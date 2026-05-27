หนุ่ม กรรชัย ยอมรับ อ่านข่าว ‘ปู มัณฑนา’ หวั่นมีปัญหา พูดแล้วฟ้องกี่คดี

หนุ่ม กรรชัย เคลื่อนไหวหลัง ปู มัณฑนา พิพากษาคุก 2 ปี คดีหมิ่นประมาท ทนายกุ้ง เผยกลัวอ่านข่าวแล้วจะมีปัญหา ลั่น ของผมรออีกนิด ฟ้องร้องแล้ว 5-6 คดี
วันนี้ (27 พฤษภาคม 2569) ทนายกุ้ง ออกมาอัปเดตหลังจากที่ ปู มัณฑนา แพ้คดีหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา ศาลอาญากรุงเทพใต้ มีคำสั่งพิพากษาจำคุก 2 ปี ปรับ 80,000 บาท รวมทั้งต้องจ่ายค่าเสียหายจำนวน 100,000 บาท ค่าทนายความ 10,000 บาท และโฆษณาหนังสือพิมพ์ลงหลายฉบับเป็นเวลา 7 วัน
ทนายกุ้ง โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ทนายกุ้ง – นักสืบ คลายทุกข์ ระบุว่า “หลังจากไปศาลมาอาการก็จะเป็นแบบนี้แหละค่ะชนะคดีแล้วนะคะ ศาลสั่งจำคุกปู มัณฑนา จำนวน 2 ปี ปรับ 80,000 บาท ให้จ่ายค่าเสียหายทนายกุ้ง 100,000 บาท ค่าทนายความ 10,000 บาท โฆษณาหนังสือพิมพ์หลาย ฉบับ เป็นเวลา 7 วัน”
ล่าสุดในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์มีการนำเสนอข่าวที่เกิดขึ้นพิธีกรสาว หมวย อริสรา เล่าข่าวของทนายกุ้งและปู มัณฑนา ขณะที่ หนุ่ม กรรชัย กล่าวเสริมว่า “อันนี้ก็เป็นข่าวที่มีการลงโดยทั่วกัน เดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเราไปอ่านแล้วจะมีปัญหาอีก อันนี้เป็นคดีของทนายกุ้งนะครับ ส่วนของผมเดี๋ยวรออีกนิดนึง ตอนนี้มีการฟ้องร้องไปแล้ว 5-6 คดี เดี๋ยวไปว่ากันครับ”
