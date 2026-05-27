ต้นสังกัด คิมซูฮยอน แถลงด่วน หลังศาลออกหมายจับ คิมเซอี ใช้ AI สร้างข่าวเท็จ

ต้นสังกัด คิมซูฮยอน แถลงด่วน หลังศาลออกหมายจับ ยูทูบเบอร์ดัง คดีหมิ่นประมาท ปมใช้ AI สร้างข่าวเท็จ ทำลายชื่อเสียงอดีตดาราหนุ่ม
หลังจากที่เมื่อวานนี้ 26 พ.ค. 69 ศาลแขวางกลางกรุงโซล ได้อนุมัติออกหมายจับ คิมเซอี ยูทูบเบอร์ชื่อดัง ทั้งหมด 4 ข้อหาหนัก หมิ่นประมาท, ข่มขู่และพยายามบีบบังคับ, ความผิดตาม พ.ร.บ. อาชญากรรมทางเพศ และใช้ AI และดัดแปลงสื่อเพื่อปลอมแปลงหลักฐาน ภายหลังนำเสนอข้อมูลเท็จด้วยการเปลี่ยนแปลงข้อมูลแชต และใช้ AI ปลอมแปลงเสียง ใส่ร้าย คิมซูฮยอน คบ คิมแซรน ตอนเป็นผู้เยาว์ ทั้งโยงเป็น 1 ในสาเหตุการเสียชีวิตของดาราสาวผู้ล่วงลับ ตามที่ได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้
ล่าสุดบ่ายวันนี้ (27 พ.ค. 69) Gold Medalist ต้นสังกัดของนักแสดงหนุ่ม คิมซูฮยอน เผยแพร่แถลงการณ์อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2569 เพื่อชี้แจงความคืบหน้าคดีฟ้องร้อง คิมเซอี ยูทูบเบอร์คนดัง จากช่อง Garosero Research Institute ระบุว่า
“สวัสดี นี่คือ Gold Medalist เราขอแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับคดีฟ้องร้องและแจ้งความหลายคดีที่คิมซูฮยอนและบริษัทของเราได้ยื่นต่อคิมเซอึยแห่ง Garosero Research Institute ดังต่อไปนี้
จากผลการสืบสวน พบว่าข้อกล่าวหาและหลักฐานต่าง ๆ ที่ฝ่าย Garosero Research Institute นำมาอ้างเกี่ยวกับคิมซูฮยอนไม่เป็นความจริง โดยเฉพาะบทสนทนา KakaoTalk ของผู้เสียชีวิตที่ถูกเปิดเผยผ่านงานแถลงข่าว ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นการปลอมแปลงจากบทสนทนาของบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับคิมซูฮยอน และไฟล์เสียงของผู้เสียชีวิตก็ได้รับการยืนยันว่าเป็นข้อมูลปลอมที่สร้างขึ้นด้วยเทคโนโลยี AI
ด้วยเหตุนี้ ศาลจึงได้ออกหมายจับคิมเซอึย โดยพิจารณาจากความร้ายแรงของคดี ซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อหาหมิ่นประมาทจากการเผยแพร่ข้อมูลเท็จ, ละเมิดกฎหมายสะกดรอยตาม, ละเมิดกฎหมายอาชญากรรมทางเพศ และข้อหาข่มขู่
เราขอขอบคุณอย่างจริงใจต่อความพยายามของหน่วยงานสืบสวนที่ได้เปิดเผยความจริงบนพื้นฐานของหลักฐานเชิงวัตถุ
เมื่อหนึ่งปีก่อน คิมซูฮยอนได้กล่าวในงานแถลงข่าวว่า ‘ผมจะไม่ขอให้ทุกคนเชื่อผม แต่ผมจะพิสูจน์มันให้ได้’ ตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมา คิมซูฮยอนใช้เวลาไปกับการรักษาสัญญานั้นเพียงอย่างเดียว และในที่สุด ความจริงก็ได้รับการพิสูจน์ผ่านกระบวนการตามกฎหมายและการสืบสวนอย่างละเอียด
เราขอขอบคุณทุกคนอย่างจริงใจที่เชื่อมั่นและรอคอยคิมซูฮยอนมาตลอด”
