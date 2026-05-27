สุ่มตรวจฉี่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ทั่วประเทศ ฉี่ม่วง 47 ราย
กรมการปกครองลุยตรวจปัสสาวะผู้นำท้องถิ่นทั่วประเทศ 2.8 แสนราย พบสารเสพติด 47 ราย
นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อธิบดีกรมการปกครอง เปิดปฏิบัติการกวาดบ้านตัวเองเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2569 สั่งการให้ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดข้าราชการฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ตลอดจนแพทย์ประจำตำบลรวม 878 อำเภอทั่วประเทศ มีผู้เข้ารับการตรวจทั้งหมด 286,553 คน ผลปรากฏว่าไม่พบสารเสพติด 286,506 คน ตรวจพบสารเสพติด 47 คน คิดเป็นร้อยละ 0.02 ของผู้เข้ารับการตรวจทั้งหมด
อธิบดีกรมการปกครองระบุว่า ปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบาย 4 เสาหลักด้านความมั่นคงของรัฐบาล มุ่งเป้าแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างครบวงจร มาตรการเหล่านี้ประกอบด้วยการใช้ระบบซีล (SEAL) สกัดกั้นการลักลอบนำเข้าตามแนวชายแดน การปราบปรามเครือข่ายยาเสพติดผู้มีอิทธิพล การบำบัดรักษาผู้เสพ รวมถึงการป้องกันในระดับพื้นที่ผ่านกลไกผู้นำท้องถิ่นร่วมกับภาคประชาชน
กรมการปกครองกำหนดแนวทางลงโทษผู้กระทำผิดอย่างชัดเจน ถือเป็นการบกพร่องต่อหน้าที่ นายอำเภอต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวน แจ้งข้อกล่าวหา พร้อมสั่งพักราชการชั่วคราวเพื่อรอผลตรวจยืนยันจากโรงพยาบาลรัฐ หากผลตรวจยืนยันว่าเสพยาจริง นายอำเภอต้องรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อสั่งให้ออกจากตำแหน่งทันที อธิบดีกรมการปกครองย้ำให้บุคลากรทุกคนประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี หากพบพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติดจะดำเนินคดีตามกฎหมาย ระเบียบวินัยอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีการละเว้น
