุกตัว

35 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เพื่อนร่วมงานติดต่อไม่ได้ ก่อนพบเป็นศพในห้องนอนเสียชีวิตทั้งครอบครัว 3 ศพ

36 นาที ที่แล้ว
ข่าว

Meta ออกแถลง แก้ไขแล้ว หลังมีเพจเฟซบุ๊กหลายเพจโดนแบนไม่มีเหตุผล

57 นาที ที่แล้ว
แฟชั่นและความงาม

ชุดไทยศิวาลัย บนเวทีโลก พระพันปี สู่เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี วิจิตรเหนือกาลเวลา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุ่มตรวจฉี่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทั่วประเทศ ฉี่ม่วง 47 ราย ข่าว

สุ่มตรวจฉี่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ทั่วประเทศ ฉี่ม่วง 47 ราย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ย้อนมหากาพย์ นาฬิกาบิ๊กป้อม บทสรุป 8 ปี ทำ 2 ป.ป.ช. ติดคุก ข่าวการเมือง

ย้อนมหากาพย์ นาฬิกาบิ๊กป้อม บทสรุป 8 ปี ทำ 2 ป.ป.ช. ติดคุก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปู มัณฑนา โดนคุก 2 ปี ปรับ 8 หมื่น ชดใช้ค่าเสียหาย 1 แสน คดีหมิ่นประมาท ทนายกุ้ง บันเทิง

ปู มัณฑนา โดนคุก 2 ปี ปรับ 8 หมื่น ชดใช้ค่าเสียหาย 1 แสน คดีหมิ่นประมาท ทนายกุ้ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

รวบ 2 ชาวญี่ปุ่นขโมยการ์ดโปเกม่อนหลายร้อยใบจากรถตู้ มูลค่ากว่า 34 ล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! จำคุก 3 ปี ป.ป.ช. 2 ราย คดีไม่เปิดข้อมูลนาฬิกา บิ๊กป้อม ยืมเพื่อน ข่าวการเมือง

ด่วน! จำคุก 3 ปี ป.ป.ช. 2 ราย คดีไม่เปิดข้อมูลนาฬิกา บิ๊กป้อม ยืมเพื่อน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กเลย! เปิดลิสต์ สินค้า-บริการ &quot;ไทยช่วยไทย พลัส&quot; ซื้ออะไรได้บ้าง ก่อนใช้สิทธิ เศรษฐกิจ

เช็กเลย! เปิดลิสต์ สินค้า-บริการ “ไทยช่วยไทย พลัส” ซื้ออะไรได้บ้าง ก่อนใช้สิทธิ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพเรือ โต้ข่าวเรื่องเปิดด่าน ยืนยันยังปิดด่านตลอดแนวชายแดนไทย-กัมพูชา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยินดี! ไผ่ พาทิศ พาครอบครัวสู่ขอ น้ำตาล พิจักขณา เป็นทางการ ลั่น ตื่นเต้นกว่าขอแต่งงาน บันเทิง

ยินดี! ไผ่ พาทิศ พาครอบครัวสู่ขอ น้ำตาล พิจักขณา เป็นทางการ ลั่น ตื่นเต้นกว่าขอแต่งงาน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รองโฆษก โต้ “ไอซ์” หลังตั้งคำถาม TH AI Passport ชี้ช่วยพัฒนาทักษะดิจิทัล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ส่องนาฬิกาข้อมืออนุทินขณะนั่งทำงานบนเครื่องบิน ข่าวการเมือง

แห่ซูม! นาฬิกานายกฯ อนุทิน ใส่ทำงานบนเครื่องบิน รุ่นยอดฮิต รู้ราคามีอึ้ง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุขภาพและการแพทย์

อันตรายกว่าที่คิด! หมอเจด เตือนคนเอวเกิน 32 นิ้ว อ้วนลงพุง เสี่ยงมะเร็งร้าย 5 ชนิด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไทยช่วยไทยพลัส รอผล 3 วัน ถ้าไม่ผ่านลงใหม่ได้ไหม เช็กสาเหตุที่แก้ได้ เศรษฐกิจ

ไทยช่วยไทยพลัส รอผล 3 วัน ถ้าไม่ผ่านลงใหม่ได้ไหม เช็กสาเหตุที่แก้ได้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พรรคประชาชน มีมติส่ง “ชนนพัฒฐ์” ให้ DSI รับทราบข้อกล่าวหาคดีเว็บพนัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ใคร? เพจดังหลุดคำใบ้ นักร้องสาวยุค 90 แอบผัว ไปคุยสามีชาวบ้าน วิดีโอคอลเปิดนมโชว์ ไม่เกรงใจ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประจักษ์ชัย โพสต์ภาพคู่ ลำไย ไหทองคำ และกัปตันช้าง บันเทิง

พ่อไฟเขียว! ประจักษ์ชัย ร่วมเฟรม ลำไย-กัปตันช้าง เรียกชัด “ว่าที่ลูกเขย”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“พลภูมิ” ลาออกจากเพื่อไทย ร่วมทีม “กลุ่มคนทำงาน” ลงเลือกตั้ง สก. เต็มตัว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

จุดจบเจ้านายขี้วีน ปรี๊ดแตกด่าลูกน้อง เส้นเลือดสมองแตก ฟื้นมาพูดไม่ได้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิประทึก พ่ออุ้มลูกวัย 4 วันติดลิฟต์ รพ.นครนายก 12 นาที โรงพยาบาลชี้แจงแล้ว ข่าว

คลิประทึก พ่ออุ้มลูกวัย 4 วันติดลิฟต์ รพ.นครนายก 12 นาที โรงพยาบาลชี้แจงแล้ว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 27 พ.ค. 2569 11:57 น.| อัปเดต: 27 พ.ค. 2569 11:57 น.
63
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

จับแล้ว! 1 ในแก๊งยิงแท็กซี่จิตอาสาดับบนเกาะสมุย ตำรวจไล่ล่าคนร้ายที่เหลือไม่หยุด

จับแล้ว! 1 ในแก๊งยิงแท็กซี่จิตอาสาดับบนเกาะสมุย ตร.เร่งไล่ล่าคนร้ายที่เหลือไม่หยุด

เผยแพร่: 27 พฤษภาคม 2569

“รอมฎอน” โพสต์ BRN ต้องสื่อสารตรงไปตรงมา จี้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาไฟใต้

เผยแพร่: 27 พฤษภาคม 2569
สาววัย 20 โพสต์ปรึกษาชาวเน็ต มีอาการ &#039;แสบช่องคลอด&#039; หลังรับงาน หาเงินส่งที่บ้านหลักหมื่น

สาววัย 20 โพสต์ปรึกษาชาวเน็ต มีอาการ ‘แสบช่องคลอด’ หลังรับงาน หาเงินส่งที่บ้านหลักหมื่น

เผยแพร่: 27 พฤษภาคม 2569
แท็กซี่จิตอาสาขับรถฟรีพาผู้พิการ ถูกแก๊งป้ายดำ 10 คนรุมกระทืบ ยิงดับบนเกาะสมุย

สลด! แท็กซี่จิตอาสาขับรถฟรีพาผู้พิการ ถูกแก๊งป้ายดำ 10 คนรุมกระทืบ ยิงดับบนเกาะสมุย ตร.อ้างกล้องวงจรปิดเสียทุกตัว

เผยแพร่: 27 พฤษภาคม 2569
Back to top button